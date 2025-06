STIRI TECH & TRENDING Roborock lansează în România Saros Z70 Ionut Razvan Share







Roborock, lider global în soluțiile de robotică ultra-inteligente pentru casă, lansează în România produsul flagship: Roborock Saros Z70. Acest aspirator robot inovator este dotat cu OmniGrip, primul braț robotic pliabil cu mobilitate pe cinci axe, produs în masă la nivel mondial*. Conceput pentru a ajunge în zone greu accesibile, acesta poate și ridica obiecte mici din locuință, precum șosete, șervețele sau încălțăminte cu greutate de până la 300 gr. Cu un sistem puternic de navigație bazat pe inteligență artificială, funcții de aspirare și spălare, Roborock Saros Z70 redefinește ce face un robot de curățenie, transformând aspiratorul robot tradițional într-un asistent inteligent pentru întreaga locuință. Brațul mecanic OmniGrip™ – vede, gândește, acționează Marcând un pas important pentru industria aspiratoarelor robot, Roborock Saros Z70 este dotat cu OmniGrip, primul* braț robotic cu cinci axe, pliabil și produs în masă la nivel mondial, integrat într-un design ultra-subțire de doar 7,98 cm. Brațul OmniGrip se poate desface, extinde și roti atât pe orizontală, cât și pe verticală, pe cele cinci axe ale sale, pentru a ridica și îndepărta obstacole precum șosete, papuci și alte obiecte ușoare sub 300 gr. (1). Lista obiectelor recunoscute va fi extinsă prin actualizări viitoare de software.* De regulă, în timpul primei sesiuni de curățenie, Roborock Saros Z70 își îndeplinește rutina obișnuită, detectează și marchează obiectele pe care le poate ridica, apoi revine la acestea, curățând zonele omise într-o a doua sesiune de curățenie. Aplicația Roborock este esențială pentru a controla brațul robotic OmniGrip. Din motive de siguranță și pentru a oferi utilizatorilor libertate de alegere, funcția OmniGrip este dezactivată implicit din fabrică. Activarea se face direct din aplicație, unde utilizatorii pot personaliza modul în care brațul se comportă: alegând ce obiecte poate ridica și desemnând zone specifice pentru plasarea acestora. Pentru un plus de control și siguranță, aspiratorul robot are și o funcție de blocare pentru copii și un buton fizic de oprire de urgență, care permite închiderea imediată oricând este nevoie. Pe lângă toate acestea, OmniGrip este dotat cu senzori de precizie, o cameră și o lumină LED. Acestea îi permit să-și determine poziția, să înțeleagă mediul înconjurător și să detecteze dacă obiectul pe care îl prinde este prea greu. Sistemul Autonom 2.0 StarSight™: tehnologie revoluționară de navigație, îndepărtare și evitare a obstacolelor asistată de AI Roborock Saros Z70 este echipat cu sistemul autonom de ultimă generație StarSight™ 2.0, care înlocuiește modulul clasic cu turn LDS cu o soluție avansată ce combină senzori 3D Time-of-Flight (ToF) cu lumină duală și camere RGB, asistate de inteligență artificială. Rezultatul este cartografierea detaliată a mediului și detectarea obstacolelor care permit robotului să ia decizii inteligente privind modul de operare sau momentul în care să activeze OmniGrip. Cu o frecvență de eșantionare de 21 de ori (2) mai mare decât sistemele cu senzor de sistanță cu laser (LDS), sistemul autonom StarSight™ 2.0 asigură cea mai precisă cartografiere a spațiului, navigare prin locuință și detectare a obstacolelor. De asemenea, recunoaște până la 108 tipuri de obstacole (3), inclusiv obiecte mici sau dificil de identificat, precum șosete, cabluri desfăcute sau jucării. În plus, Roborock Saros Z70 permite, prin actualizări OTA, utilizarea unei tehnologii de recunoaștere, bazată pe inteligența artificială, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a folosi funcția Obstacle Definition (“Definirea obstacolului”) din aplicație pentru a defini și eticheta până la 50 de obiecte noi (3), pe lângă cele recunoscute automat, pentru o identificare mai precisă a obstacolelor. Evitarea obstacolelor laterale cu ajutorul VertiBeam™ – curățare în jurul cablurilor desfăcute Roborock Saros Z70 este echipat și cu noua tehnologie VertiBeam™ pentru evitarea obstacolelor laterale, concepută special pentru a rezolva una dintre cele mai frecvente provocări: curățarea în jurul cablurilor desfăcute și a pieselor de mobilier cu forme neregulate. Această tehnologie nouă îmbunătățește percepția robotului printr-un laser vertical cu unghi larg, suprapus peste senzorul standard orientat frontal, oferind astfel produsului un câmp vizual larg și detaliat. Rezultatul este o