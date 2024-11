STIRI ELKO Romania prezintă gama de produse TRB de la Teltonika Networks pentru aplicații industriale Ionut Razvan Share







ELKO Romania, parte a ELKO Group, aduce aproape de clienți gama de produse TRB de la Teltonika Networks, concepute special pentru a răspunde cerințelor de conectivitate și securitate din domeniul industrial, oferind soluții ideale pentru aplicațiile M2M (machine-to-machine) și IoT (Internet of Things). Gama TRB asigură performanță, fiabilitate și gestionare de la distanță, chiar și în cele mai exigente medii industriale. Conectivitate și securitate Conectivitatea puternică de care dispun produsele, suportând LTE Cat 1 / Cat M1, NB-IoT, și 2G pentru acoperire extinsă, dar și designul compact cu dimensiuni reduse, ușor de instalat în diverse aplicații sunt caracteristici cheie ale gamei TRB. De asemenea, oferă securitate de top, precum VPN, Firewall, și posibilitatea de configurare pentru medii sigure. Prin utilizarea platformei RMS (Remote Management System), asigură control și monitorizare la distanță pentru gestionare eficientă și actualizări de firmware de la distanță, iar pe lângă toate acestea, dispozitivele au un consum redus de energie, ideal pentru aplicațiile critice. Două produse de referință din gama TRB sunt TRB145 și TRB264 TRB145 – Gateway Industrial RS485 TRB145 reprezintă soluția ideală pentru comunicațiile multipunct RS485, fiind optimizat pentru automatizări industriale și aplicații IoT. Compact și durabil, acest gateway oferă conectivitate robustă și management sigur în medii industriale solicitante. Caracteristici principale: Interfață perfectă: Fiecare dispozitiv este optimizat pentru a susține o interfață specifică;

Compact, durabil și proiectat pentru aplicații industriale; RMS (Remote Management System): Compatibil cu platforma RMS pentru monitorizare și management la distanță. Ideal pentru: Smart Metering: Comunicare bidirecțională între contoare inteligente și sisteme centrale pentru o telemetrie eficientă în timp real;

Comunicare bidirecțională între contoare inteligente și sisteme centrale pentru o telemetrie eficientă în timp real; Monitorizare și management la distanță:Suport pentru monitorizarea fiabilă 24/7 a echipamentelor și infrastructurii industriale. TRB246 – Gateway Industrial Multiport 4G LTE TRB246 este un gateway versatil, compatibil cu LTE Cat 4, destinat aplicațiilor complexe din industrie, precum monitorizarea în timp real prin telemetrie și gestionarea sistemelor de utilități. Dispunând de multiple interfețe de comunicație, TRB246 asigură conectivitate neîntreruptă și control de la distanță pentru echipamente critice. Caracteristici: Conectivitate 4G neîntreruptă: Dual-SIM cu auto-failover și WAN de backup pentru continuitate;

Gestionarea sistemelor de utilități, colectarea de date și mentenanță predictivă; Aplicații industriale: Conectivitate prin RS232 și RS485 pentru echipamente industriale, cum ar fi PLC-uri și mașini CNC. Fie că este vorba despre automatizări industriale, telemetrie în timp real sau gestionarea sistemelor de utilități, dispozitivele TRB sunt concepute pentru a răspunde provocărilor complexe ale mediului industrial modern.

