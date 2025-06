STIRI Lenovo devine partenerul tehnologic al turneului feminin de tenis UniCredit Iași Open WTA 250 Ionut Razvan Share







Lenovo continuă parteneriatul cu cel mai important turneu feminin de tenis pe zgură din România încheiat anul trecut, și anunță că devine partenerul tehnologic al UniCredit Iași Open WTA 250, punând la dispoziție echipamente Lenovo de ultimă generație, dotate cu Windows 11 Pro și soluții Microsoft, pe toată durata turneului. Ediția din 2025 de la Iași va avea loc în perioada 14-20 iulie, la Baza Sportivă Ciric, și va reuni sportive de top din România și din întreaga lume, consolidând poziția acestui turneu în calendarul competițional internațional. „Suntem foarte încântați să extindem parteneriatul încheiat anul trecut și să ne asociem cu un sport cu tradiție în România și care a devenit din ce în ce mai popular în rândul fanilor din întreaga țară. Parteneriatul dintre Lenovo și sport nu este întâmplător. Este o întâlnire firească între două lumi motivate de aceleași valori: performanță de vârf, reziliență în fața obstacolelor, viziune pe termen lung și dorința de a merge mereu mai departe. Suntem una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, iar prin intermediul acestui parteneriat, pe care ne dorim să îl extindem pe termen lung, Lenovo își demonstrează încă o dată angajamentul luat la nivel global de a susține excelența atât în sport, cât și în tehnologie”, a declarat Doru Ristea, director general Lenovo România. Lenovo va pune la dispoziție echipamente all-in-one și notebook-uri dotate cu sistemul de operare Windows 11 Pro, care conțin servicii și soluții de top dezvoltate prin parteneriatul global dintre Lenovo și Microsoft, incluzând inovații care valorifică și utilizează inteligența artificială (AI), precum Copilot. Copilot este un companion AI care ajută utilizatorii să fie mai productivi și mai creativi. Copilot din Windows oferă asistență inteligentă și automatizează sarcinile de lucru – ajutând utilizatorii să își gestioneze agenda, să redacteze e-mailuri și multe altele – ceea ce îl face un instrument esențial pentru profesioniștii care doresc să își îmbunătățească productivitatea. Mai mult decât atât, Windows 11 Pro a fost proiectat având securitatea ca element central. Dispune de funcții avansate de securitate, cum ar fi izolare hardware, criptare și protecție împotriva programelor malware, pentru a proteja datele sensibile și a asigura protecția împotriva amenințărilor cibernetice. Tehnologiile și echipamentele puse la dispoziție de Lenovo și Microsoft sunt utilizate de clienți din toate industriile, din întreaga lume, stimulând inovația și îmbunătățind productivitatea. Tehnologia Lenovo va îmbunătăți experiența fanilor pe arenă și va facilita accesul tuturor la acest sport, demonstrând impactul pe care îl au noile tehnologii inteligente. „Sunt încrezător că poate fi o ediție istorică, în condițiile în care avem confirmate pe tabloul principal 8 jucătoare din România: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Irina Begu, Anca Todoni, Mihaela Buzărnescu, Miriam Bulgaru, Patricia Țig. În funcție de rezultatele din calificări, actuala ediție a UniCredit Iași Open poate avea la start cel mai mare număr de jucătoare din România pe tabloul principal al unei competiții WTA. Alături de ele vor fi prezente și alte nume importante ale tenisului mondial. Componența tabloului cu participante de pe minim 4 continente și minim 16 țări creează perspective încurajatoare pentru promovarea internațională a orașului Iași”, a declarat Andrei Oriță, CEO al Concord Service Center, organizatorul UniCredit Iași Open WTA 250. Lenovo este o companie care se axează pe inovație și care susține performanța continuă. La fel ca în tenis, unde fiecare punct câștigat necesită foarte multă concentrare, determinare și gândire strategică, inovația la Lenovo înseamnă mult mai mult decât viteză sau putere de procesare. Înseamnă adaptabilitate. Rezistență. Performanță. Lenovo creează tehnologie care susține performanța – de la laptopuri ultrarezistente testate în condiții extreme, până la dispozitive care anticipează nevoile utilizatorului și integrează AI pentru o experiență fluidă și personalizată. Fiecare produs reflectă o filozofie orientată către progres constant, similară cu mentalitatea sportivilor de top: fiecare antrenament contează, pavând cărămidă cu cărămidă drumul către succes. Acest parteneriat valorifică experiența Lenovo în dezvoltarea de tehnologii care susțin multe competiții sportive emblematice la nivel mondial. Lenovo a încheiat alianțe strategice cu unele dintre cele mai puternice și tehnice competiții internaționale, precum Formula 1 și MotoGP, unde susține echipa Ducati, sau cu FIFA, prin care compania devine Partener Tehnologic Oficial al FIFA, care include Cupa Mondială FIFA 2026™ din Canada, Mexic și Statele Unite, precum și Cupa Mondială Feminină FIFA 2027™ din Brazilia.

