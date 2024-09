STIRI ELKO Romania devine distribuitor autorizat al brandurilor din cadrul grupului Digital Data Communications (DDC) Ionut Razvan Share







ELKO Romania, parte a ELKO Group, devine distribuitor autorizat al brandurilor LevelOne, Equip și Conceptronic din cadrul grupului Data Digital Communications (DDC), extinzându-și portofoliul cu soluții de rețea profesionale, tehnologii de cablare și periferice de înaltă calitate. Prin acest parteneriat, ELKO aduce pe piață soluții complete de conectivitate, securitate digitală și accesorii elegante, adaptate atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru utilizatorii finali. Cu premii pentru calitate, livrare și suport, Digital Data Communications (DDC) a devenit o resursă de încredere de peste 60 de ani, oferind soluții dovedite, optimizate pentru eficiență, fiabilitate și performanță. Compania are sediul central în Dortmund, Germania, cu produse distribuite în 85 de țări. Detalii despre produsele oferite de brandurile din familia DDC, disponibile prin ELKO Romania: LevelOne – Soluții profesionale pentru toate rețelele

Din 1998, Digital Data Communications s-a impus ca expert în dezvoltarea, fabricarea și distribuția produselor de rețea și conectivitate prin brandul premium LevelOne. Portofoliul de produse oferă componente și soluții de rețea premium și fiabile, destinate utilizării profesionale în companii și uzului IT personal, incluzând soluții de securitate digitală și digital signage. LevelOne deține, de asemenea, cel mai vast portofoliu de soluții Power over Ethernet de pe piață, cu accent pe oferirea de soluții complete. Equip – Cabling optimizat

Brandul Equip oferă componente premium pentru tehnologia de cablare. Linia de produse oferă soluții profesionale pentru cablarea birourilor și a spațiilor interioare, asigurând companiilor de instalare o gamă completă de soluții actuale și viabile în viitor. Equip se adresează atât clienților finali, cât și segmentului retail, oferind soluții de la adaptoare HDMI la cerințe complete de rețea, inclusiv cabluri din gama Equip Life, și furnizează instalatorilor specialiști și utilizatorilor profesioniști o gamă vastă de componente pasive pentru rețea din seria Equip Pro. Conceptronic – Periferice cu design elegant și tehnologie premium

Conceptronic oferă periferice stilate pentru utilizarea privată și de afaceri. Prin dezvoltarea unor noi abordări combinate cu tehnologie modernă și design la modă, Conceptronic răspunde gusturilor individuale ale utilizatorilor atenți la tendințe. Cu peste 250 de componente, de la boxe la huse pentru laptopuri și de la căști la kituri de supraveghere all-in-one pentru zona SOHO, produsele se remarcă prin ușurința instalării. Gama de produse Conceptronic pentru soluții de mobilitate și conectivitate este una dintre cele mai diverse de pe piață, având un accent constant pe dezvoltarea continuă și oferirea celor mai noi gadgeturi pentru divertisment nelimitat.

Tags: