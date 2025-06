STIRI Despre Stablecoin-uri: Ce sunt, cum funcționează și de ce contează? Sunt ele viitorul plăților online? Ionut Razvan Share







Stablecoin-urile, așa cum sugerează și numele, sunt niște criptomonede stabile. Spre deosebire de alte criptomonede (ex: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP etc), stablecoin-urile sunt legate de diferite active (relativ stabile), de obicei monede fiat (precum dolarul american) sau mărfuri (precum aurul). Care sunt cele mai mari stablecoin-uri din piața cripto? Tether (USDT) USD Coin (USDC) Dai (DAI) USD1 (USD1) First Digital USD (FDUSD) Însumat, în iunie 2025, aceste cinci token-uri au o capitalizare de piață de peste 220 de miliarde de dolari. Cum își mențin stablecoin-urile stabilitatea? Stablecoin-urile își păstrează valoarea prin diferite mecanisme, toate concepute pentru a le menține „legate” de un activ de referință. Cele mai cunoscute și comune mecanisme sunt garantarea cu monedă fiat (monedă convențională), cu alte criptomonede sau prin control algoritmic. Garantare cu fiat : stablecoin-uri sunt susținute 1:1 de rezerve fiat păstrate în conturi custodiale. Valoarea lor este menținută prin asigurarea că fiecare token poate fi răscumpărat pentru o sumă fixă de fiat, de obicei USD. (de exemplu: 1 token = 1 dolar american păstrat în rezervă).

Garantare cu criptomonede: unele stablecoin-uri folosesc alte criptomonede ca garanție. Pentru a compensa volatilitatea activelor cripto, acestea sunt adesea supra-garantate (supra-colateralizate), ceea ce înseamnă că valoarea criptomonedelor deținute ca garanție (și/sau în rezervă) este mai mare decât valoarea stablecoin-urilor emise.

Control algoritmic: În loc să folosească rezerve, stablecoin-urile algoritmice se bazează pe ajustări ale ofertei bazate pe cod. Când prețul crește peste valoarea de referință, sunt emise mai multe token-uri. Când scade sub aceasta, token-urile sunt retrase din circulație. La ce sunt folosite stablecoin-urile? Stablecoin-urile joacă un rol fundamental în economia cripto mai largă și acționează ca o punte de încredere între activele digitale (potențial volatile) și stabilitatea monedelor tradiționale. Deoarece valoarea lor este legată/corelată de active precum monedele fiat, stablecoin-urile permit o gamă largă de cazuri de utilizare financiară: de la tranzacționarea zilnică, la plăți transfrontaliere și împrumuturi descentralizate. Stablecoin-urile sunt instrumente esențiale pentru tranzacționarea cripto.

În finanțele descentralizate (DeFi), stablecoin-urile sunt utilizate în mod obișnuit atât ca active de împrumut, cât și ca garanții. Utilizatorii pot împrumuta stablecoin-uri pentru a obține randamente sau pot împrumuta alte active cripto folosind deținerile lor de stablecoin-uri, adesea fără intermediari (ideale pentru protocoalele de împrumut și creditare).

, stablecoin-urile sunt utilizate în mod obișnuit atât ca active de împrumut, cât și ca garanții. Utilizatorii pot împrumuta stablecoin-uri pentru a obține randamente sau pot împrumuta alte active cripto folosind deținerile lor de stablecoin-uri, adesea fără intermediari (ideale pentru protocoalele de împrumut și creditare). Pentru plăți, stablecoin-urile oferă o alternativă rapidă și cu costuri reduse la serviciile tradiționale de plată. Dacă la bănci sau la companiile care oferă servicii de transfer, plățile pot dura uneori și câteva zile și se percep comisioane mari, stablecoin-urile permit transferuri aproape instantanee, cu costuri minime. Valoarea lor e constantă, deci suma trimisă este, de obicei, suma primită. Care sunt beneficiile utilizării stablecoin-urilor? Stabilitate pe piață : Stablecoin-urile reduc volatilitatea prețurilor. Rămân stabile indiferent de mișcarea pieței.

Stabilitate pe piață: Stablecoin-urile reduc volatilitatea prețurilor. Rămân stabile indiferent de mișcarea pieței. Tranzacții eficiente: Cu timpi de decontare rapizi și comisioane mici, sunt ideale pentru plăți sau transferuri globale.

: Cu timpi de decontare rapizi și comisioane mici, sunt ideale pentru plăți sau transferuri globale. Utilitate în DeFi (Decentralized Finance) : Valoarea lor stabilă le face potrivite pentru împrumuturi, creditare, furnizarea de lichiditate și farming de randament, ceea ce reduce riscul de lichidare comparativ cu celelalte active cripto.

