evomag își extinde accelerat prezența în marketplace: 15% din vânzări vin deja din această linie de business

Marketplace-ul devine un motor de creștere tot mai important pentru evomag, generând deja aproximativ 15% din totalul vânzărilor companiei. Ponderea acestui canal este în creștere susținută, peste media pieței, iar compania mizează pe acest model pentru a-și accelera extinderea atât la nivel național, cât și internațional. Pentru 2025, evomag estimează o creștere suplimentară de cel puțin 10% a vânzărilor realizate prin acest segment. „Marketplace-ul este, în momentul de față, unul dintre cele mai eficiente și mai dinamice canale de vânzare din retailul online. Ne permite să ne adresăm rapid unei piețe mai mari, să ne testăm competitivitatea în timp real și să valorificăm mai eficient categoriile de produse cu cel mai mare potențial. În plus, este un canal scalabil, cu costuri controlate, care ne oferă acces la consumatori din piețe în care nu suntem încă un brand cunoscut, dar unde putem construi încredere prin livrare promptă, stocuri reale și prețuri competitive. Din perspectiva noastră, marketplace-ul nu este o alternativă la retailul propriu, ci o extensie inteligentă a acestuia – un instrument care adaugă volum, vizibilitate și feedback”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag. Prezență completă în marketplace-urile din România și extindere internațională accelerată evomag este singurul magazin online din România prezent pe toate platformele majore de tip marketplace: eMAG, Trendyol, Glovo, Bringo, Tazz și Decathlon. Compania este deja activă pe eMAG Ungaria și Bulgaria, iar în curând va finaliza listarea pe Skroutz (cel mai important marketplace din Grecia). Extinderea internațională se face integral din România, prin livrări din depozitul propriu, fără fulfillment local sau stocuri externe. evomag va finaliza până la finalul lunii și prezența pe Trendyol, al doilea marketplace ca importanță pentru companie. Dintre toate piețele internaționale în care evomag este activă prin marketplace, Ungaria se dovedește a fi cea mai performantă. Această evoluție este susținută atât de maturitatea mai mare a comerțului online în această țară, cât și de comportamentul de consum al clienților, care valorizează livrarea rapidă și disponibilitatea produselor în stoc. Rezultatele foarte bune din Ungaria confirmă potențialul acestui model de extindere regională și fundamentează strategia evomag de a investi în consolidarea prezenței pe piețele vecine. Dimensiunea pieței potențiale adresate prin marketplace-uri Prin marketplace-urile locale (România), evomag se adresează unei baze potențiale de peste 10 milioane de utilizatori activi de platforme de eCommerce, potrivit estimărilor publice ale celor mai mari marketplace-uri din țară. Internațional, prin eMAG Ungaria, eMAG Bulgaria și, în curând, Skroutz (Grecia), piața potențială cumulată ajunge la peste 15 milioane de consumatori activi. Astfel, evomag își extinde vizibilitatea și capacitatea de vânzare la un total estimat de peste 25 de milioane de utilizatori din regiune. Produse care performează, strategie de diferențiere și echipă dedicată Cele mai vândute categorii de produse prin marketplace sunt: telefoane mobile, televizoare, monitoare, electrocasnice mici (SDA) și produse de îngrijire personală – exact categoriile care performează cel mai bine și pe site-ul evomag.ro. Diferențierea față de ceilalți retaileri din marketplace este susținută prin prețuri competitive, disponibilitatea produselor din stoc propriu și capacitatea de livrare rapidă. Echipa dedicată acestui canal este formată din trei specialiști care gestionează listarea, optimizarea și relația cu platformele, susținuți logistic de toată infrastructura evomag. Marketplace-ul: canal de creștere, nu de substituție evomag vede acest canal de vânzări ca parte integrantă din strategia de expansiune. „Marketplace-ul nu este singura modalitate de creștere, dar este unul dintre canalele care pot accelera extinderea și aduce clienți noi. Pe termen mediu, vedem o evoluție solidă a acestui ecosistem și o complexitate mai mare în gestionare, dar cu potențial ridicat”, explică Mihai Pătrașcu. Tendințele din eCommerce-ul european indică o adopție accelerată a marketplace-urilor, în special în economiile mature. Conform estimărilor recente, piața online din Europa va continua să crească într-un ritm susținut în următorii ani, iar marketplace-urile vor avea un rol tot mai important în această evoluție. În acest context, evomag își consolidează infrastructura pentru a răspunde unui volum de vânzări în creștere, generat de acest model de distribuție.

