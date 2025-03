STIRI TECH & TRENDING ELKO Romania anunță două noi unități de senzori pentru instalare modulară discretă de la Axis Communications Ionut Razvan Share







ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai importanți distribuitori de produse, soluții și servicii IT de pe piața locală, anunță noile modele de unități de senzori de la Axis Communications. Aceste unități de senzori oferă imagini clare, de 5 MP, chiar și în medii dificile sau slab iluminate. Modelul AXIS F2107-RE este un senzor standard care permite un câmp vizual orizontal de 110°, în timp ce modelul AXIS F2137-RE este un senzor fisheye cu un câmp vizual orizontal de 185°. Ideale pentru supravegherea unor zone extinse, aceste dispozitive oferă detalii clare atât în spații interioare, cât și exterioare. Bazate pe conceptul de cameră de rețea divizată, aceste unități pot fi montate separat de unitatea principală. Având un design compact, sub formă de cilindru, permit o instalare discretă, fiind ideale pentru spații înguste, precum bancomate (ATM-uri) sau echipamente industriale. Flexibilitate și compatibilitate extinsă Proiectate pentru a funcționa împreună cu unitatea principală AXIS F91, aceste unități de senzori pot fi utilizate împreună cu până la trei alte module de senzori, oferind flexibilitate maximă. De asemenea, sunt compatibile cu aceleași accesorii ca și ceilalți senzori din seria AXIS F21, simplificând procesul de achiziție, instalare și actualizare. Caracteristici principale: · Rezoluție 5 MP, imagini de înaltă calitate · Câmp vizual orizontal de 110° sau 185° · Senzor robust cu conector SMA · Potrivit pentru instalare pe vehicule și echipamente industriale · Certificate IP66/ IP67/ IP6K9K Proiectat pentru majoritatea mediilor de interior și exterior, aceste dispozitive rezistente la apă și praf pot funcționa la temperaturi extreme, între -40 °C și +60°C. Aceste echipamente robuste pot rezista la șocuri și vibrații, ceea ce le face ideale pentru instalarea pe vehicule și mașini industriale. În plus, conectorii SMA asigură o conexiune solidă între senzor și cablu. Căutați un senzor discret, rezistent, pentru interior sau exterior, care oferă imagini video de 5 MP chiar și în condiții de iluminare dificilă?

