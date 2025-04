ENTERTAINMENT STIRI Sony lansează noul obiectiv FE 50-150mm F2 GM Ionut Razvan Share







Sony lansează obiectivul FE 50-150mm F2 GM, primul obiectiv zoom telefoto din lume cu distanță focală maximă de 150 mm și diafragmă F2. Noul obiectiv pornește de la o distanță focală standard de 50 mm (la capătul wide) și combină o deschidere constantă F2 cu o rezoluție înaltă comparabilă cu cea a unui obiectiv fix. Astfel, oferă o versatilitate remarcabilă, fiind potrivit pentru o gamă largă de scenarii și subiecte – totul cu un singur obiectiv. Făcând parte din prestigioasa serie G Master™ de la Sony, FE 50-150mm F2 GM oferă un echilibru excepțional între claritate de top și un bokeh spectaculos, îmbunătățind performanța vizuală pentru profesioniștii care utilizează sistemul de camere Sony Alpha. „Obiectivul FE 50-150mm F2 GM marchează un moment esențial în angajamentul Sony de a extinde posibilitățile creative”, a declarat Yann Salmon-Legagneur, Head of Marketing, Imaging Products and Solutions, Sony Europe. „Oferind o diafragmă F2 constantă pe întregul interval de zoom, acest obiectiv le pune la dispoziție utilizatorilor Sony Alpha o soluție all-in-one comparabilă cu mai multe obiective fixe – precum 50mm, 85mm și 135mm. Această inovație aduce versatilitatea de care au nevoie profesioniștii pentru a surprinde imagini remarcabile, atât în fotografie, cât și în video.” Imagini de o calitate excepțională și un bokeh delicat, spectaculos, la F2 Designul optic intern al obiectivului FE 50-150mm F2 GM joacă un rol esențial în obținerea calității excepționale a imaginii. Prin integrarea a două elemente XA (asfericitate extremă), două elemente din sticlă Super ED (dispersie foarte redusă) și trei elemente ED, obiectivul corectează eficient aberațiile optice, oferind imagini clare, cu contrast ridicat, pe întreg intervalul de zoom. În plus, sistemul de focalizare flotant permite o distanță minimă de focalizare de doar 0,4 m la capătul wide și un raport maxim de mărire de 0,20x, ideal pentru captarea detaliilor fine în prim-planuri. Diafragma constantă F2 a obiectivului FE 50-150mm F2 GM creează un bokeh extraordinar, făcându-l o alegere ideală pentru fotografii de portret, nunți și evenimente, care doresc să izoleze subiectele cu o adâncire a câmpului de profunzime mică. O nouă diafragmă circulară cu 11 lamele dezvoltate special îmbunătățește și mai mult bokeh-ul caracteristic seriei G Master. Atunci când este utilizat pentru filmare, obiectivul oferă rezultate cinematice uimitoare și o claritate excepțională. În plus, tehnologia „Nano AR Coating II” de la Sony, aplicată uniform pe întreaga suprafață a obiectivului, reduce semnificativ efectele de „ghosting” și „flare” chiar și în condiții de iluminare din spate, oferind imagini clare și precise. Zoom intern și design compact Cu o dimensiune de aproximativ 200 mm în lungime și cântărind aproximativ 1.340gii, obiectivul FE 50-150mm F2 GM oferă o portabilitate remarcabilă, având în vedere combinația impresionantă dintre intervalul larg de zoom și diafragma luminoasă. Noul obiectiv este ideal atât pentru fotografierea din mână, cât și pentru utilizarea cu gimbal, datorită designului intern de zoom care menține echilibrul între lungimea și greutatea obiectivului, chiar și în timpul schimbărilor de distanță focală. Cu un design practic, acest obiectiv reprezintă o soluție versatilă, all-in-one, pentru cei care caută un interval telefoto standard de la 50mm la 150mm. Autofocalizare rapidă și precisă Echipat cu patru motoare lineare XD (cu dinamică extremă) și cu algoritmi avansați de control Sony, obiectivul FE 50-150mm F2 GM oferă o autofocalizare (AF) rapidă, precisă și silențioasă. Acest sistem de autofocalizare de înaltă performanță este compatibil cu Sony Alpha 9 III, susținând fotografierea continuă la până la 120 cadre pe secundă, cu urmărirea completăiii a focalizării și expunerii (AF/AE). Cu un sistem AF (autofocalizare) rapid și un interval de zoom versatil de 50-150 mm, obiectivul excelează la captarea sporturilor de interior rapide, a portretelor și a evenimentelor. Producție video cinematografică Creat special pentru cineaști, obiectivul FE 50-150mm F2 GM minimizează efectul de „focus breathing” și este compatibil cu funcția de Breathing Compensationiv disponibilă pe anumite camere Sony Alpha. Sistemul Linear Response MF asigură un control intuitiv al focalizării manuale, în timp ce designul intern de zoom menține stabilitatea chiar și atunci când obiectivul este montat pe gimbal-uri. În plus, motoarele liniare XD funcționează silențios, prevenind captarea zgomotului nedorit în timpul înregistrărilor. Construit pentru durabilitate, obiectivul FE 50-150mm F2 GM are un design robust, rezistent la praf și umezealăv. Elementul frontal este tratat cu un strat de fluorină, care respinge murdăria, amprentele și alte impurități, făcându-l ușor de curățat și menținând obiectivul în stare optimă chiar și în condiții dificile de utilizare. Preț și disponibilitate Obiectivul FE 50-150mm F2 GM va fi disponibil la începutul lunii iunie 2025 și va avea un preț de aproximativ 22.000 lei. Un videoclip despre noul FE 50-150mm F2 GM poate fi vizionat aici: https://youtu.be/o-SZCS4SgRw

