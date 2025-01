SMART HOME STIRI Ecobee Smart Thermostat Essential: O alternativă accesibilă la modelul Premium Katerina Leka Share







Ecobee Smart Thermostat Essential, la prețul de 129 de dolari, oferă o alternativă accesibilă la modelul Premium mai scump. Deși renunță la câteva detalii de design, cum ar fi materialul din plastic în loc de nichel, păstrează majoritatea caracteristicilor excelente ale modelului Premium, inclusiv compatibilitatea cu senzorii Ecobee pentru monitorizarea temperaturii și ocupării mai multor camere, ajutând astfel la optimizarea confortului în locuință. Acest produs, care va fi lansat în martie, este certificat Energy Star, are o garanție de 3 ani și se va confrunta cu concurența de la Nest, oferind un raport calitate-preț excelent. Poți vedea mai multe aici

