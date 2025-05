FEATURED SMARTPHONES STIRI realme anunță parteneriatul cu echipa Aston Martin Formula One® și lansează modelul realme GT 7 Dream Edition Ionut Razvan Share







realme anunţă oficial parteneriatul pe trei ani cu echipa Aston Martin Formula One®. Ca o etapă importantă în această colaborare, realme va lansa o ediție specială, în co-branding: GT 7 Dream Edition. Sky Li, CEO realme, a declarat: „Colaborarea cu o echipă de curse legendară precum Aston Martin Aramco este un pas crucial pentru noi în depășirea limitelor inovației. Doar produsele noastre cele mai bune primesc «aripile scarabeului» și își iau zborul, așa că suntem încântați să folosim noua noastră platformă împreună cu echipa pentru a continua să oferim utilizatorilor din întreaga lume designuri remarcabile și măiestrie premium.” Matt Chapman, director de licențiere și comercializare al produselor Aston Martin Aramco Formula One™: „Este o plăcere să îi urăm bun venit lui realme în echipă, odată cu lansarea primului nostru telefon în co-branding. GT 7 Dream Edition îmbină performanța ridicată cu un design inovator, iar noi așteptăm cu nerăbdare să colaborăm și la modelele viitoare. realme GT 7 Dream Edition: acolo unde tradiția curselor întâlnește performanța de vârf În calitate de brand de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere la nivel global, realme își propune să ofere tinerilor utilizatori din întreaga lume experiențe tehnologice care depășesc așteptările. Prin parteneriatul cu Aston Martin Formula One® — un nume legendar asociat cu ingineria de precizie, performanța extremă și designul iconic — realme face pași îndrăzneți spre livrarea unei experiențe tehnologice de neegalat pentru generația viitoare. Parteneriatul a adus la lumină o serie remarcabilă în co-branding: realme GT 7 Dream Edition. Acest model păstrează standardele ridicate de performanță ale gamei realme GT și se evidențiază prin designul cu linii aerodinamice și culoarea verde personalizată denumită Aston Martin Racing Green. În plus, cele două companii intenționează să dezvolte două modele pe an, ceea ce va transforma colaborarea într-una dintre cele mai interesante și așteptate din industrie. Seria realme GT7: Flagship Killer 2025 realme GT 7 debutează cu noul chipset MediaTek Dimensity 9400e, clasându-se printre cele mai performante trei procesoare Android disponibile în Europa. Telefonul este echipat cu o baterie de 7000 mAh + încărcare rapidă de 120 W, care permite o încărcare completă în doar 40 de minute și oferă o autonomie de până la două zile — performanțe validate de certificarea tehnică TÜV Rheinland. Dispozitivul beneficiază de un design CPU cu nucleu mare și de tehnologia GT Boost, oferind suport pentru jocuri la 120 FPS, cu optimizări inteligente pentru eficiență energetică. În plus, sistemul inovator de răcire IceSense Graphene asigură o disipare a căldurii la 360°, menținând performanța la nivel înalt chiar și în condiții de utilizare intensă. Conceput pentru utilizatorii care caută atât productivitate, cât și divertisment, GT 7 întărește poziția realme ca lider în inovația tehnologică a bateriilor. Acest veritabil „Flagship Killer 2025” reunește performanța și durabilitatea într-un design elegant și sofisticat.

