Roborock a investit peste 280 de milioane de dolari în cercetare și dezvoltare de-a lungul unui deceniu de inovație

Roborock, lider global în soluții inteligente de curățenie, a investit peste 280 de milioane de dolari în cercetare și dezvoltare pe parcursul celor 10 ani de activitate. De la fondarea sa în 2014, compania a transformat industria curățeniei inteligente, devenind în 2024 brandul numărul 1 în lume pentru aspiratoarele robot. De asemenea, Roborock ocupă primul loc și în ceea ce privește cota de piață a aspiratoarelor robot în Țările Nordice, Germania și Coreea de Sud. Cu o prezență în peste 170 de țări, Roborock au ajuns în peste 15 milioane de locuințe la nivel global. „În timp ce sărbătorim un deceniu de inovație, succesul nostru este rezultatul direct al angajamentului Roborock față de cercetare, dezvoltare și înțelegerea nevoilor în continuă evoluție ale clienților noștri. Am împins mereu limitele tehnologiei de curățenie inteligentă. Obiectivul nostru nu este doar să livrăm produse, ci să creăm soluții de impact, fiabile, care îmbunătățesc viața de zi cu zi și aduc valoare clienților noștri la nivel global. Vom continua să prioritizăm inovația, excelența operațională și extinderea pe noi piețe pentru a ne menține poziția de lider în industria caselor inteligente, și în viitor”, a declarat Quan Gang, preşedintele Roborock. Încă de la început, Roborock a pus în centrul strategiei sale progresul tehnologic. Primul pas major al companiei a avut loc în 2017, când a dezvoltat primul său aspirator robot dotat cu tehnologia avansată LDS (laser distance sensor) și algoritmi SLAM (localizare și cartografiere simultană), care a cunoscut succesul din punct de vedere comercial . Acest produs a setat noi standarde în industrie în ceea ce privește precizia și eficiența curățeniei, ajutând Roborock să obțină o cotă semnificativă pe piață. Pentru a-și menține avantajul competitiv, Roborock a continuat să inoveze în mod constant. Progrese tehnologice esențiale precum Map Visualization, VibraRise Technology și RockDock Ultra au consolidat reputația companiei ca lider în soluții de curățenie inteligentă. Prin integrarea acestor tehnologii, compania urmărește să îmbunătățească experiența utilizatorului, oferind o mai mare eficiență, automatizare și rentabilitate, aspecte din ce în ce mai importante atât pentru consumatori, cât și pentru afaceri. Pentru a asigura calitatea și inovația, Roborock a investit 63 de milioane de dolari (460 de milioane de yuani) în propria fabrică, care și-a început operațiunile în aprilie 2023. Fabrica produce lunar 700.000 de aspiratoare de tip robot și este echipată cu sisteme avansate de automatizare și management inteligent. Unitatea include, de asemenea, șapte zone de testare și 234 de stații care simulează diverse condiții din viața reală. Tot acest proces de teste riguroase de durabilitate și performanță este menit să se asigure că fiecare produs este conform înainte de a ajunge la consumatori, subliniind angajamentul Roborock față de excelență. Dincolo de aspiratoarele robot , Roborock și-a extins portofoliul de produse cu aspiratoare wireless de mână, dispozitive de spălat pardoseli și cu spălare – uscare. Această diversificare face parte din strategia mai amplă a companiei de a deveni un furnizor complet de soluții inteligente de curățenie. Fiecare categorie de produse se bazează pe punctele forte ale Roborock în tehnologia motoarelor, LiDAR și AI, asigurând un nivel constant de inovație în toate produsele sale. Cu un accent pe tehnologia de vârf și producția de calitate, Roborock își propune să continue să inoveze și în același timp vizează extinderea cotei sale de piață pentru a rămâne lider în dezvoltarea industriei caselor inteligente în următorul deceniu.

