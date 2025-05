Orange Romania lansează pentru prima dată tehnologia 5G SA în Delta Dunării

Locuitorii Deltei Dunării au pentru prima dată acces la conectivitate 5G, oferită de Orange Romania prin proiectul 5G Connect Danube Delta (5G-CDD). Tehnologia a fost oficial activată în mai multe zone ale Deltei cu ocazia Maratonului Internațional de Canoe Ivan Patzaichin, organizat de Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor, au fost începute și eforturile din cele patru mari arii de interes: educație digitală, telemedicină, turism lent și monitorizarea mediului înconjurător. Proiectul a trecut astfel în etapa sa activă, acesta fiind început în 2024 și având o durată totală de 3 ani, cu finanțare de la Comisia Europeană. Cea mai importantă componentă este cea de educație: copiii din zonă au mai multe oportunități educaționale, aleg în număr mai mare să-și continue studiile și sunt stimulați să se întoarcă în comunitate, pentru a contribui la bunăstarea locală.

Tehnologia furnizată în premieră de Orange este 5G Standalone (5G SA), ceea ce înseamnă că funcționează independent de rețeaua 4G preexistentă. Astfel, echipamentele radio 5G instalate în Deltă sunt conectate la rețeaua core 5G Orange din București și la un nod local de procesare a traficului, provenit de la utilizatorii din regiune. Pe lângă aceasta există și o infrastructură dedicată de servere Edge Cloud, care reduce distanța dintre utilizator și servicii, asigurând latență mică și vitezele necesare pentru aplicabilitatea locală a proiectului 5G-CDD. Până în prezent acoperirea 5G se extinde în 14 localități (Malcoci, Mineri, Bestepe, Crișan, Partizani, Gorgova, Dunăvățu de Jos, Mila 23, Chilia Veche, Sf. Gheorghe, Periprava, C.A. Rosetti, Pătlăgeanca, Caraorman), urmând ca până la finalul proiectului să ajungă în celelalte localități (Ceatalchioi, Mahmudia, Sulina, Isaccea, Murighiol, Plauru, Tatanir, Letea, Nufăru).

Finanțarea proiectului 5G-CDD a fost aprobată în 2024 de către Comisia Europeană și presupune dezvoltarea infrastructurii de comunicații 5G în 23 de localități din Delta Dunării, pentru a îmbunătăți calitatea vieții și oportunitățile economice din acest areal. Introducerea tehnologiei nu ar fi fost posibilă fără finanțarea europeană primită, aceasta având un rol esențial în creșterea bunăstarii comunităților, combaterea izolării, îmbunătățirea serviciilor publice pentru locuitori, dar și pentru turiști și promovarea dezvoltării durabile.

„Să aducem tehnologia 5G în Delta Dunării nu a fost niciodată o cursă comercială, ci întoarcerea la acoperirea unei nevoi fundamentale – cea de comunicare în comunitate și în afara ei. Din momentul în care am hotărât să ne asumăm acest angajament de a fi primii care aduc internet de mare viteză în zonă, până la momentul obținerii finanțării alături de parteneri și până la pornirea rețelei am avut și vom avea în continuare în vedere același obiectiv: creșterea oportunităților pentru locuitori. În următoarele etape vom activa noi site-uri, vom continua să îmbunătățim infrastructura și vom crește acoperirea. Între timp, am început să lucrăm pe cele patru mari arii de intervenție: am echipat primul cabinet medical din zonă cu tehnică pentru telemedicină și am instruit personalul medical din Mila 23; am adus tehnologie smart la școala din aceeași localitate, pentru a-i ajuta pe copii să-și dezvolte competențele digitale; am montat camere care vor monitoriza mediul și numărul de turiști; am început să stimulăm promovarea turismului lent prin susținerea unor activități sportive. Cu siguranță cea mai importantă aplicabilitate a tehnologiei 5G în zona umedă a Deltei este educația digitală, Orange construind în Deltă prima rețea 5G din țară care asigură conectivitatea pentru școli și elevi. Astfel, creștem șansele tinerilor din zonă și nu mai vorbim de un upgrade tehnologic convențional, ci de o reală rețea a educației prin digitalizare, în parteneriat cu Fundația Orange”, a declarat Marius Maican, Technology Director la Orange Romania.

Proiectul este, totodată, o consolidare a angajamentului luat de Orange Romania pentru acoperirea teritoriului național cu tehnologia 5G/5G+. Până la finalul lui 2024, Orange realizase cea mai mare investiție în spectrul 5G din România: aproximativ 265 milioane de euro. O rețea mai eficientă și mai rapidă înseamnă și noi conexiuni, oportunități și comunități. Oamenii cu interese, valori și pasiuni comune sunt mai aproape prin conectivitate. Așa cum spune și noua campanie Orange, „pasiunile trec la nivelul următor în cea mai rapidă rețea”.

Incluziunea digitală

Școala din Mila 23 este un bun punct de pornire pentru digitalizarea procesului de învățământ primar și gimnazial din zonă, fiindcă elevii de aici au mai participat în trecut la cursuri organizate de către Fundația Orange prin hub-ul educațional Orange Digital Center de la Centrul de Inovare Comunitară. Unii chiar au devenit interesați de domenii ale viitorului, cum ar fi robotica și au ajuns să participe la programul SuperCoders. Școala gimnazială din Mila 23, comuna Crișan, a fost prima dotată cu router 5G, tablă smart, laptop-uri, tablete și ochelari VR pentru lecții interactive. Toate acestea ajută atât la îmbunătățirea competențelor digitale ale copiilor din zonă, dar și la îmbunătățirea relației dintre profesori și elevi, prin interactivitate și posibilitatea învățământului de la distanță.

„Echipamentele testate în Mila 23 și pe care urmează să le ducem și în celelalte 17 localități vizate din Delta Dunării, adică tabletele, laptop-urile, ochelarii VR și tablele smart puse la dispoziția profesorilor și elevilor se integrează cu soluții software dedicate predării interactive și hibride – platforma Digitaliada (conținut educațional dezvoltat prin Fundația Orange) și platforma de predare online VBoard, parte din Orange Fab. Iar ca aceste tehnologii să fie valorificate la maximum, profesorii vor beneficia și de sesiuni de formare personalizate, atât online cât și față în față, axate pe utilizarea echipamentelor și a aplicațiilor digitale în activitățile de predare. Transformarea digitală a școlilor nu va rămâne doar la nivelul dotărilor, ci o vom susține prin consolidarea competențelor digitale și pedagogice ale cadrelor didactice de a crea un mediu de învățare relevant și captivant”, a spus Ovidiu Ana, Director Executiv al Fundației Orange.

Servicii comunitare mai bune și dezvoltarea economiei locale

Internetul de mare viteză prin 5G va permite acoperirea unei nevoi extrem de presante pentru locuitorii Deltei – telemedicina. Tot în Mila 23 a fost instalat primul punct de investigații medicale de la distanță. Personalul medical local a fost instruit să folosească stetoscopul electronic și un aparat EKG inteligent ce colectează date și le transmit către un medic din rețeaua partenerilor de la Telios Care (start-up din Orange Fab). În multe dintre localități nu există medici de familie, ci doar asistente medicale, ceea ce înseamnă că un simplu consult de rutină este extrem de dificil. De aceea s-a ales implementarea unui concept de tip Point of Care (punct de ajutor medical inteligent). Totodată, rețetele eliberate de la distanță de medici prin platforma celor de la Telios sunt valabile în toate farmaciile. Programul urmează să fie implementat în alte 10 cabinete medicale din cele 23 de localități.

Delta Dunării este considerată o zonă de interes major pentru economia locală. De aceea, proiectul își propune să încurajeze turismul lent. Pornirea rețelei în această perioadă nu este întâmplătoare, deoarece în weekendul 23-25 mai a avut loc și prima ediție a Maratonului Internațional de Canoe Ivan Patzaichin, în cadrul căruia Orange Romania a fost partenerul principal. Maratonul a marcat neoficial și deschiderea sezonului turistic, deci a fost momentul perfect pentru demonstrarea aplicabilității tehnologiei 5G. Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23 a dezvoltat aplicația de mobil Delta lui Ivan, care este o hartă interactivă a Deltei ce include conținut educațional, rute și puncte de interes, funcții de geo-fencing și de raportare a evenimentelor periculoase.

Nu în ultimul rând, a fost momentul potrivit pentru testarea primelor camere de supraveghere 5G ce monitorizează fluxurile de turiști, fauna și vegetația din Mila 23 prin tehnologie AI. În viitor această soluție va fi extinsă în mai multe puncte de interes turistic. Software-ul AI folosit este dezvoltat de un start-up din acceleratorul Orange Fab – Airis Vision – si are implementată inclusiv o funcție de anonimizare atunci când detectează persoane. Astfel, nu sunt stocate date cu caracter personal, ci doar se urmărește numărul de turiști.

Proiectul este inițiat de Orange Romania, care coordonează consorțiul de parteneri: Fundația Orange, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB), Virtual Board, alături de partenerii asociați Consiliul Județean Tulcea și Telios Care.