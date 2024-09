STIRI TECH Epson va investi 5.1 miliarde yeni într-o nouă fabrică de producție a capetelor de imprimare cu jet de cerneală Ionut Razvan Share







Tohoku Epson Corporation, o companie din grupul Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, „Epson”), urmează să investească aproximativ 5.1 miliarde ¥ în construirea unei noi fabrici pentru capete de imprimare cu jet de cerneală. Această investiție semnificativă va mări aproape de patru ori capacitatea actuală de producție a Tohoku Epson pentru capul de imprimare. O ceremonie de deschidere a noii fabrici, care va fi construită pe terenul deținut de Tohoku Epson, a avut deja loc. Construcția este programată să înceapă pe 15 iunie 2024, iar finalizarea este așteptată pentru septembrie 2025. Soluțiile de imprimare Epson oferă produse și servicii bazate pe tehnologia originală Micro Piezo cu jet de cerneală, care se adresează segmentului de birouri, pentru acasă, comercial și industrial. Compania anticipează o cerere globală susținută pentru imprimante cu jet de cerneală, determinată de creșterea unităților de mare viteză pentru birou și de cererea continuă pentru imprimante cu rezervor de cerneală de mare capacitate, atât pentru uz casnic, cât și pentru birou, în piețele emergente și în America de Nord. Creșterea cererii pentru tehnologia cu jet de cerneală Cererea de imprimante cu jet de cerneală comerciale și industriale este în creștere, în special pe măsură ce sectoarele trec de la metodele de imprimare analogice la cele digitale pentru alte medii de tipărire decât hârtia, cum ar fi textilele. Multe dintre aceste imprimante utilizează capete de imprimare PrecisionCore MicroTFP, care pot fi adaptate în mod flexibil pentru diferite aplicații prin asamblarea cipurilor de imprimare MicroTFP în diferite combinații. Epson preconizează o creștere continuă a utilizării capetelor de imprimare PrecisionCore atât în imprimantele comerciale, cât și industriale, precum și în imprimantele multifuncționale cu jet de cerneală de mare viteză. Consolidarea producției și inovației capetelor de imprimare Epson se angajează să accelereze inovația cu jet de cerneală și să extindă aplicațiile pentru imprimarea digitală, pentru un impact semnificativ mai mic asupra mediului. Compania își propune să colaboreze cu parteneri care au idei și tehnologii noi pentru a explora întregul potențial al tehnologiei PrecisionCore prin inovare deschisă. Tohoku Epson a început să producă capete de imprimare (capete CHIPS) în 1995 și a lansat producția de volum a capetelor de imprimare PrecisionCore în iunie 2013 pe o linie de asamblare complet automatizată, care utilizează, în principal, roboți Epson. Acest context i-a permis Tohoku Epson să acumuleze expertiză și să construiască o bază solidă de producție tehnologică, sporindu-și avantajul competitiv. O unitate de producție pregătită pentru viitor Pentru a asigura o producție stabilă, celor două locații din regiunea Tohoku li se va aloca responsabilitatea pentru diferite modele. Cu toate acestea, pentru a asigura continuitatea afacerii, ambele sedii de producție se vor putea adapta în mod flexibil la fluctuațiile de producție privind cele mai populare modele. Această strategie va permite Epson să își consolideze gama de produse ca răspuns la cererea viitoare de imprimante cu jet de cerneală echipate cu capete de imprimare PrecisionCore. În noua clădire a fabricii se va folosi un proces de lucru nou proiectat pentru a economisi forță de muncă și spațiu, minimizând inventarul, utilizând roboți de transfer automatizat și implementând un proces eficient pentru a reduce volumul de muncă al personalului. Această abordare este văzută ca o soluție pentru provocările cu care se confruntă industria de producție. Astfel, se deosebește o fabrică a viitorului mai eficientă și mai bine optimizată. Aceasta este prima clădire nouă la Tohoku Epson de la construirea unei fabrici a semiconductoarelor în 1997. Pentru a limita zgomotul și a asigura siguranța în vecinătatea șantierului, compania va scurta perioada de construcție prin turnarea podelei de beton în timpul iernii, fără să oprească lucrările. În calitate de companie ancorată în comunitatea locală, Tohoku Epson își propune ca această fabrică să contribuie la dezvoltarea și armonia comunității.

