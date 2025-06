FEATURED STIRI evomag: românii nu mai așteaptă canicula să cumpere aparate de aer condiționat; vânzările au explodat înainte de sezon Ionut Razvan Share







Românii își schimbă strategia de achiziție pentru sezonul cald și aleg să cumpere aparate de aer condiționat înainte de debutul verii, evitând aglomerația și prețurile crescute. În această primăvară, evomag raportează o creștere de 50% a vânzărilor de aparate de aer condiționat față de perioada similară a anului trecut. Tot mai mulți consumatori aleg soluții complete, optând pentru pachete care includ și serviciile de instalare. Ponderea celor care cumpără atât produsul, cât și instalarea, a crescut de la 7% anul trecut la 11% anul acesta, semn al unei maturizări a comportamentului de consum: românii nu mai caută doar produse, ci soluții gata funcționale. „Vedem o schimbare de comportament. Oamenii nu mai așteaptă să-i surprindă canicula. Cumpără din timp, aleg pachete complete și decid să achiziționeze si instalare deja programată de la evomag. În felul acesta se asigură că au confortul necesar fără să treacă prin stresul cauzat de temperaturile ridicate. Românii nu mai cumpără aer condiționat în criză, ci planifică din timp, caută produse eficiente și își asigură montajul rapid”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag. „E un semn clar că piața se profesionalizează și că oamenii înțeleg avantajele achiziției inteligente: economisesc timp, bani și evită stresul sezonului aglomerat. Tocmai de aceea, am crescut stocurile și am extins parteneriatele de instalare, astfel încât să putem răspunde rapid și eficient acestei noi realități din piață”. Creșterea cererii pentru soluții complete În prezent, termenul mediu de instalare pentru aparatele de aer condiționat achiziționate de la evomag este de aproximativ 3 zile. În plin sezon, acest termen crește până la 14 zile, iar costurile serviciilor de instalare pot fi mai mari cu până la 50% față de perioada actuală. Pentru a susține ritmul crescut al cererii, evomag a majorat cu 50% stocurile de aparate de aer condiționat disponibile față de anul trecut și colaborează cu două companii specializate pentru instalări rapide. Peste 300 de modele disponibile În oferta evomag sunt disponibile peste 300 de modele de aparate de aer condiționat, acoperind o gamă largă de preferințe și bugete. Brandurile cele mai căutate de clienți sunt Yamato, Gree, Heinner, Midea și Tesla, iar unele dintre modelele comercializate sunt disponibile exclusiv în platforma evomag.ro. Clienții aleg cu precădere aparatele: Eficiente energetic – urmăresc, cu precădere echipamentele din clasa A+ și A++;

Cu o capacitate de 12.000 de BTU;

Cu funcție de încălzire și, eventual, ventilare și dezumidificare;

Care dispun de tehnologia Inverter, ce permite controlul energiei consumate prin temporizarea și controlarea funcționării compresorului. Astfel, temperaturile dorite sunt atinse mai rapid, timpul de pornire este redus cu o treime, consumul este mai mic cu până la 30% și sunt eliminate fluctuațiile de temperatură;

Ce pot fi conectate la Internet prin Wi-Fi;

Ușor de întreținut. Prețul mediu pentru un aparat de aer condiționat în oferta evomag este de aproximativ 1.500 de lei. Consum responsabil, într-o piață liberalizată Liberalizarea pieței de energie și creșterea gradului de conștientizare privind consumul de electricitate influențează și comportamentul de achiziție. Clienții sunt tot mai atenți la consumul energetic, orientându-se către modele performante și eficiente. „Factura de energie este mai importantă ca oricând, iar clienții evaluează acum atât prețul de achiziție, cât și consumul lunar. Asta explică interesul crescut pentru aparatele de aer condiționat din clasele superioare de eficiență energetică”, adaugă Mihai Pătrașcu. Estimări pentru vară: cerere în creștere Pe fondul acestor tendințe, evomag estimează că vânzările de aparate de aer condiționat vor crește cu încă 50% în această vară comparativ cu anul trecut. Anul trecut, această categorie a reprezentat circa 16% din totalul electrocasnicelor vândute și aproximativ 10% din vânzările totale evomag.

