Protecția cibernetică slabă lasă companiile vulnerabile la amenințările îmbunătățite de AI, arată studiul Kaspersky

Pe măsură ce inteligența artificială remodelează peisajul securității cibernetice, organizațiile din întreaga lume se confruntă cu provocări crescânde atunci când se protejează împotriva atacurilor sofisticate bazate pe inteligență artificială. În ciuda faptului că înțeleg gravitatea amenințării, companiile se luptă să țină pasul cu evoluția rapidă a criminalității cibernetice. Bariere precum deficitul de competențe, lipsa instrumentelor bazate pe inteligență artificială și complexitatea gestionării infrastructurilor avansate de securitate cibernetică fac pierderea oportunităților multe organizații vulnerabile.

În cel mai recent studiu intitulat „Cyber defense & AI: Are you ready to protect your organization?”, Kaspersky a adunat informații de la specialiștii în IT și Securitate Informațională din IMM-uri și companii mari. Cercetarea dezvăluie un sentiment din ce în ce mai mare de urgență în rândul companiillor de a se pregăti pentru amenințările cibernetice determinate de AI, 19% dintre respondenți declarând că au lacune considerabile în protecția lor cibernetică. Studiul explorează, de asemenea, barierele în calea realizării securității cibernetice eficiente și consecințele îngrozitoare ale neadaptării.

În ciuda înțelegerii riscurilor, companiile mari se confruntă cu obstacole semnificative în construirea unei securități cibernetice robuste. Potrivit studiului, 44% dintre organizații menționează lipsa de instruire a angajaților în domeniul securității cibernetice legate de AI ca fiind o problemă critică. Alte 44% indică complexitatea gestionării infrastructurii de securitate cibernetică, ceea ce face mai dificil să reziste în fața atacatorilor. Lipsa de instrumente avansate este o altă provocare cheie. Aproape 43% dintre respondenți au recunoscut că organizațiile lor nu au soluții moderne de securitate cibernetică bazate pe inteligență artificială, în timp ce 41% se confruntă cu lipsa de informații de la experți externi despre peisajul amenințărilor legate de AI. În plus, 39% se confruntă cu deficitul de profesioniști calificați în InfoSec, lăsând businessurile vulnerabile la amenințări din ce în ce mai sofisticate.

Consecințele eșecului de adaptare sunt grave și cuprinzătoare. Mai mult de jumătate dintre profesioniștii chestionați (58%) se tem că nepregătirea ar putea duce la scurgeri de date confidențiale, în timp ce 52% anticipează o pierdere a încrederii clienților și pierderi financiare semnificative, inclusiv scăderea valorii acțiunilor și ratarea unor oportunități de afaceri. Prejudiciile la nivel reputațional reprezintă o preocupare pentru 47% dintre respondenți, care își fac griji cu privire la consecințele pe termen lung ale unui atac cibernetic. Alte consecințe potențiale includ sancțiuni financiare (33%), retragerea investitorilor (31%), procese (29%) și chiar închiderea parțială a businessurilor (23%).

Mai multe detalii din raportul „Cyber defense & AI: Are you ready to protect your organization?”, aici.

Pentru a proteja businessul împotriva amenințărilor cibernetice activate de AI, Kaspersky recomandă:

Asigurați-vă că fiecare nivel și element al rețelei dumneavoastră IT este protejat cu soluții de protecție solide, cu mai multe straturi. Soluțiile Kaspersky, începând cu linia de produse Kaspersky Next, toate au tehnologii avansate de inteligență artificială, concepute pentru a bloca automat amenințările emergente. Asta implică detectarea și blocarea amenințărilor pentru a vă reduce suprafața de atac prin măsuri suplimentare de întărire, cum ar fi Controlul aplicațiilor, Controlul web și Gestionarea vulnerabilităților și a corecțiilor.

Folosind cea mai bună experiență în domeniul securității cibernetice, puteți detecta și izola atacuri complexe, concentrate, care cresc în sofisticare, deoarece instrumentele AI ajută atacatorii să lanseze atacuri țintite mai precise. Dacă nu aveți această experiență internă, Kaspersky Managed Detection & Response împreună cu Kaspersky Cybersecurity Training online și live sunt opțiuni puternice care vă întăresc abilitățile interne.

Transformați-vă forța de muncă de la birou într-un strat suplimentar de apărare cu Kaspersky Automated Security Awareness Platform, care insuflă un comportament cibernetic. Include secțiuni specializate dedicate amenințărilor asistate de AI și utilizării în siguranță a instrumentelor AI, ajutând la evitarea riscurilor asociate cu proliferarea în creștere a instrumentelor AI.

O discuție despre subiecte legate de AI în securitatea cibernetică, acum disponibilă în secțiunea de cercetare tehnologică AI a Kaspersky Support Forum. De asemenea, puteți explora resursele extinse ale Kaspersky disponibile în secțiunea Kaspersky Daily AI, canalul Kaspersky BrightTalk și videoclipurile YouTube, unde multe dintre întrebările dumneavoastră legate de AI pot primi răspunsuri.