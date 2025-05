FEATURED STIRI evomag aniversează 20 ani și anunță o nouă investiție în logistică Ionut Razvan Share







evomag aniversează 20 ani de prezență continuă pe piața de eCommerce din România și marchează acest moment de referință în evoluția sa ca retailer digital, printr-o investiție strategică în infrastructura logistică. Totodată, până pe 25 mai, evomag organizează o campanie aniversară de reduceri – „Sold Fest – Festivalul Reducerilor Aniversare”. Compania anunță o investiție de aproape 100.000 de euro până la jumătatea anului pentru optimizarea proceselor de depozitare, picking și livrare, prin implementarea uneia dintre cele mai bune soluții de tip WMS (Warehouse Management System) din piață. Obiectivul investiției este creșterea eficienței logistice cu 25% în următoarele trei luni, un demers care pregătește terenul pentru o transformare mai amplă, programată pentru primul trimestru din 2026. „Responsabilitatea nu e o promisiune, e o practică zilnică” „Am învățat în acești 20 de ani că nu poți construi solid fără disciplină, asumare și capacitate reală de adaptare. Responsabilitatea nu este un exercițiu ocazional – este un angajament cotidian. În business, ca și în viața publică, avem nevoie de decizii asumate, de oameni care înțeleg că progresul real nu vine nici repede, nici ușor. Nu ne-am dat opțiunea de a merge pe drumul ușor. Această disciplină de a construi, chiar și când nu există certitudini, e ceea ce ne-a ținut relevanți. Iar tipul acesta de responsabilitate nu este specific doar mediului de business. E o formă de raportare la realitate pe care și noi, ca cetățeni, trebuie să o exersăm. Fiecare etapă importantă – economică, tehnologică sau socială – presupune o alegere.

Nu credem în neutralitate confortabilă, ci în asumare. Atât în fața clienților noștri, cât și în fața contextului în care trăim. Pentru noi, ca și pentru orice român care își dorește o direcție clară, implicarea nu e un gest simbolic, ci o datorie pe termen lung”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag. Sold Fest – două săptămâni de reduceri aniversare. 20 de ani de Oferte bune. Pe bune! Pentru a marca 20 de ani de activitate, evomag lansează o campanie de reduceri care cuprinde diverse categorii de produse cu cerere ridicată în această perioadă, de la electronice și electrocasnice, până la gadgeturi și accesorii. Între 12 și 25 mai 2025, evomag desfășoară „Sold Fest – Festivalul Reducerilor Aniversare”, o campanie care reunește peste 10.000 de produse, cu reduceri de până la 50%, cu accent pe categorii precum: aparate de aer condiționat, televizoare, telefoane mobile și echipamente IT. Campania actuală este o continuare firească a repoziționării asumate de evomag în ultimul an. Lansarea noii identități vizuale la finalul lui 2024 a marcat începutul unui proces profund de reconectare cu publicul, bazat pe transparență, claritate și oferte reale. În 2025, compania consolidează această direcție printr-un tip de comunicare directă, lipsită de artificii, care pune în centrul relației comerciale încrederea și respectul față de client. Prin mesajul „20 de ani de oferte bune. Pe bune!”, evomag își reafirmă angajamentul pentru prețuri competitive, fără distorsiuni de percepție, și pentru o experiență de cumpărare coerentă, profesionistă și accesibilă. Repoziționarea reflectă valorile de brand asumate – transparență, adaptabilitate și orientare către client – și marchează un efort real de diferențiere într-un peisaj comercial din ce în ce mai aglomerat. Două decenii de creștere susținută, cu deschidere internațională Fondat în 2005, evomag a devenit un reper în comerțul electronic din România, extinzându-și constant activitatea – atât prin diversificarea portofoliului de produse, cât și prin prezența activă pe marketplace-uri locale și internaționale. Compania este în prezent listată pe platforme precum eMAG, Glovo, Bringo, Tazz, Decathlon și Trendyol, iar în 2025 își consolidează prezența externă prin listarea pe Skroutz, în Grecia. evomag a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de circa 50 de milioane de euro și estimează pentru 2025 o creștere de până la 20%. Segmentul corporate a generat anul trecut vânzări de 7,5 milioane de euro, iar pentru anul în curs, compania estimează că vânzările către companii și instituții publice își vor continua trendul ascendent.

