DSA: Raportarea către platformele online a conținutului generat cu inteligența artificială Ionut Razvan







Primul pas pentru a acționa împotriva unui conținut online generat sau manipulat cu inteligența artificială (IA), care nu este etichetat clar, este raportarea acestuia către platformele online unde a fost publicat. Utilizarea unui deepfake rău-intenționat, respectiv a unui material generat cu IA fără a se dezvălui în mod clar și distinct faptul că a fost creat sau manipulat în mod artificial, prin etichetarea în consecință a rezultatului generat de IA și divulgarea originii sale artificiale, poate fi raportată direct către platforme, utilizând mecanismele de raportare instituite de acestea. Regulamentul privind inteligența artificială definește deepfake ca fiind „o imagine ori un conținut audio sau video generat sau manipulat de IA care prezintă o asemănare cu persoane, obiecte, locuri sau alte entități ori evenimente existente și care ar crea unei persoane impresia falsă că este autentic sau adevăratˮ. Pentru a sprijini furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare foarte mari în gestionarea riscurilor asociate proceselor electorale, Comisia Europeană a publicat Orientările către furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale. Orientările privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale recomandă adoptarea unor măsuri de atenuare a riscurilor și a unor bune practici de către platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari înainte, în timpul și după desfășurarea alegerilor. Același document (Pct. 5 din Orientările Comisiei Europene), dar și Pactul privind IA, recomandă marilor platforme online aplicarea Regulamentului privind inteligența artificială înainte de intrarea sa în vigoare. În ceea ce privește atenuarea riscurilor legate de inteligența artificială generativă, platformele online și motoarele de căutare online ale căror servicii ar putea fi utilizate pentru a crea sau disemina conținut generat de IA ar trebui să le ofere utilizatorilor interfețe și instrumente standard și ușor de utilizat, care să le permită să adauge etichete la conținutul generat de IA. De asemenea, ajustarea termenilor și condițiilor de utilizare și asigurarea aplicării lor este o altă măsură pentru evaluarea și atenuarea riscurilor legate de inteligența artificială generativă. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de servicii intermediare, ANCOM a publicat informații detaliate despre cum se raportează către marile platforme online aspecte care contravin regulilor condițiilor generale de utilizare. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea dedicată serviciilor digitale de pe InfoCentru ANCOM. Reamintim că DNSC a publicat un ghid care arată cum poate fi identificat un deepfake, iar AEP a publicat un ghid de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegătorilor. Reamintim, de asemenea, că marile platforme online se află sub supravegherea Comisiei Europene sau a coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire.

