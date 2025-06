STIRI ZOWIE inaugurează primul laborator european de științe sportive Ionut Razvan Share







ZOWIE, brand al BenQ Corporation axat pe e-sport, anunță înființarea primului său laborator european de științe sportive în Eindhoven. Fiind al treilea laborator din rețeaua globală ZOWIE, această nouă facilitate subliniază angajamentul brandului de a aplica știința sportului în proiectarea perifericelor pentru e-sport, punând acum accentul strategic pe scena competitivă în plină expansiune din Europa. „Cu laboratorul ZOWIE Sports Science Lab, aducem metodologia științifică pentru a ajuta jucătorii profesioniști europeni să-și valorifice întregul potențial”, a declarat Jay Wu, președinte al BenQ Europe B.V. „Fiecare design se bazează pe date reale ale jucătorilor și pe cunoștințele experților, reflectând dedicarea noastră față de inovarea produselor orientate către performanță și viitorul e-sporturilor.” Folosind captarea mișcării și electromiografia (EMG), laboratorul analizează interacțiunile jucătorilor cu mouse-urile, colectând date despre ergonomie, unghiurile articulațiilor, viteza mișcării și activitatea musculară. Acest lucru permite recomandări personalizate de mouse-uri adaptate stilurilor individuale de joc și tipurilor de jocuri, permițând jucătorilor să-și optimizeze antrenamentul pe baza datelor privind oboseala, pentru a menține performanța maximă sub presiunea competitivă prelungită. De la lansarea celebrei serii de mouse-uri EC, dezvoltată în 2010 în colaborare cu legenda suedeză a e-sporturilor Emil „HeatoN” Christensen, ZOWIE s-a angajat să își îmbunătățească produsele pe baza feedback-ului jucătorilor din lumea reală. Cu noul Sports Science Lab, ZOWIE poate evalua modul în care diferite modele de mouse se potrivesc stilurilor individuale de joc din titluri precum CS2, VALORANT, Fortnite și Apex Legends, oferind recomandări precise privind echipamentul care maximizează potențialul jucătorilor. Laboratorul evaluează performanța înainte și după apariția oboselii, ajutând jucătorii să identifice probleme precum stabilitatea redusă a degetelor sau controlul imprecis al decelerării și să își adapteze antrenamentul în consecință. Colaborarea continuă cu sportivii de e-sport pe tot parcursul procesului de testare asigură că fiecare generație de produse reflectă cerințele în continuă evoluție ale competițiilor reale. În mod similar, EC3 oferă mai mult decât simpla reducere a dimensiunilor față de EC2, incorporând cunoștințe mai aprofundate din știința sportului, cu un design restructurat care ajustează unghiurile articulațiilor degetelor și poziția butoanelor laterale pentru a reduce oboseala în timpul click-urilor rapide și a evita apăsările accidentale. Testele au demonstrat că aceste îmbunătățiri contribuie la minimizarea tensiunii în mușchii flexori ai încheieturii mâinii în timpul sarcinilor repetitive care necesită click-uri intense. Seria DW, cea mai recentă serie de mouse-uri wireless simetrice de la ZOWIE, a fost dezvoltată pe baza nevoilor reale de joc și a datelor obținute în urma testelor efectuate de jucători profesioniști. Conceput pentru a suporta o varietate de stiluri de prindere, fiecare model din seria DW oferă avantaje distincte în joc. De exemplu, variantele DW-FK excelează în timpul ajustărilor micro repetate, oferind o precizie mai mare și confort pe termen lung în jocurile FPS care necesită o țintire precisă. Extinderea inovării prin cercetare ZOWIE se dedică de mult timp inovării în tehnologia e-sporturilor, deținând numeroase brevete și evoluând continuu filosofia sa de proiectare a produselor. Lansarea noului Laborator European de Științe Sportive marchează o etapă importantă în călătoria ZOWIE către inovarea produselor. Având în vedere creșterea exponențială a pieței europene a e-sporturilor, care se estimează că va ajunge la 4,3 miliarde de dolari până în 2033, cu o rată de creștere anuală compusă de 11,04% între 2025 și 2033, ZOWIE se angajează să își extindă eforturile de cercetare pentru a oferi echipamente personalizate și recomandări de antrenament care să se adapteze cerințelor în continuă evoluție ale jucătorilor.