: Valoarea lor stabilă le face potrivite pentru împrumuturi, creditare, furnizarea de lichiditate și farming de randament, ceea ce reduce riscul de lichidare comparativ cu celelalte active cripto. Punct de acces accesibil: Pentru începători, stablecoin-urile pot acționa ca o poartă familiară (legată de fiat) către lumea cripto. Care sunt provocările și riscurile stablecoin-urilor? Deși stablecoin-urile oferă multe avantaje, ele vin și cu compromisuri sau riscuri pe care utilizatorii ar trebui să le înțeleagă. Complexitatea reglementărilor, transparența limitată a rezervelor, controlul centralizat și dependența de active pot afecta performanța și percepția despre stablecoins. Complexitate regulamentară : Reglementările variate ale diferitelor jurisdicții pot afecta modul în care stablecoin-urile sunt emise, răscumpărate sau utilizate, în special pentru token-urile susținute de fiat.

Transparență și rezerve: Nu toate stablecoin-urile publică audituri complete ale rezervelor. Lipsa transparenței poate ridica îngrijorări cu privire la token-uri: sunt ele cu adevărat susținute așa cum se pretinde?

: Nu toate stablecoin-urile publică audituri complete ale rezervelor. Lipsa transparenței poate ridica îngrijorări cu privire la token-uri: sunt ele cu adevărat susținute așa cum se pretinde? Control centralizat : Multe stablecoin-uri sunt gestionate de entități centralizate. Deși acest lucru permite operațiuni mai fluide și conformitate, introduce riscuri precum gestionarea defectuoasă sau eșecul custodial.

: Multe stablecoin-uri sunt gestionate de entități centralizate. Deși acest lucru permite operațiuni mai fluide și conformitate, introduce riscuri precum gestionarea defectuoasă sau eșecul custodial. Dependența de active: Deoarece stablecoin-urile sunt legate de alte active (cum ar fi USD, dolarul american), schimbările macroeconomice sau modificările politicilor monetare pot afecta indirect valoarea sau utilitatea lor percepută. Reglementarea monedelor stabile Băncile tradiționale majore și jucătorii fintech non-cripto experimentează proiecte de integrare a stablecoin-urilor. Astăzi, autoritățile de reglementare și factorii de decizie din multe jurisdicții cheie țin pasul cu viteza expansiunii stablecoin-urilor, cu cadre legislative care stabilesc reguli mai clare pentru stablecoin-uri, fie deja adoptate (MiCA în UE), fie în curs de legiferare (legile GENIUS și STABLE în SUA). La începutul lunii iunie 2025, Circle, emitentul USDC (al doilea cel mai mare stablecoin din lume) a devenit prima companie de stablecoin-uri listată public la Bursa de Valori din New York, sub simbolul $CRCL. IPO-ul Circle a fost un succes răsunător, iar valoarea acțiunilor triplându-se în prima zi. Care e viitorul plăților online? Stablecoin-urile au evoluat într-un instrument cheie de plăți la nivel global, cu plăți în valoare de 94,2 miliarde de dolari, între ianuarie 2023 și februarie 2025. Conform unui raport recent al firmei de cercetare Artemis, până în mai 2025, oferta totală de stablecoin-uri a ajuns la 239 de miliarde de dolari, față de doar 10 miliarde acum cinci ani. Există acum peste 150 de milioane de adrese blockchain care dețin stablecoin-uri și 10 milioane de adrese care tranzacționează zilnic. Platforme precum Binance Pay fac plățile cu stablecoin-uri practice și accesibile la nivel mondial. Și sprijină tranzacții cripto instantanee și fără comisioane pentru utilizatori și comercianți la nivel global. În ultimii ani, stablecoin-urile au trecut de la un segment de nișă în spațiul criptomonedelor la un actor major în plățile globale. Stablecoin-urile facilitează din ce în ce mai mult tranzacții din lumea reală. Deloitte numește 2025 „anul stablecoin-urilor”, punctând capitalizarea de piață a acestor active digitale care depășește 200 de miliarde de dolari dar și creșterea noilor platforme și moduri de utilizare dincolo de tranzacționarea cripto, inclusiv plăți B2B. Raportul Deutsche Bank din mai 2025 estimează că piața stablecoin-urilor a crescut de la 20 de miliarde de dolari în 2020 la 246 de miliarde de dolari, Tether (USDT) atingând singur o capitalizare de piață de 153 de miliarde de dolari și peste 62% din cota de piață. Stablecoin-urile combină stabilitatea relativă a prețurilor monedelor de referință și eficiența, transparența și viteza tehnologiei blockchain. Această combinație rezolvă deja multe probleme ale sistemelor de plată tradiționale, inclusiv fiabilitatea, accesibilitatea și costurile. Concluzie Cadrul de reglementare se maturizează, iar următorul val de adopție va depinde de transformarea stablecoin-urilor în instrumente la fel de ușor de utilizat și sigure ca cele mai bune aplicații de plată de astăzi. Dacă traiectoria actuală continuă, stablecoin-urile ar putea deveni, în curând, la fel de omniprezente și de invizibile ca internetul însuși.