navigație inteligentă, cu o recunoaștere îmbunătățită atât a suprafețelor orizontale, cât și a celor verticale – reducând semnificativ coliziunile cu cabluri, pereți curbați și obiecte cu forme atipice din locuință. Putere de aspirare 22.000 Pa: performanță superioară de aspirare și spălare Roborock Saros Z70 are o putere de aspirare de 22.000 Pa*. Combinată cu sistemul său dublu anti-încurcare, format din peria principală FreeFlow™ și peria laterală FlexiArm Riser, care se ridică automat pentru a preveni înfășurarea firelor de păr în jurul aspiratorului, acesta colectează eficient murdăria și o depozitează în recipientul dedicat. Atunci când sunt montate, mopurile duble rotative pot fi ridicate până la 2,2 cm (1), permițând circulația mai bună a aerului și o uscare mai eficientă. În plus, acest mecanism previne murdărirea zonelor deja curățate, asigurând o igienizare eficientă. Astfel, Roborock Saros Z70 devine un partener de încredere pentru menținerea curățeniei în locuință. Proiectat pentru eficiență, Roborock Saros Z70 este cel mai subțire aspirator robot de pe piață, având o înălțime de doar 7.98 ceea ce îi permite să ajungă cu ușurință sub mobilier sau în zone greu accesibile. De asemenea, cadrul AdaptiLift™ își poate ajusta automat poziția verticală, facilitând deplasarea pe covoare cu fir mediu sau lung. Stație multifuncțională 10 în 1, varianta 4.0 Roborock Saros Z70 este disponibil împreună cu stația multifuncțională 4.0, care aduce o serie de funcții noi menite să îmbunătățească procesul de utilizare. Stația dispuse de încărcare rapidă în doar 2,5 ore, reducând semnificativ timpul de așteptare între sesiunile de curățenie. Totodată, beneficiază de funcția de spălare a mopurilor cu apă fierbinte la 80°C, pentru o curățare în profunzime, precum și de opțiunea detașare automată a mopurilor – o funcție inteligentă controlată din aplicație. Aceasta îndepărtează automat mopurile atunci când Roborock Saros Z70 este setat doar pentru aspirare sau pentru a curăța mai întâi covoarele. Astfel, se evită umezeala nedorită pe suprafețele mai moi sau pe covoare. Experiență de utilizare simplificată cu aplicația îmbunătățită Roborock Aplicație Roborock, îmbunătățită semnificativ, face curățenia și mai ușoară, oferind o experiență inteligentă prin SmartPlan™ 2.0. Folosind AI, aplicația ajustează automat setările aspiratorului robot – de la traseul de curățare și puterea de aspirare, până la volumul de apă folosit – pe baza condițiilor din locuință și a istoricului de utilizare. Aplicația poate reduce puterea de aspirare în perioadele de liniște și poate da comanda robotului să spele mopurile imediat după ce face curat în bucătărie și baie. De asemenea, include și moduri personalizabile, astfel încât utilizatorii să își poată adapta setările și programul de curățenie în funcție de nevoi sau preferințe. Inteligență prietenoasă cu animalele de companie Roborock Saros Z70 este echipat cu o cameră suplimentară, integrată în brațul flexibil OmniGrip, care oferă o perspectivă vizuală extinsă și deblochează funcții video utile pentru monitorizarea casei și supravegherea animalelor de companie. Noua funcție Video Call & Cruise le permite utilizatorilor verificarea animalele de companie, programarea de la distanță a perioadei când se va face curățenie sau preluarea controlului manual al aspiratorului robot. Cu ajutorul funcției de recunoaștere a animalelor și a zonelor pentru acestea, aspiratorul Roborock Saros Z70 identifică animalele din apropiere, oprește automat peria principală și își schimbă traseul pentru a nu le speria. Cu funcția Pet Snaps, Roborock Saros Z70 poate surprinde imagini cu animalele de companie în timpul curățeniei, pe care le salvează automat, pentru a fi descărcate mai târziu. În plus, opțiunea Search for the Pet (“Caută Animalul”) permite localizarea rapidă a acestora. Confidențialitatea și securitatea rămân o prioritate, iar Roborock Saros Z70 nu stochează nicio imagine. Control vocal și protocolul multiplatformă Matter Roborock Saros Z70 poate fi controlat vocal prin comanda „Hello, Rocky!”, urmată de instrucțiuni simple precum pornirea sau oprirea curățeniei. De asemenea, prin actualizări OTA, aspiratorul robot va primi suport pentru protocolul Matter 1.4, permițând integrarea în diverse ecosisteme smart home, inclusiv Apple Home. Preț și disponibilitate Roborock Saros Z70 este disponibil exclusiv pe eMAG la prețul de 8.499 lei. Un discount special de 500 lei este oferit prin coduri unice disponibile la partenerii media selectați, în limita stocului disponibil.

Tags: