Sony anunță noile produse audio pentru acasă, BRAVIA Theatre

produse audio pentru acasă, BRAVIA Theatre pentru 2025, concepute cu atenție pentru a oferi cea mai bună experiență cinematografică, cu sunet surround captivant optimizat special pentru configurațiile de home cinema. Noua gamă BRAVIA Theatre reduce diferențele dintre experiența de vizionare din cinematograf și cea de acasă. Cinematografele utilizează numeroase difuzoare amplasate pe tavan și pereți, pentru a crea un câmp sonor localizat și captivant. Cu BRAVIA Theatre, utilizatorii se pot bucura de o experiență similară, acasă. Noua gamă include BRAVIA Theatre Bar 6 (soundbar 3.1.2ch cu subwoofer wireless) și BRAVIA Theatre System 6 (sistem home theatre 5.1ch), care oferă experiență audio cinematografică imersivă de sine stătătoare. Varietatea extinsă de produse Sony, precum camerele digitale de cinema și monitoarele profesionale, a fost utilizată pe scară largă de către profesioniștii din domeniul producției de film, ceea ce i-a permis companiei să înțeleagă cu adevărat industria cinematografică și intențiile regizorilor, dar și pe cele ale creatorilor de conținut. Noua gamă de televizoare BRAVIA și soundbar-uri conectează creatorii și telespectatorii, permițând ca experiența cinematografică supremă să strălucească în confortul locuinței, așa cum a intenționat regizorul. BRAVIA Theatre Bar 6 BRAVIA Theatre Bar 6 este un soundbar 3.1.2ch care oferă sunet surround imersiv și un dialog clar. De asemenea, include un subwoofer wireless pentru a reda un bas bine echilibrat. Dolby Atmos® / DTS:X® realizează un sunet cinematografic surround puternic. În plus, Vertical Surround Engine și S-Force PRO Front Surround de la Sony oferă un sunet mai realist și multidimensional pentru alte formate audio. Cu unica tehnologie upmixer de la Sony, utilizatorii pot experimenta un sunet surround tridimensional nu numai cu un conținut în format surround, ci și cu unul în format stereo. Pentru un dialog clar și pentru o imagine sonoră precisă, un difuzor central dedicat asigură o reproducere fidelă a vocii din fiecare scenă. Dacă utilizatorii asociază BRAVIA Theatre Bar 6 cu un televizor [ii] BRAVIA compatibil, Voice Zoom 3™ de la Sony, susținut de învățarea automata AI (inteligență artificială), recunoaște vocile umane și le amplifică sau reduce volumul, astfel încât chiar și dialogurile cu o calitate mai slabă să fie redate în mod clar și puternic. este un soundbar 3.1.2ch care oferă sunet surround imersiv și un dialog clar. De asemenea, include un subwoofer wireless pentru a reda un bas bine echilibrat. Dolby Atmos® / DTS:X® realizează un sunet cinematografic surround puternic. Configurația de difuzoare 5.1ch adaugă profunzime, claritate și impact sunetului, în timp ce suportul pentru Dolby Atmos și DTS:X creează peisaje sonore captivante și multidimensionale. Sistemul dispune de tehnologiile Vertical Surround Engine și S-Force PRO Front Surround, care redau filmele exact așa cum au fost intenționate de către creatori, oferind un sunet mai realist și multidimensional și pentru alte formate audio. La fel ca BRAVIA Theatre Bar 6, acest sistem home cinema dispune de Voice Zoom 3™ [iii] , care utilizează algoritmi bazați pe AI (inteligență artificială) pentru a asigura faptul că și vocile sunt redate în mod clar și puternic. Pentru o imersiune și mai captivantă, Multi Stereo permite replicarea sunetului stereo de la stânga/dreapta către centrul/spatele sistemului, oferind astfel un impuls de sunet multidirecțional. este un sistem 5.1ch all-in-one de 1000W, care include un subwoofer, oferind sunet mai puternic, mai bogat și mai bine echilibrat. BRAVIA Theatre Rear 8 și BRAVIA Theatre Sub 7 BRAVIA Theatre Rear 8 și BRAVIA Theatre Sub 7 sunt difuzoare opționale care pot îmbunătăți sistemul de home cinema. Utilizatorii pot îmbogăți sunetul cinematografic prin conectarea wireless a BRAVIA Theatre Rear 8 la un soundbar [iv] compatibil, creând astfel o experiență audio spațială 360 îmbunătățită, optimizată pentru un anumit mediu de acasă, folosind