realme GT 7 – smartphone cu processor Dimensity 9400e, baterie de 7000 mAh și încărcare la 120W

realme anunță noul model GT7. Aceasta dispune de o combinație puternică formată din bateria de 7000 mAh + încărcare la 120W și procesorul MediaTek Dimensity 9400e, fiind primul telefon din Europa cu acest chipset. Această combinație poziționează seria GT 7 ca un concurent puternic pentru titlul de „Flagship Killer 2025”, oferind o autonomie excepțională a bateriei și o putere de procesare remarcabilă. realme este pionier în tehnologia bateriilor: baterie de 7000 mAh + încărcare la 120W Seria GT 7 introduce o combinație de baterii de 7000 mAh care se pot încărca la 120W, o premieră în industrie, care rezolvă compromisul istoric dintre capacitate și viteza de încărcare. Din cauza constrângerilor tehnice și de siguranță, bateriile tradiționale de mare capacitate au fost limitate la o încărcare lentă. Cu toate acestea, realme a făcut un pas înainte, oferind o încărcare completă a bateriei de 7000 mAh în doar 40 de minute, iar această baterie masivă va asigura o zi de utilizare cu doar 50% încărcare. Acest progres este susținut de colaborarea realme cu TÜV Rheinland, care a validat tehnologia bateriei lui GT 7 în raportul său intitulat „The Future of Battery Tech”. Raportul discută evoluția tehnologiei bateriilor pentru telefoane mobile, subliniind cererea tot mai mare pentru o capacitate mai generoasă și performanțe mai bune. De asemenea, evidențiază leadershipul realme în depășirea limitărilor bateriilor litiu-ion prin arhitecturi optimizate ale celulelor și gestionarea inteligentă a energiei, deschizând calea pentru baterii mai sigure, mai durabile și mai performante. Primul chipset Dimensity 9400e lansat, clasat în top 3 în domeniul Android GT 7 este primul smartphone din Europa echipat cu MediaTek Dimensity 9400e. Construit pe o arhitectură de ultimă generație cu nuclee mari, chipsetul oferă scoruri în AnTuTu de peste 2,25 milioane de puncte, clasându-se în primele trei procesoare Android din Europa. Nucleul X4 Prime, frecvențele mărite și un procesor AI dedicat permit multitasking fără întreruperi, gaming la nivel de consolă și funcții bazate pe AI. Performanța în jocuri este îmbunătățită și mai mult de tehnologia realme GT Boost, care optimizează rata de cadre și eficiența energetică. GT 7 menține o rată constantă de 120 FPS în cele mai populare 20 de jocuri, chiar și în timpul sesiunilor prelungite, datorită predicției inteligente a sarcinii de lucru și ajustărilor de performanță la nivel de milisecunde. Seria realme GT 7 nu numai că oferă performanțe puternice, dar încorporează și o soluție termică revoluționară cunoscută sub numele de IceSense Graphene. Această tehnologie inovatoare utilizează grafenul și este integrată în capacul din spate al telefonului, permițând o disipare eficientă a căldurii la 360 de grade. Drept urmare, dispozitivul menține performanțe optime chiar și în timpul utilizării intense. Evenimentul global de lansare a seriei realme GT 7 va avea loc pe 27 mai la Paris.

