Sony lansează WH-1000XM6 – noul standard în anularea zgomotului

Sony anunță lansarea căștilor wireless WH-1000XM6 cu anulare a zgomotului – cea mai recentă ediție a seriei 1000X premiate, care stabilește un nou standard pentru sunetul premium și experiențele de ascultare personale. Bazându-se pe moștenirea seriei 1000X, noul model îmbină sunetul de înaltă calitate cu cea mai bună tehnologie de anulare a zgomotului într-un design unitar, creând o soluție audio de neegalat pentru iubitori de muzică, pasionați de modă, călători și profesioniști deopotrivă. Cea mai avansată tehnologie de anulare a zgomotului, acum la un nou nivel​ Cu ajutorul unui procesor avansat și al unui sistem adaptiv de microfoane, căștile WH-1000XM6 optimizează anularea zgomotului în timp real, astfel încât lumea utilizatorilor să rămână neatinsă, iar sunetul să fie clar. Cu viteze ale procesorului de șapte ori mai mari decât modelul anterior, HD Noise Cancelling Procesorul QN3 reglează în timp real 12 microfoane, cu 1,5 ori mai multe decât modelul WH-1000XM5, oferind un salt semnificativ în anularea zgomotului și calitatea sunetului. Detecția precisă realizată de cele douăsprezece microfoane optim amplasate permite ca anularea zgomotului să se adapteze nevoilor utilizatorilor și mediului acestora. Fie că doresc să blocheze zgomotul în timpul unei călătorii aglomerate, fie că doresc să rămână concentrați la birou, utilizatorii se pot bucura de experiențe audio puternice și fără întreruperi. Noul Adaptive NC Optimiser de la Sony oferă o precizie de neegalat în anularea zgomotului – adaptându-se la orice tip de zgomot extern și orice tip de presiune atmosferică. În plus, unitatea de driver special concepută este reglată optim pentru o anulare a zgomotului îmbunătățită. Modul Auto Ambient Sound se adaptează și mai bine la mediul înconjurător în timp real, echilibrând muzica cu sunetele exterioare. Multiple microfoane filtrează zgomotul sau permit accesul la ceea ce contează: anunțuri, conversații sau lumea din jur. Utilizatorii pot ajusta setările automat sau le pot regla manual în aplicația Sony | Sound Connect. Sunet premium, creat alături de maeștri Modelul WH-1000XM6 permit utilizatorilor să asculte muzica așa cum a fost destinată să fie auzită. Dezvoltate în colaborare cu ingineri de masterizare de renume mondial din trei dintre cele mai prestigioase studiouri de înregistrări – Sterling Sound, Battery Studios și Coast Mastering – WH-1000XM6 rafinează fiecare notă pentru o precizie de nivel de studio, oferind o experiență muzicală superioară. Echipa colaborativă de ingineri câștigători sau nominalizați la premiile Grammy îi includ pe Randy Merrill (Sterling Sound), care a lucrat cu artiști precum Ed Sheeran; Chris Gehringer (Sterling Sound), cunoscut pentru colaborările cu Rihanna și Lady Gaga; Mike Piacentini (Battery Studios), care a realizat masterizarea pentru piese ale lui Bob Dylan; și Michael Romanowski (Coast Mastering), al cărui portofoliu include lucrări cu Alicia Keys și coloanele sonore iconice ale francizei Star Wars pentru episoadele 4, 5 și 6. Colaborarea dintre aceste talente individuale a dus la crearea căștilor WH-1000XM6, care redau cu o precizie remarcabilă emoția, energia și detaliile dorite de artist. Randy Merrill, inginer de masterizare la Sterling Sound, care a colaborat cu personalități ale muzicii precum Taylor Swift și Adele, a fost parte din crearea căștilor. Randy laudă expresia sonoră a căștilor și a declarat: „Sony a fost întotdeauna un reper pentru calitatea premium, iar căștile WH-1000XM6 duc acest standard la un nou nivel. Mă transpun într-o lume diferită cu basul excelent, răspunsul la frecvențe, scena sonoră și detaliile lor. Acestea redau cu fidelitate sunetele înregistrărilor la care lucrăm atât de mult.” Mike Piacentini de la Battery Studios, care a lucrat alături de Depeche Mode și James Brown, a declarat: „Noi, ca ingineri de masterizare, petrecem mult timp alături de artiști și producători pentru a