FEATURED MOBILE NETWORKS ORANGE STIRI Orange Romania facilitează digitalizarea prin introducerea tehnologiei 5G/5G+ în noi orașe Ionut Razvan Share







Orange Romania a lansat recent servicii 5G/5G+ în noi orașe: Mioveni, Odorheiu Secuiesc, Sighetu Marmației, Bistrița, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Sebeș. Pe lângă acestea, a fost extinsă acoperirea 5G/5G+ la 100% în Municipiul Iași. Planurile operatorului de a duce cele mai noi tehnologii pe cea mai mare parte a teritoriului național continuă, cu scopul de a facilita digitalizarea României. 5G/5G+ nu înseamnă doar viteze mai mari și o conexiune mai stabilă, ci deschiderea unor noi oportunități în orașele aflate în dezvoltare din România și crearea unor noi comunități locale. Lansarea serviciului 5G Standalone în Delta Dunării (și pentru prima dată în România) la finalul lunii mai este cel mai bun exemplu de aplicare a noilor tehnologii într-o comunitate vulnerabilă. Proiectul, co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Connecting Europe Facility are în primul rând scopul de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor prin patru nevoi principale identificate în zonă: educație digitală, telemedicină, turism lent și monitorizarea mediului înconjurător. Sunt multe zone din România în care poate populația nu se află în situații la fel de vulnerabile, dar unde oportunitățile pe care le aduce tehnologia 5G/5G+ pentru economia locală, pentru tineri în special, sunt multiple și cu bătaie lungă. Strategia Orange Romania de acoperire a teritoriului național cu tehnologia 5G/5G+, compania având cel mai vast portofoliu de spectru, este de a accelera adoptarea noilor tehnologii în toate zonele vulnerabile dar și în egală măsură în cele cu potențial. Pe 30 iunie au fost lansate primele celule 5G/5G+ în Bistrița, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Sebeș, acestea fiind doar o mică parte din planurile de extindere de anul acesta. Noua tehnologie deschide drumul unor transformări importante în viața de zi cu zi a cetățenilor din aceste orașe, prin facilitarea mai multor case smart, dar și a implementării de tehnologii Internet of Things și Smart City legate de educație, sănătate, energie, mediu, mașini electrice. Cum transformi un oraș prin digitalizare? În Municipiul Iași a fost extinsă recent acoperirea 5G/5G+ la 100%. Orașul este unul dintre exemplele de succes pe traseul digitalizării, acesta devenind încet un hub tehnologic în care pot fi chiar testate noi tehnologii, pornind de la accesul extins la 5G/5G+. Cel mai important proiect derulat de Orange Romania deja de câțiva ani este Orange 5G Lab, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Proiectul susține cercetătorii, startup-urile și companiile din regiunea Moldovei care vor să își testeze în avans soluțiile bazate pe 5G/5G+ și să inoveze în jurul acestei tehnologii. În cadrul laboratorului sunt derulate și două proiecte din cadrul programului Horizon Europe al Comisiei Europene, prin care se dezvoltă aplicații de securitate cibernetică și fizică, având la bază conectivitatea 5G/5G+. Astfel, în cadrul proiectului TrialsNet a fost recent dezvoltată o soluție de monitorizare video inteligentă a intersecției din Podu Roș și a mulțimilor de pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași, soluție care poate oferi în timp real informații cheie pentru municipalitate. Apoi, în cadrul proiectului CASTOR a fost extinsă funcționalitatea intersecției inteligente cu o aplicație-pilot de comunicații inter-vehiculare (V2X) ce folosește algoritmi inovatori de criptare a canalului de comunicație. Prin open call-ul organizat de proiectul TrialsNet în 2024, Orange și partenerii universitari, alături de STS și EENA au testat o aplicație mobilă de tip Push-to-Everything (PTx), dezvoltată de Nemergent, prin care se pot transmite voce/video/text/fișiere într-un mod extrem de stabil și prioritizat peste infrastructura de comunicații existentă. Au fost testate patru scenarii cruciale: incendiu, alertă meteo, cutremur, incident medical. Între timp a fost semnat și un parteneriat activ cu reprezentanții Aeroportului din Iași pentru derularea unor proiecte comune de dezvoltare în sfera noilor rețele de comunicații Beyond 5G și utilizarea acestora pentru dezvoltarea serviciilor aeriene. Însă aducerea acestor tehnologii în cât mai multe orașe nu înseamnă doar infrastructură îmbunătățită și optimizarea serviciilor publice, oportunități de cercetare și de business, ci și dezvoltarea unor domenii economice noi. Simpla implementare sau extindere a serviciilor 5G/5G+ poate contribui foarte mult la creara unor comunități creative, care se pot transforma în noi business-uri 100% locale. Conectivitatea este o punte pentru transformarea pasiunilor și a ideilor în oportunități și meserii ale viitorului sau care utilizează resurse locale abundente.

Tags:

Previous Article PC Garage – cadou o pereche de căști gaming sau o carcasă pentru PC