Camera de Supraveghere Ezviz CS-TY1 IP Wi-Fi Full HD 1080p

Dacă sunteți o persoană care dorește să aibă totul sub control, atunci camera de supraveghere Ezviz CS-TY1 IP este pentru dumneavoastră. Camera Ezviz CS-TY1 IP oferă un câmp vizual extins și o acoperire excelentă pentru monitorizarea spațiului dumneavoastră. Cu posibilitatea de rotație orizontală de 340° și înclinare verticală de 55°, camera asigură o acoperire completă, fără să scape nimic. Funcția inteligentă de detectare și notificare permite camerei să monitorizeze automat orice mișcare și să trimită notificări în timp real pe telefonul dumneavoastră mobil. Mai mult, comunicarea bidirecțională prin aplicația Ezviz App vă permite să vorbiți cu cei dragi, indiferent de locația în care vă aflați, oferindu-vă interacțiune imediată. Camera dispune de funcție de viziune nocturnă cu lumini LED infraroșu, permițându-vă să vedeți clar până la 10 metri în condiții de iluminare scăzută. Pentru stocarea înregistrărilor, Ezviz CS-TY1 oferă două opțiuni: card MicroSD și Cloud, oferindu-vă posibilitatea de a stoca datele în două locații simultan pentru o siguranță suplimentară. Prin utilizarea aplicației Ezviz App, aveți control absolut asupra înregistrării, stocării, protecției și partajării momentelor dumneavoastră prețioase. Camera este destinată pentru utilizare în interior și dispune de rezoluție video 1080p, conectivitate Wi-Fi și funcții de rotație și înclinare pentru o acoperire completă a spațiului.