face ca viziunea lor să sune exact așa cum și-au propus. Cu WH-1000XM6, utilizatorii vor avea o experiență mai plăcută, deoarece vor auzi fiecare emoție, decizie tehnică și alegere în procesul de compunere pe care artistul și inginerul le-au făcut.” Căștile WH-1000XM6 sunt concepute cu o precizie desăvârșită, cu unitatea de driver special creată pentru a oferi o claritate ce pare aproape tangibilă, iar fiecare detaliu este redat cu precizie. Domul din material compozit de fibră de carbon cu rigiditate ridicată și structura special dezvoltată a bobinei vocale scot în evidență subtilitățile fiecărei frecvențe – astfel, vocile sună mai clar, instrumentele sunt mai bine definite, iar fiecare piesă transmite mai multă emoție. Procesorul HD Noise Cancelling QN3 dispune de un shaper de zgomot avansat de tip look-ahead pentru o conversie D/A îmbunătățită, permițând modelului WH-1000XM6 să prezică și să optimizeze zgomotul de cuantizare, reacționând rapid la schimbările bruște de sunet. Acest lucru le oferă utilizatorilor detalii mai clare, bas mai profund și o experiență de audiție mai naturală. În plus, folosind Edge-AI, DSEE Extreme™ îmbunătățește fișierele de muzică digitală comprimate în timp real, pentru a reda din nou sunetele de frecvență înaltă pierdute în procesul de compresie. Căștile WH-1000XM6 sunt compatibile cu High-Resolution Audio și High-Resolution Audio Wireless, grație tehnologiei LDAC, utilizată pe scară largă în industrie. Aplicația Sony | Sound Connect le oferă utilizatorilor și mai mult control pentru a-și personaliza experiența de divertisment cu WH-1000XM6. Atunci când ascultă muzică, utilizatorii pot ajusta sunetul perfect cu egalizatorul pe 10 benzi sau pot crea o atmosferă amplă cu efectul Background Music. Gamerii se pot bucura și de modul Game EQ, dezvoltat pe baza expertizei Sony din gama INZONE, pentru o calitate audio superioară în jocurile FPS. Iar pentru cei care vizionează filme în mișcare, castile WH-1000XM6 dispun de 360 Reality Audio Upmix for Cinema, care transformă sunetul stereo 2 canale într-o experiență spațială captivantă, ca într-o sală de cinema, prin tehnologia exclusivă de upmix și 360 Spatial Sound de la Sony. Sunet clar și fără întreruperi în timpul apelurilor WH-1000XM6 permite utilizatorilor să se bucure de claritate în timpul fiecărui apel. Tehnologia inteligentă de beamforming izolează vocea utilizatorilor de zgomotul de fundal, astfel încât aceștia să fie mereu auziți clar, chiar și atunci când alții vorbesc în jurul lor. Iar dacă au nevoie să dezactiveze microfonul, o pot face direct de pe butonul aflat chiar pe căști. Datorită sistemului avansat cu șase microfoane și tehnologie AI de beamforming, modelul WH-1000XM6 se concentrează pe vocea utilizatorilor, filtrând zgomotul de fundal, astfel încât fiecare cuvânt să se audă clar, chiar și în medii aglomerate. Algoritmul de reducere a zgomotului optimizat cu inteligență artificială suprimă sunetele de fundal și izolează vocea utilizatorilor. Microfoanele cu beamforming și tehnologia de captare precisă a vocii asigură ca fiecare cuvânt să fie auzit clar. Confort sporit pe tot parcursul zilei Designul iconic și familiar al seriei WH-1000X a fost dus la un nou nivel, cu o bandă de cap mai lată, elegantă și moale, îmbogățită cu piele vegană, care asigură o fixare fără presiune. Designul asimetric al benzii cu prindere pe cap permite identificarea rapidă a părții stângi și drepte, cu o singură privire. Pernuțele pentru urechi sunt create pentru a oferi confort pe tot parcursul zilei, datorită materialului elastic care asigură o fixare sigură, dar delicată, reducând presiunea și blocând zgomotul extern. În plus, controalele intuitive le permit utilizatorilor să comute ușor între anularea zgomotului, sunetul ambiental și dezactivarea microfonului, folosind butoane tactile și un panou tactil receptiv. Inspirat de produsele realizate cu execuție manual precisă, mecanismul de pliere al căștilor WH-1000XM6 este creat folosind