tehnologia unică 360 Spatial Sound Mapping. BRAVIA Theatre Sub 7 va adăuga un plus de frecvențe joase, astfel încât acțiunea de pe ecran să poată fi simțită, și nu doar auzită. În plus, designul său subțire și compact permite două opțiuniiv de instalare. Difuzoarele opționale au un design de înaltă calitate, ceea ce le face ușor de integrat în orice living, indiferent de stilul de amenajare ales. sunt difuzoare opționale care pot îmbunătăți sistemul de home cinema. Pentru și mai mult confort, atât BRAVIA, cât și BRAVIA Theatre pot fi controlate cu ușurință direct de pe smartphone. Cu aplicația BRAVIA Connect, utilizatorii pot ajusta volumul și setările, dar și să verifice configurația fără a folosi telecomanda sau meniul de pe ecran. De asemenea, aceștia pot controla de pe un singur ecran – fără a fi necesară schimbarea telecomenzilor – atât BRAVIA, cât și BRAVIA Theatre. Alternativ, utilizatorii pot controla, direct din telecomanda televizorului, funcții precum câmpul sonor și volumul. Datorită unei interfețe integrate, setările de sunet ale soundbar-ului apar automat în mediul BRAVIA Quick Settings. Produsele BRAVIA Theatre pentru acasă și mediul înconjurător Reducerea utilizării plasticului neprelucrat: [v] . Materialul [vi] textil utilizat în produsele BRAVIA Theatre este reciclat din sticle PET [vii] . Acest material a fost atent selectat pentru a oferi o calitate optimă a sunetului, un design rafinat, o textură plăcută și culori armonioase. Sony a lansat un plan de mediu numit Road to Zero, care își propune să atingă impactul ecologic zero prin activitățile sale comerciale și ciclurile de viață ale produselor până în 2050. Pentru a contribui la această viziune, produsele BRAVIA Theatre pentru acasă reduc cantitatea de plastic utilizată în ambalaje. Materialultextil utilizat în produsele BRAVIA Theatre este reciclat din sticle PET. Acest material a fost atent selectat pentru a oferi o calitate optimă a sunetului, un design rafinat, o textură plăcută și culori armonioase. BRAVIA Theatre & accesibilitate [viii] QR pentru aplicația [ix] BRAVIA Connect, care oferă suport pentru citirea ecranului. Punctele tactile de pe unitățile BRAVIA Theatre Bar 6 și BRAVIA Theatre System 6 indică terminalul HDMI eARC pentru conectarea la televizor. Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere în procesul de instalare al produselor BRAVIA Theatre, un cadru pătrat reliefat pe ambalaj indică un codQR pentru aplicațiaBRAVIA Connect, care oferă suport pentru citirea ecranului. Punctele tactile de pe unitățile BRAVIA Theatre Bar 6 și BRAVIA Theatre System 6 indică terminalul HDMI eARC pentru conectarea la televizor. Noile produse BRAVIA Theatre pentru acasă – specificații cheie <Soundbar/ sistem Home Theatre> BRAVIA Theatre Bar 6 BRAVIA Theatre System 6 Tip Soundbar, Subwoofer Sistem Home theatre Structura difuzoarelor 3.1.2ch Difuzoare: O boxă tip bară(LR/Centre/Up-firing) și un subwoofer, 5.1ch Difuzoare: O boxă tip bară (LR/Centre/Tweetere), boxe secundare (cu tweetere) și un subwoofer, Putere de ieșire (total) 350W 1000W Specificații cheie Dolby Atmos®, DTS:X®, difuzoare orientate către tavan, Vertical Surround Engine/ S-Force PRO Front Surround, Upmixer unic de la Sony, Voice Zoom 3™iii Dolby Atmos®, DTS:X®, Vertical Surround Engine) / S-Force PRO Front Surround, Upmixer unic de la Sony, Multi Stereo, Voice Zoom 3™iii Aplicație BRAVIA Connect BRAVIA Connect Disponibilitate Disponibil din primăvara 2025 Disponibil din primăvara 2025 PRP 2.499 RON 2.999 RON <Boxe opționale > BRAVIA Theatre Rear 8 BRAVIA Theatre Sub 7 Tip Difuzoare secundare Subwoofer Structura difuzoarelor 2ch (L+R) 1ch Putere de ieșire (totală) 100W 100W Specificații cheie [x] , atât Woofer-ul, cât și Tweeter-ul, conectivitate wireless 360 Spatial Sound Mapping, atât Woofer-ul, cât și Tweeter-ul, conectivitate wireless Difuzor cu margine crestată separat, opțiune de plasare în două moduri, conectivitate wireless Disponibilitate Disponibil din primăvara 2025 Disponibil din primăvara 2025 PRP 1.799 RON 1.499 RON

