Orange România extinde programul de accelerare Orange Fab cu patru noi startupuri inovatoare

Orange România anunță includerea în programul de accelerare Orange Fab a patru noi startupuri ce au fost selectate în urma apelului de proiecte anunțat în vara acestui an. Alese din peste 30 de startupuri înscrise, cele 4 companii selectate au dezvoltat soluții inovatoare, precum ochelarii cu AI care permit persoanelor nevăzătoare să se deplaseze și să se orienteze în mediul înconjurător, genererea de prognoze pentru optimizarea și gestionarea fluxurilor de energiei cu ajutorul AI, automatizarea fluxurile de lucru sau soluții bazate pe cloud pentru rutare, GPS Logistics și Cloud Analytics. .lumen – dezvoltă ochelari pentru nevăzători, o soluție avansată de mobilitate, care folosește inteligența artificială și robotica, replicând funcționalitatea unei mașini autonome, pentru a ghida persoanele în mediul pedestrian. Soluția .lumen se bazează pe camere video, algoritmi AI și ML, feedback haptic și audio împreună cu conectivitate în bandă largă care reproduc principalele caracteristici ale unui câine ghid. Soluția înțelege mediul, obiectele, poziția și mișcarea acestora în 3D, calculează căile de interacțiune către obiectele dorite sau, în general, în funcție de context și transmite informații nevăzătorilor folosind impulsuri haptice și auditive. .lumen este totodată primul startup românesc finanțat de Consiliul European pentru Inovare – EIC Accelerator, fiind recunoscut pentru potențialul său, dar mai ales pentru beneficiile aduse persoanelor cu deficiențe de vedere. PROCESIO este o platformă de automatizare modernă, creată pentru a simplifica provocările digitalizării. Cu capacități no-code, low-code și full-code, PROCESIO oferă companiilor posibilitatea de a simplifica fluxurile de lucru, de a integra sisteme și de a automatiza procesele rapid și eficient. Indiferent dacă este vorba de experți tehnici sau utilizatori non-tehnici, PROCESIO se adaptează nevoilor diverse, permițând soluții personalizate care reduc costurile și accelerează operațiunile în diferite industrii. Compania are misiunea de a simplifica complexitatea și de a stimula inovația prin automatizare! Ogre.ai este o platformă specializată în prognoze și optimizarea energiei, care se adresează companiilor mari și medii din domeniul energetic. Cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială și învățare automată, Ogre.ai generează prognoze precise pentru producția, consumul, cererea de energie la stațiile de încărcare a mașinilor electrice cat și evaluarea pierderilor în sectoare precum electricitate, gaz și apa. Prin soluțiile sale, Ogre îmbunătățește planificarea strategică, reduce riscurile financiare și crește eficiența operațională, ajutând companiile să îmbunătățească performanța financiară și să ia decizii mai sustenabile. Xfleet este o platformă care integrează mai multe sisteme într-o singură soluție bazată pe cloud: rutare, GPS Logistics Cloud Analytics, adaptată la patru sectoare distincte: Last Mile Delivery, Heavy Truck TMS, Field Dispatch și Smart Waste Management. Compania inovează prin integrarea tehnologiilor emergente, cum ar fi senzorii IoT și AI, pentru informații în timp real și analize predictive. Cu o arhitectură modulară, conectivitate mobilă și module 4G, se integrează ușor și oferă instrumente de colaborare pentru companii. Prin alăturarea celor 4 companii de tehnologie, acceleratorul Orange Fab ajunge la un număr total de 54 de startup-uri înscrise în program din 2017 și până în prezent. În cei 7 ani, Orange Fab și-a extins constant domeniile de activitate pentru a răspunde mai eficient nevoilor de business ale clienților, vizând direcții precum rețelele 5G și rețelele viitorului, IoT și obiecte conectate, smart city și mobilitate, smart retail, media și divertisment, sănătate și educație digitală. Orange Fab a achiziționat, până în prezent, produse și servicii în valoare de 2,6 milioane de euro de la startupurile încluse în program, implementând alături de acestea peste 120 de proiecte. În cadrul Orange Fab, toate startup-urile beneficiază de mentorat pentru dezvoltarea produselor și definitivarea planului de afaceri alături de experții Orange și vor primi suport pentru granturi de cercetare și pentru implementarea proiectelor pilot alături de companii și de autoritățile publice. De asemenea, au acces în laboratorul Orange 5G Lab la echipamente și tehnologii de comunicații de ultimă generație, pentru testarea și optimizarea soluțiilor bazate pe tehnologiile 5G și IoT.