tehnologia avansată de injecție metalică, pentru o pliere durabilă și perfect integrată, gândită să se potrivească ușor în genți și buzunarele de pe scaunele din avion. Husa compactă dispune acum de închidere magnetică pentru un acces rapid și comod. Cu trei culori premium pentru a se potrivi oricărui stil, WH-1000XM6 sunt disponibile în trei variante de culoare: negru, argintiu platinum și albastru Midnight Experiență de utilizare mai intuitivă, mai inteligentă Cu WH-1000XM6, utilizatorii pot experimenta Scene-based Listening, o nouă caracteristică intuitivă care utilizează tehnologia de detectare pentru a reda automat muzică în funcție de activitatea utilizatorilor și pentru a ajusta nivelul de anulare a zgomotului în funcție de mediul și locația acestora. Împreună cu Quick Access și Scene-based Listening, utilizatorii de pot conecta fără efort, de asemenea, la serviciile muzicale de top, inclusiv Amazon Music (prin „Amazon Music Play Now"), Apple Music, Spotify (prin „Spotify Tap") și YouTube Music.​ Funcțiile Multi-Point și Auto Switch permit comutarea între dispozitive fără efort, astfel încât utilizatorii să rămână mereu conectați, fără întreruperi. WH-1000XM6 este pregătit pentru LE Audio, oferind latență ultra-scăzută pentru o experiență de gaming fără întreruperi și acces ușor la transmisiuni prin Auracast™, cu o calitate excepțională a sunetului. Cu WH-1000XM6, utilizatorii pot asculta conținut, dar și să încarce căștile în același timp. Tot ceea ce trebuie să facă este să conecteze cablul USB de încărcare și să continue să se bucure de melodiile preferate. De asemenea, cu încărcarea rapidă, doar trei minute de alimentare oferă până la trei ore de autonomie Parteneriat cu superstarul global Post Malone Sony colaborează cu Post Malone, un simbol global certificat 9x Diamond și nominalizat la premiile GRAMMY®, ca parte a campaniei de brand audio Sony „For The Music”. Fiind unul dintre cei mai influenți artiști ai generației sale care sfidează genurile muzicale, Post Malone întruchipează spiritul autenticității, creativității și conexiunii – valori care stau la baza abordării Sony privind inovația audio. „Un sunet excelent este esențial pentru mine atunci când fac și ascult muzică”, a declarat Post Malone. „Noile căști cu anulare a zgomotului te fac să te simți complet în interiorul muzicii.” Ca parte a campaniei, Post Malone a lucrat alături de echipa Sony pentru a crea o serie de reclame care prezintă modul în care tehnologia audio Sony transformă experiența de ascultare, făcând fanii să simtă că împărtășesc un moment cu artistul în timp real. Realizate cu grijă față de mediul înconjurător WH-1000XM6 este realizat 100% din materiale din hârtie. Sony continua să avanseze în adoptarea hârtiei proprii a Sony, Original Blended Material, pentru ambalarea modelului emblematic de căști, seria 1000X (WF-1000XM5, WF-1000XM4, WH-1000XM5 și WH-1000XM6). Original Blended Material este un material din hârtie ecologic fabricat din bambus, fibre din trestie de zahăr și hârtie reciclată post-consum. Sony a proiectat aceste căști ținând cont de mediul înconjurător. Ambalajul modelului este realizat 100% din materiale din hârtie. Sony continua să avanseze în adoptarea hârtiei proprii a Sony, Original Blended Material, pentru ambalarea modelului emblematic de căști, seria 1000X (WF-1000XM5, WF-1000XM4, WH-1000XM5 și WH-1000XM6). For The Music Sony a creat platforma de brand „For The Music" pentru produsele și serviciile sale audio profesionale și pentru consumatori. Cu „For The Music”, Sony se afirmă ca principalul brand audio care face legătura între creatorii de muzică și consumatori, cu scopul de a crea experiențe muzicale autentice și de a transcende emoția pentru fani prin sprijinirea viziunii creatorilor mai presus de orice. ​ Preț și disponibilitate Căștile WH-1000XM6 vor fi disponibile începând cu luna mai 2025, în variantele de culoare Negru, Argintiu Platinat și Albastru Midnight, la un preț recomandat de 2250 lei.

