realme lansează seria GT 7: performanță de top, autonomie uriașă și colaborare cu Aston Martin

realme a dezvăluit astăzi noua serie GT 7 în cadrul unui eveniment internațional organizat la Paris. Noile modele aduc îmbunătățiri semnificative în materie de baterie, performanță și funcții bazate pe AI, iar varianta specială GT 7 Dream Edition marchează o colaborare de imagine cu echipa Aston Martin Aramco Formula One™. GT 7: flagship cu autonomie mare și încărcare rapidă realme GT 7 este gândit pentru utilizatorii care vor performanță constantă, fără grija bateriei. Cu o capacitate de 7000 mAh și încărcare rapidă la 120W, telefonul poate fi folosit intens pe parcursul unei zile întregi cu doar câteva minute de alimentare. În plus, tehnologia Smart Bypass reduce încălzirea în timpul sesiunilor de de gaming. Sub carcasă este integrat procesorul MediaTek Dimensity 9400e, construit pe arhitectura de 4nm de la TSMC, unul dintre cele mai performante chipuri din ecosistemul Android ale momentului. Iar pentru menținerea temperaturilor sub control, realme a folosit un material special de răcire – grafen IceSense, aplicat pe spatele telefonului. Ecranul generos de 6,78” cu tehnologie AMOLED atinge o luminozitate maximă de 6000 de niți, ceea ce-l face lizibil și în soare puternic. Telefonul dispune inclusive de rezistența la apă și praf, cu certificare IP69. Funcții AI care adaugă valoare reală experienței de utilizare Seria realme GT 7 vine echipată cu funcții bazate pe inteligență artificială, concepute pentru a simplifica activitățile cotidiene și pentru a îmbunătăți performanțele foto, fără a interveni agresiv în modul de utilizare: AI Planner – monitorizează și învață din rutina zilnică a utilizatorului, oferind sugestii inteligente pentru organizarea eficientă a programului.

AI Travel Snap Camera – se bazează pe un senzor principal Sony IMX906 de 50 MP și zoom optic 2x, pentru fotografii clare, detaliate și bine echilibrate în orice condiții de lumină.

AI Landscape+ și Glare Removal – tehnologii de procesare care corectează automat distorsiunile de perspectivă, elimină reflexiile și îmbunătățesc claritatea imaginilor captate. Aceste funcții sunt integrate natural în interfață și oferă asistență inteligentă atunci când este nevoie, fără a deveni intruzive sau forțate. GT 7T: aceeași rețetă de succes, alt procesor Varianta GT 7T vine cu chipsetul Dimensity 8400-MAX, o soluție excelentă pentru cei care caută echilibru între performanță și consum. În rest, păstrează toate atuurile modelului de bază: baterie mare, încărcare ultra-rapidă, răcire eficientă și funcții AI. GT 7 Dream Edition – design cu ADN din motorsport Pentru pasionații de design și exclusivitate, realme a creat GT 7 Dream Edition, în colaborare cu echipa Aston Martin Aramco F1. Carcasa vine într-o nuanță Aston Martin Racing Green, aplicată în 5 straturi, care reflectă lumina diferit în funcție de unghi. Logo-ul „Silver Wings” este gravat cu laser pe un element din aluminiu de calitate aeronautică. realme GT 7 nu impresionează doar prin specificații, ci și prin atenția la detalii. Ambalajul are un caracter exclusivist, fiind conceput ca o cutie de colecție. În interior se regăsește o husă cu aspect de fibră de carbon și un pin pentru slotul SIM cu un design inspirat de silueta unui monopost de Formula 1. Este un pachet care reflectă poziționarea premium a seriei și care accentuează caracterul distinct al telefonului. Prețuri și disponibilitate Produsele sunt deja disponibile la nivel global, iar prețurile de lansare sunt: realme GT 7 – 649,99 €

