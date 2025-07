ENTERTAINMENT STIRI PC Garage – cadou o pereche de căști gaming sau o carcasă pentru PC Ionut Razvan Share







PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România, anunță o nouă ediție a campaniei „Te echipăm gratuit”. În perioada 30 iunie – 13 iulie 2025, clienții care achiziționează un procesor, o placă de bază și o placă video, cu o valoare totală de minimum 2.500 lei, vor primi cadou o pereche de căști gaming Razer Blackshark V2 X sau o carcasă ALPHAGEAR Trickster RGB. Campania are scopul de a susține utilizatorii în construirea unui PC performant, oferindu-le un bonus util și valoros. Pentru a beneficia de ofertă, coșul de cumpărături trebuie să conțină câte un produs din fiecare categorie menționată, iar promoția se aplică exclusiv produselor noi, cu excluderea gamei Business și a articolelor Desigilate. Cadoul poate fi ales în pagina coșului de cumpărături, înainte de a înregistra comanda. Căștile Razer Blackshark V2 X oferă o experiență audio captivantă, echipate cu difuzoare Razer™ TriForce de 50 mm pentru un sunet clar și precis. Designul ușor, cu pernițe din spumă cu memorie, asigură confort sporit în sesiunile lungi de gaming. Microfonul captează vocea clar, eliminând zgomotul de fundal. Compatibilitatea multiplatformă le face ideale pentru PC, console și dispozitive mobile. Carcasa ALPHAGEAR Trickster impresionează prin designul modern, panoul lateral din sticlă securizată și iluminarea RGB integrată. Vine echipată cu cinci ventilatoare preinstalate (3x 120 mm față, 2x 120 mm RGB sus și spate) și suportă până la șase ventilatoare în total, pentru un flux de aer optim. Este compatibilă cu coolere CPU de până la 159 mm și plăci video de până la 350 mm, fiind alegerea perfectă

