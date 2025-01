STIRI TECH Roborock a lansat, la CES 2025, Saros Z70 – aspirator cu braț robotic Ionut Razvan Share







Roborock, un lider global în dezvoltarea de roboți de uz casnic pentru simplificarea vieții de zi cu zi, anunță participarea sa în cadrul CES 2025 sub umbrela „Rock a New Era” (n.r. Domină noua eră). Compania invită consumatorii să descopere o nouă lume a curățeniei inteligente condusă de seria sa emblematică Saros, cu cea mai recentă descoperire în domeniul cercetării și dezvoltării, Roborock Saros Z70 – primul aspirator robot din lume produs în serie*, echipat cu un braț robotic inteligent și pliabil numit OmniGrip. Roborock aduce pentru prima dată la CES 2025 seria sa emblematică Saros, reunind cele mai performante aspiratoare de tip robot cu specificații inovatoare de top. Cu această serie optimizată, Roborock își propune să evidențieze expertiza sa în furnizarea de capacități de curățare fiabile și în același timp subliniază promisiunea pentru un viitor axat pe inteligență ca nucleu al tehnologiei de ultimă generație. Saros: Roboți de uz casnic emblematici, alimentați cu inteligență artificială Seria de top Saros prezentată de Roborock în cadrul CES 2025 include trei produse: Roborock Saros Z70, Roborock Saros 10 și Roborock Saros 10R. Toate cele trei produse vor fi disponibile spre vânzare în 2025 pe principalele piețe globale. Acestea combină funcții inteligente pe bază de AI cu un hardware robotic de ultimă generaţie, promiţând performanţă de top consumatorilor. Roborock Saros Z70 este un aspirator robot de ultimă generație, care va fi lansat oficial în prima jumătate a anului 2025, dotat cu OmniGrip, primul braț robotizat produs în serie* pliabil cu cinci axe, care se poate extinde singur pentru a curăța zone inaccesibile până acum și poate înlătura obiecte mici, momentan limitate la șosete, prosoape mici, șervețele de hârtie și sandale sub 300 g (1). Cu capacități de navigație, aspirare și ștergere cu mopul, lansarea Roborock Saros Z70 bazat pe inteligență artificială va adăuga o nouă dimensiune curățeniei automatizate, transformând aspiratorul robot tradițional într-un asistent robotic inovator pentru acasă. Roborock Saros 10 dispune de primul sistem de navigație RetractSense™, care amplifică tehnologia fiabilă LDS care permite modulului său să se retragă spre interior şi poate trece prin zone cu înălţime redusă, în timp ce păstrează un câmp vizual excepţional, de 100 de grade. (1). Astfel Saros 10 ajunge la un format ultra subţire, de doar 7.98 cm. Pe lângă navigare, Roborock Saros 10 integrează modulul actualizat VibraRise™ 4.0 și mai multe tehnologii de curățare îmbunătățite de Roborock, ceea ce îl transformă într-un partener de curățare de top, fiabil și de încredere. Roborock Saros 10R duce aspiratoarele robot inteligente la nivelul următor datorită sistemului său autonom StarSight™ 2.0 de ultimă generație. În loc să utilizeze un modul tradițional de navigație cu senzor de distanță laser (LDS), sistemul integrează tehnologia dual-light 3D Time-Of-Flight (ToF) și o cameră RGB bazată de AI. Rezultatul este o cartografiere 3D de neegalat a mediului și detectarea obstacolelor, obținând, de asemenea, un format ultra-slim de 7,98 cm ce încorporează tehnologii excelente de curățare. O lume a curățeniei domestice inteligente: Seria Roborock F25 și tehnologia de uscare Zeo-cycle™ Pe lângă aspiratoarele de tip robot, Roborock lansează şi o nouă gamă de aspiratoare portabile umed-uscate, seria F25. Acestea se remarcă prin dotarea cu funcții precum curățarea în profunzime la 180 de grade – FlatReach Deep Cleaning (1), reușind astfel să îndepărteze cu ușurință murdăria şi petele de sub mobila joasă. În același timp, seria F25 dispune de o tehnologie care nu permite încurcarea firelor de păr și nu lasă urme (1), fiind echipate cu două perii care descurcă firele de păr strânse în timpul aspirării și care reduc urmele de pe podea. Dezvoltând și mai multe soluții în zona de curățare, Roborock introduce și trei mașini inteligente de spălat cu uscare integrată all-in-one: Roborock Zeo One, Zeo Lite, Zeo Mini. Aceste modele dispun de tehnologia de uscare Zeo-cycle™, care utilizează capacitatea superioară de absorbție a vaporilor de apă a zeolitului pentru a proteja țesăturile delicate fără temperatură extrem de ridicate. Uscarea la temperatură moderată, de aproximativ 50 de grade Celsius (1), captează eficient umiditatea, asigurând îngrijirea optimă a țesăturilor. Roborock a lansat deja gama sa de mașini de spălat în unele țări din Europa și Asia-Pacific, urmând ca în 2025 să extindă vânzările și în alte țări. Dar surprizele nu se opresc aici. Roborock pregătește lansarea oficială în România a celui mai nou aspirator de tip robot – Roborock Qrevo Curv.

Tags: