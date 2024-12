FEATURED SMARTPHONES STIRI realme lansează în China modelul Neo7 cu o baterie de 7000mAh Ionut Razvan Share







realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere la nivel global, anunță lansarea modelului Neo7 în China, primul dispozitiv din noua serie Neo. Dedicată consumatorilor tineri, seria Neo combină performanța de top cu durabilitatea, totul la un preț accesibil. Modelul realme Neo7 se remarcă printr-o abordare revoluționară a segmentului mid-range, oferind un echilibru perfect între hardware performant și autonomie excepțională. Cu un procesor Dimensity 9300+ și modul de performanță GT, Neo7 promite o experiență de gaming optimizată, caracterizată de fluiditate, stabilitate și o eficiență termică îmbunătățită. Sistemul de răcire avansat și optimizările hardware contribuie la o performanță constantă chiar și în timpul utilizării intensive Caracteristica remarcabilă a Neo7 este bateria Titan de 7000 mAh, care stabilește un nou punct de referință pentru rezistența bateriei. În parteneriat cu inovatori de top în domeniul energiei, această baterie de mare capacitate realizează progrese în ceea ce privește densitatea energetică, designul ușor și durabilitatea. Cu un corp subțire de 8,56 mm, Neo7 oferă până la trei zile de utilizare cu o singură încărcare. În plus, durata sa de viață extinsă asigură o performanță fiabilă cu până la 5 ani de păstrare a sănătății. În ceea ce privește designul, Neo7 adoptă o „estetică de explorare stelară” îndrăzneață, disponibilă în culorile Starship Edition, Meteor Black și Submarine Blue. Construcția sa elegantă, dar robustă, încorporează un sașiu rezistent la șocuri și rezistență la apă și praf de nivel IP69+IP68. În ceea ce privește software-ul, realme Neo7 îmbunătățește experiența utilizatorului cu realme UI 6.0, cu animații rafinate și funcții bazate pe inteligență artificială pentru o funcționare fără probleme. Împerecheat cu o cameră Sony de 50MP, Neo7 asigură performanțe excelente în diverse scenarii de utilizare. Fiind primul produs din noua serie Neo a realme, Neo7 combină o baterie masivă de 7000mAh cu performanțe de gaming pentru a stabili noi standarde pentru segmentul mid-range.

