COMPUTING FEATURED STIRI Sony lansează XYN – o soluție integrată de software și hardware concepută pentru crearea de conținut spațial Ionut Razvan Share







În cadrul CES, Sony a anunțat XYN (/zin/), o soluție integrată de software și hardware concepută pentru a sprijini crearea de conținut 3D spațial. Bazată pe tehnologiile unice de imagistică, detectare și afișare, XYN captează cu acuratețe obiecte din lumea reală, mișcări umane și fundaluri în spații reale, permițând reproducerea eficientă în medii virtuale pentru producția 3D Computer Graphics (3D CG). Fluxurile de lucru dispun de compatibilitatea cu o gamă largă de instrumente terțe, iar fuziunea dintre lumea reală și cea virtuală progresează, cererea de producție 3D CG în industria filmului, animației, jocurilor și designului industrial fiind în continuă creștere. Astfel, XYN va susține crearea intuitivă și eficientă de conținut spațial pentru o diversitate de creatori. Prin intermediul XYN, Sony va colabora cu diverși creatori pentru a dezvolta împreună conținut inovator pentru viitor. Software și Hardware XYN XYN Motion Studio

XYN Motion Studio*1 este o aplicație pentru PC care permite conectarea a 12 senzori “mocopi®” și utilizează algoritmi Sony pentru interpolare automată a mișcării și funcții de marcare automată, care optimizează utilizarea creativă a datelor de mișcare. Tehnologia va fi disponibilă la sfârșitul lunii martie 2025. Sistemul mobil de captare a mișcării, “mocopi”, a fost utilizat de VTubers și utilizatori ai platformelor sociale de Realitate Virtuală (VR), precum și de creatori în producția de jocuri, film și animație. Noul XYN Motion Studio îmbunătățește precizia prin conexiuni cu 12 senzori prin intermediul receptorilor dedicați (modul profesional)*2. Totodată, aplicația include noi funcții pentru editarea datelor de mișcare, capturarea mișcării fiind astfel mai accesibilă pentru creatorii din industrii diverse.



Soluția de creare spațială XYN (Prototip) Soluția de creare spațială XYN trasnformă assset-uri 3D CG de înaltă calitate și fotorealistice pe baza obiectelor și spațiilor din lumea reală prin folosirea imaginilor captate de camerele mirrorless și algoritmii patențați. Pe lângă acestea, un prototip de aplicație pentru telefon care previzualizează condițiile de înregistrare ale camerei mirrorless în timp real se află în proces de dezvoltare. Aceasta va simplifica fluxul de lucru al producției 3D CG pentru filme, jocuri, producție virtuală și metaverse pentru obiecte precum recuzită și fundaluri spațiale. Cască XYN (Prototip) Casca XYN este un sistem imersiv de creare de conținut spațial echipat cu microdisplay-uri OLED 4K de înaltă calitate*3 și funcție video „see-through”, optimizat pentru munca creativă în materie de conținut spațial. Sistemul va fi compatibil cu diverse software-uri de producție 3D, inclusiv previzualizare și modelare 3D de personaje, atât în domeniul designului industrial, cât și în domeniul divertismentului. De asemenea, o demonstrație a capabilităților prototipului este în desfășurare cu Sony Pictures Animation

Tags: