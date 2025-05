DIGI FEATURED MOBILE NETWORKS ORANGE STIRI VODAFONE Conexiunile Gigabit reprezentau, la finele lui 2024, o treime din conexiunile de internet fix Ionut Razvan Share







Pe parcursul anului 2024, numărul conexiunilor Gigabit a crescut cu 16%, ajungând la aproape 2,4 milioane, în principal pe fondul creșterii numărului conexiunilor cu fibră optică până în locuință/sediu (FTTH) la 5,4 milioane (+8%). Astfel, conexiunile Gigabit reprezintă 35% din conexiunile de internet fix. Deși nu ating Gigabit, alte 60% din conexiuni depășesc 100 Mbps. Infografic aici. Raportul ANCOM privind piața telecom la finalul anului 2024 este disponibil aici, principalele evoluţii anuale fiind: Internet fix Cu o creștere de 3%, numărul de conexiuni în anul 2024 a ajuns la 6,8 milioane, 95% permițând viteze care depășesc 100 Mbps

a ajuns la 6,8 milioane, 95% permițând viteze care depășesc 100 Mbps 35% dintre conexiuni permit viteze de cel puțin 1 Gbps

Traficul mediu lunar a ajuns la 88 GB per locuitor (+10%), adică aproape 3 GB/zi

a ajuns la 88 GB per locuitor (+10%), adică aproape 3 GB/zi La nivel național, rata de penetrare la 100 de gospodării era de 83% (89% în mediul urban și 75% în mediul rural). Ritmul de creștere a numărului de conexiuni din mediul rural (+5%) îl depășește pe cel din urban (+2%)

era de 83% (89% în mediul urban și 75% în mediul rural). Ritmul de creștere a numărului de conexiuni din mediul rural (+5%) îl depășește pe cel din urban (+2%) După numărul de conexiuni, primii 3 furnizori sunt: Digi (72%), Orange (16%) şi Vodafone (10%) Internet mobil Numărul de conexiuni active continuă creșterea ușoară până la 21,7 milioane, dintre care 18,6 milioane au utilizat 4G şi/sau 5G

continuă creșterea ușoară până la 21,7 milioane, dintre care 18,6 milioane au utilizat 4G şi/sau 5G Numărul conexiunilor 5G a crescut cu 53% în 2024, ajungând la 3,5 milioane (16% din total)

a crescut cu 53% în 2024, ajungând la 3,5 milioane (16% din total) Aproape 21 milioane de conexiuni au fost realizate prin telefonul mobil

Traficul mediu lunar a fost de aproape 13 GB per locuitor (+18%), adică peste 400 MB zilnic

a fost de aproape 13 GB per locuitor (+18%), adică peste 400 MB zilnic După numărul de conexiuni active, primii 3 furnizori sunt: Orange (35%), Digi (30%) şi Vodafone (22%) Telefonie mobilă 22,8 milioane de cartele SIM active de telefonie mobilă (-3%) la finalul lui 2024, dintre care 74% pe bază de abonament

de telefonie mobilă (-3%) la finalul lui 2024, dintre care 74% pe bază de abonament Creșterea numărului de cartele SIM pe bază de abonament (+1 milion) nu a compensat scăderea semnificativă a numărului de utilizatori pe bază de cartele preplătite active (-1,8 milioane)

(+1 milion) nu a compensat scăderea semnificativă a numărului de utilizatori pe bază de cartele preplătite active (-1,8 milioane) Traficul de voce a scăzut cu 3% până la 58 miliarde de minute, adică 4 ore și 15 minute/lună/locuitor

a scăzut cu 3% până la 58 miliarde de minute, adică 4 ore și 15 minute/lună/locuitor În funcție de numărul de cartele SIM active, Orange avea o cotă de piață de 35%, Digi 28%, iar Vodafone 25% Televiziune Numărul abonaților la servicii de retransmisie TV s-a menținut la 7,8 milioane

s-a menținut la 7,8 milioane Continuă migrarea abonaților de la serviciile prin satelit/DTH (-138.000 abonați) către cele prin cablu (+188.000 abonați)

În funcție de numărul de abonați la sfârșitul anului 2024, Digi avea o cotă de piață de 75%, Orange 13%, Vodafone 9% Venituri din sectorul telecom Veniturile din sectorul telecom au scăzut cu 5% în anul 2024 până la 16,1 miliarde de lei (aproximativ 3,2 miliarde euro), în principal pe seama serviciilor de telefonie cu ridicata (en gros)

(aproximativ 3,2 miliarde euro), în principal pe seama serviciilor de telefonie cu ridicata (en gros) Internetul (fix și mobil) a generat 40% din totalul veniturilor, telefonia mobilă 29%, retransmisia programelor TV 15%, telefonia fixă 8%, iar celelalte tipuri de reţele/servicii 8%

În funcție de veniturile obținute din furnizarea de rețele și servicii de comunicaţii electronice, primii 3 furnizori erau: Orange (36%), Digi (29%) și Vodafone (24%)

Tags: