STIRI TECH & TRENDING Epson anunță noile imprimante din seria SureColor P pentru printarea și verificarea fotografiilor de înaltă calitate Ionut Razvan Share







Epson anunță noile imprimante din seria SureColor Photo pentru printarea și verificarea fotografiilor de înaltă calitate. Venim în completarea gamei Epson de imprimante foto UltraChrome cu 10 culori. Epson anunță lansarea a două noi linii de imprimante foto, SureColor P7300 (24 inch) și P9300 (44 inch), concepute pentru a satisface nevoile piețelor de fotografie, verificare, grafică, semnalizare și artă. Aceste noi modele se alătură gamei premiate TIPA.1 SC-P5300 de 17 inchi completează gama Epson de imprimante de înaltă calitate a imaginii, adaptate nevoilor fotografilor profesioniști continuă pentru imprimante cu rezervor de cerneală de mare capacitate, atât pentru uz casnic, cât și pentru birou, în piețele emergente și în America de Nord. Noile imprimante P7300 și P9300 vin în continuarea succesului P6000 și P8000 și dispun de îmbunătățiri semnificative, inclusiv viteze de imprimare mai mari.Sunt echipate cu capul de imprimare PrecisionCore™ de 2,64 inch de la Epson, asigurând o calitate excepțională a imaginii. Noile modele încorporează un set avansat de cerneală UltraChrome PRO10 în 10 culori, inclusiv violet, disponibil în cartușe de 350 ml și 700 ml, îmbunătățind gama de culori și densitatea negrului prin tehnologia Black Enhance Overcoat, rezultând un negru mai bogat și un contrast mai intens. Odată cu introducerea modelelor SureColor P7300 și P9300, Epson oferă o serie completă de imprimante foto UltraChrome în 10 culori cu imagini de înaltă calitate, ce variază de la 17 la 44 de inci. Acestea sunt adaptate specificului cerințelor exigente ale fotografilor profesioniști, verificatorilor foto și utilizatorilor de artă fină. Cele două noi modele din seria P sunt echipate cu un ecran tactil optic de 4,3 inci ușor de utilizat, care simplifică navigarea, precum și o structură rezistentă la praf pentru a preveni pătrunderea contaminării. Îmbunătățirile de utilizare includ Epson Media Installer, Epson Cloud Solution PORT pentru monitorizare de la distanță, un adaptor fără ax și un mecanism de operare din față pentru întreținere ușoară. În plus, soluțiile software cuprinzătoare, cum ar fi Epson Edge Print PRO RIP și compatibilitatea cu software-ul RIP terță parte, facilitează fluxurile de lucru profesionale de imprimare fără probleme. SC-P9300 și SC-P7300 au aceleași caracteristici premium, folosind setul de cerneală UltraChrome PRO cu violet pentru a extinde și mai mult gama de culori. Includerea duzelor PK/MK dedicate și o rezoluție impresionantă de 2.400 x 1.200 dpi cresc productivitatea prin reducerea timpului de nefuncționare și o eficiență ridicată. Funcţionalitățile cheie includ: Performanță avansată: Asigură imprimări clare și detaliate la viteze mari cu capul de imprimare PrecisionCore Micro TFP.

Calitate superioară a imaginii: Noul set de cerneală include mai multe niveluri de negru și cerneală violet care îmbunătățește semnificativ gama cromatică, în special nuanțele de albastru închis.

Manipulare versatilă a mediilor de imprimare: Găzduiește diferite tipuri de medii de imprimare, inclusiv lucioase, de corespondență, mate și plăci de afiș rigide cu grosimea de până la 1,5 mm.

Conectivitate multiplă: Opțiuni USB și Gigabit Ethernet de mare viteză pentru a se potrivi oricărui flux de lucru de producție.

Monitorizare de la distanță: Se poate accesa starea producției, ratele de utilizare, costurile de imprimare și volumele de imprimare prin intermediul Epson Cloud Solution PORT.

Tags:

Previous Article DSA: Raportarea către platformele online a conținutului generat cu inteligența artificială