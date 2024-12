ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Schimbare majoră în eCommerce: românii investesc în produse mai scumpe, de calitate, și în achiziții orientate spre viitor Ionut Razvan Share







Anul 2024 a adus o schimbare semnificativă în comportamentul de consum al românilor: preferința pentru produse mai scumpe și de calitate superioară. Această tendință reflectă o maturizare a pieței și adaptarea consumatorilor la un context economic complex, în care inflația și creșterile salariale au influențat alegerile de cumpărare. Potrivit datelor evomag, coșul mediu de cumpărături a crescut cu 15% în 2024 față de anul precedent, iar cererea s-a concentrat pe categorii precum telefoane mobile, televizoare și electrocasnice mari – segmente în care evomag și-a consolidat poziția pe piață. Plata în rate – o soluție populară pentru achizițiile premium O tendință importantă observată în 2024 a fost creșterea utilizării plății în rate, care a reprezentat aproximativ 15% din totalul comenzilor evomag. Această soluție a devenit din ce în ce mai populară în rândul consumatorilor care caută produse premium, oferindu-le posibilitatea de a accesa bunuri de valoare ridicată fără a afecta bugetul lunar. Flexibilitatea acestui sistem a contribuit semnificativ la creșterea interesului pentru produse din categorii precum televizoare, telefoane mobile și electrocasnice mari. evomag a colaborat cu mai mulți furnizori de servicii de creditare pentru a oferi opțiuni avantajoase, adaptate nevoilor diversificate ale consumatorilor, consolidând astfel încrederea în platforma sa și facilitând accesul la achiziții de calitate. Ce a determinat schimbarea comportamentului de consum Inflația, care a dus la creșterea prețurilor, a determinat consumatorii să fie mai selectivi și să opteze pentru produse de calitate superioară, considerându-le o investiție mai bună pe termen lung. În paralel, majorările salariale din 2024 au crescut puterea de cumpărare, permițând accesul mai ușor la produse premium. În acest context, încrederea în brandurile consacrate și în platformele locale de eCommerce a avut un rol decisiv, în special pentru achizițiile de produse cu valoare ridicată. „Românii devin mai atenți la calitate, orientându-se către produse care le oferă un raport optim între preț și beneficii. În acest context, încrederea în retailerii locali face diferența, mai ales atunci când este vorba despre achiziții importante, cum ar fi produsele premium sau de valoare ridicată. Este o oportunitate majoră pentru companiile locale să capitalizeze pe reputația lor, pe proximitate și pe o mai bună înțelegere a nevoilor consumatorilor români, consolidându-și astfel poziția pe o piață tot mai competitivă”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag. 2024 – an de consolidare pentru retailul mare 2024 a fost un an al consolidării pentru marii retaileri, care și-au întărit poziția pe piață pe fondul unei concurențe crescânde și al dificultăților întâmpinate de magazinele mici. Numeroase business-uri apărute între 2020 și 2023 au fost nevoite să își închidă activitatea, afectate de marjele reduse de profit și de lipsa resurselor pentru a susține investițiile necesare. Aceste schimbări au fost vizibile și în campaniile de Black Friday, când retailerii mari au atras clienții nu doar prin oferte competitive, ci și prin capacitatea de a răspunde cererii pentru produse cu valoare ridicată. Serviciile oferite de retailerii consacrați, precum livrarea rapidă, montajul sau opțiunile flexibile de plată, au jucat un rol esențial în consolidarea poziției lor pe piață. „Pentru evomag, 2024 a însemnat o creștere de aproximativ 20% a cifrei de afaceri față de 2023, susținută de o cerere ridicată pentru produsele din categoriile de bază, în care suntem consacrați. În plus, serviciile oferite de companie, precum montajul de aer condiționat, asamblarea calculatoarelor și reparațiile de telefoane mobile, s-au dublat ca volum și valoare”, mai spune Mihai Pătrașcu. Pentru anul viitor, evomag estimează o accelerare a creșterii comerțului online, cu un avans general al pieței de aproximativ 10%, în timp ce retailul offline va înregistra o creștere mai modestă. Compania își propune să rămână un partener de încredere pentru consumatori, dezvoltând categoriile cu valoare adăugată și servicii care răspund nevoilor unei piețe în continuă transformare. Într-un mediu tot mai competitiv, evomag mizează pe expertiza acumulată, pe înțelegerea profundă a consumatorilor români și pe capacitatea de a le oferi soluții complete, consolidându-și astfel poziția pe piața locală de eCommerce.

