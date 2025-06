FEATURED STIRI TECH & TRENDING Roborock lansează seria Qrevo cu funcții avansate la prețuri accesibile Ionut Razvan Share







Roborock a lansat seria Roborock Qrevo, care include două modele noi: Roborock Qrevo 5AE și Roborock QR 798. Cu funcționalități de top la prețuri accesibile, ambele modele sunt echipate cu stații multifuncționale avansate, sisteme inteligente de navigație și o putere de aspirare ridicată, oferind utilizatorilor soluția ideală de curățenie și cea mai bună opțiune de aspirator robot indiferent de tipul de locuință. Curățenie inteligentă, fără efort, cu ajutorul stației multifuncționale – întreține și îngrijește mopurile automat Ambele aspiratoare robot sunt concepute pentru a funcționa cu minimum de implicare din partea utilizatorului. Fiecare model este dotat cu o stație multifuncțională care spală automat lavetele mopului: Roborock QR 798 utilizează aer rece, iar Roborock Qrevo 5AE folosește aer cald la 45°C. După curățenie, mopurile sunt ridicate automat pentru a preveni transferul de umezeală între podele și covoare, dar și pentru a accelera uscarea și a reduce mirosurile neplăcute. Putere de aspirare excepțională, combinată cu sisteme duale de perii și curățare eficientă a marginilor Echipat cu un sistem de aspirare de 12.000 Pa și peria principală DuoDivide cu Dual Anti-Tangle, care combină peri și lamele de cauciuc, Roborock Qrevo 5AE curăță în profunzime și îndepărtează eficient murdăria și firele de păr de animale de pe suprafețe netede și denivelate. În același timp, Roborock QR 798, cu o putere de aspirare de 10.000 Pa, dispune de o perie principală complet cauciucată, ce facilitează descurcarea firelor de păr și oferă o durabilitate sporită – fiind alegerea ideală pentru locuințele cu trafic intens sau cu animale de companie. În plus, Roborock Qrevo 5AE dispune de sistemul FlexiArm Design™ Edge, care extinde laveta pentru a curăța de-a lungul plintelor și în jurul obstacolelor – o funcție care nu este disponibilă la modelul Roborock QR 798. Cartografiere precisă și evitarea obstacolelor cu PreciSense™ LiDAR și Reactive Tech Ambele modele sunt echipate cu tehnologia de navigație PreciSense™ LiDAR, care permite scanarea la 360° și cartografierea în timp real a întregii locuințe. Combinată cu sistemul de evitare a obstacolelor Reactive Tech, această tehnologie le permite aspiratoarelor robot să se deplaseze fără probleme în jurul obiectelor și să se adapteze la medii dinamice, fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului. Control inteligent prin aplicația Roborock, premiată pentru design Cele două aspiratoare robot se pot controla direct din versiunea îmbunătățită a aplicației Roborock – câștigătoare a premiului iF Design Award în 2025 – care permite configurarea unor rutine personalizate de curățenie, programarea pe camere și monitorizarea în timp real. Sistemul SmartPlan optimizează traseele, ajustează automat puterea de aspirare și cantitatea de apă utilizată, asigurându-se că aspiratoarele robot se concentrează asupra zonelor care necesită cea mai mare atenție. Funcționalități premium la un preț accesibil Proiectate pentru a oferi funcții avansate regăsite de obicei la modelele premium, Roborock Qrevo 5AE și Roborock QR 798 reprezintă unele dintre cele mai avantajoase opțiuni de aspiratoare robot ca raport calitate-preț de pe piață. Concepute pentru a simplifica viața de zi cu zi, aceste aspiratoare robot transformă curățenia într-o experiență complet automatizată, care economisește timp. Roborock Qrevo 5AE și Roborock QR 798 vor fi disponibile la eMAG și Altex, în variante de culoare alb și negru. Fiecare model va beneficia de un preț special: 3.499 lei pentru Roborock Qrevo 5AE și 2.899 lei pentru Roborock QR 798.

Tags: