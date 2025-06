STIRI TECH & TRENDING ATEN simplifică transmisiile 4K AV over IP Ionut Razvan Share







ATEN International a lansat noi soluții Video over IP, concepute pentru a transforma modul în care conținutul audio-video este transmis prin rețelele IT existente. Noua gamă de echipamente ATEN permite transmiterea de semnale AV la calitate True 4K, cu pierderi vizuale minime și latență redusă, printr-o rețea Gigabit standard, fără a necesita setări complexe sau software suplimentar. Cu un design intuitiv și scalabil, aceste soluții răspund nevoilor integratorilor de sisteme care caută o platformă eficientă, economică și ușor de implementat pentru semnalistică digitală, video wall-uri și alte aplicații AV profesionale. Principalele beneficii: Scalabilitate nelimitată;

Redundanță de alimentare PoE și DC;

Claritate True 4K;

Fără configurări IP complexe sau software terț;

Opțiuni flexibile de montare;

Control intuitiv prin interfață web (Web GUI). Soluțiile ATEN oferă un control AV flexibil printr-o interfață web intuitivă, ușor de gestionat, chiar și pentru utilizatorii fără expertiză tehnică avansată. Orice sursă video poate fi trasă direct pe ecran sau comutată în timp real, permițând o monitorizare eficientă și personalizabilă. Fundalurile și layout-urile fiecărei surse pot fi ajustate pentru a simula un mediu de control local, cu actualizări instantanee prin browser. Configurarea video wall-urilor este la fel de flexibilă: utilizatorii pot personaliza numărul și aranjamentul afișajelor, inclusiv dimensiunea ramelor (bezel), asigurând o adaptare perfectă pentru orice spațiu, fie că este vorba de săli de conferință, centre de comandă sau spații comerciale. Conținutul video poate fi programat pentru redare pe orice ecran, deoarece fiecare model din seria ATEN Networked AV poate fi atribuit mai multor profiluri pentru fluxuri video predefinite, în orice ordine, pe o perioadă de timp specificată. Montarea echipamentelor este extrem de versatilă, pentru a răspunde diverselor cerințe de instalare. Sistemele pot fi montate în rack-uri standard pentru servere, fixate pe șine DIN pentru un setup eficient din punct de vedere al spațiului sau prinse cu chingi, pentru adaptabilitate maximă în medii neconvenționale sau temporare. Nu în ultimul rând, ATEN elimină barierele legate de configurarea complexă a rețelei. Instalarea echipamentelor nu necesită setări IP complicate – este suficientă alegerea unui număr ID pentru transmițător sau receptor. Dispozitivele sunt compatibile cu rețele Gigabit standard, fără a impune software suplimentar, făcând ca implementarea să fie rapidă, sigură și rentabilă. Configurare simplificată cu switch-urile de rețea ATEN Pentru o implementare AV rapidă și eficientă, transmițătoarele și receptoarele din seria ATEN Networked AV pot fi conectate direct la switch-urile ES0154 / ES0154P. Această soluție preconfigurată asigură o instalare simplă, fără a fi nevoie de software suplimentar sau configurare manuală a dispozitivelor. Performanță și compatibilitate de top: Detectare automată a dispozitivelor: VE8900 / VE8950 / VE8952 / VE8962 / VE8662 ;

; Suport complet pentru: IGMP Snooping, Fast Leave și Flow Control;

Compatibilitate extinsă cu protocoalele IGMP v1/v2/v3 Snooping și IGMP v1/v2 Querier;

48 porturi Gigabit Ethernet și 6 porturi uplink SFP28, cu viteze de până la 25 Gbps;

Switch L2+ de acces de înaltă performanță, cu o capacitate de comutare de 396 Gbps. Cu aceste soluții AV over IP, ATEN oferă integratorilor de sisteme, administratorilor IT și profesioniștilor din domeniul AV o platformă completă, ușor de implementat și scalabilă, ideală pentru aplicații precum semnalistică digitală, săli de control, corporații, educație sau retail. Instalarea rapidă, controlul intuitiv și compatibilitatea extinsă fac din ATEN un partener de încredere pentru orice proiect AV modern.

