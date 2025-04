STIRI TECH & TRENDING ELKO Romania adaugă brandul AUKEY în portofoliu Ionut Razvan Share







ELKO Romania, membru al grupului ELKO și unul dintre principalii distribuitori de produse și soluții IT din țară, anunță semnarea unui acord de distribuție cu AUKEY, un brand global recunoscut pentru inovația și tehnologia de ultimă oră integrate în soluții de încărcare și accesorii mobile premium. Prin acest parteneriat, ELKO Romania își diversifică portofoliul și oferă partenerilor săi acces la produse performante, cu design deosebit, menite să îmbunătățească stilul de viață digital al consumatorilor moderni. Prezent astăzi în peste 150 de țări, AUKEY se dedică dezvoltării de soluții tehnologice practice și fiabile, de la accesorii USB-C și soluții de alimentare, la produse audio Bluetooth. Brandul se concentrează pe performanță, experiențe de utilizare intuitive și excelență în design, integrând tehnologii proprietare avansate precum GaN (Nitrat de Galiu), MagFusion Charge, Dynamic Detect și AiPower pentru a asigura încărcarea eficientă și sigură a dispozitivelor, oriunde și oricând. Angajamentul AUKEY față de calitate și inovație este reflectat în portofoliul său în continuă expansiune. Gama de produse AUKEY disponibilă acum prin ELKO Romania include o selecție atentă de accesorii esențiale, caracterizate prin performanță, durabilitate și design premium: Încărcătoare ultra-rapide: Încărcător auto CC-P3 (100W): O adevărată uzină de energie pentru mașină, oferind o putere totală de 100W prin 3 porturi (2x USB-C, 1x USB-A). Portul USB-C2 poate livra până la 100W (PD & PPS), suficient pentru a alimenta rapid chiar și laptopuri compatibile, în timp ce celelalte porturi oferă până la 30W. Designul compact, indicatorul LED și multiplele certificări de siguranță (FCC, CE, RoSH) îl fac partenerul ideal pentru călătorii. Încărcător de perete PA-C1 (30W): Mic, dar puternic, acest încărcător utilizează tehnologia avansată GaN și 3D stacking pentru a fi semnificativ mai mic decât modelele standard. Oferă încărcare rapidă de 30W (PD 3.0, PPS, QC4+) printr-un port USB-C universal, fiind perfect pentru smartphone-uri și tablete Apple sau Android. Dispune de protecții multiple și un finisaj mat elegant.

Baterii externe (Power Banks): PB-Y42 Sprint X (20000mAh / 30W): Capacitate generoasă de 20000mAh într-un design slim, capabilă să încarce un iPhone 15 de peste 4 ori sau chiar un MacBook Air. Oferă 30W Power Delivery prin cele două porturi USB-C, permițând încărcarea rapidă a telefoanelor, tabletelor și chiar a laptopurilor mici. Dispune și de un port USB-A (22.5W) și poate încărca 3 dispozitive simultan. Include mod de încărcare pentru dispozitive cu consum redus. PB-Y55 Spark Mini (10000mAh / 20W): Ultra-compactă și ușoară, având dimensiunea unei palme, această baterie de 10000mAh este ideală pentru utilizarea zilnică. Poate încărca un iPhone 15 de aproape două ori și oferă 20W Power Delivery prin portul USB-C pentru încărcarea rapidă a iPhone-ului. Include și un port USB-A și permite încărcarea în timp ce bateria externă se reîncarcă (pass-through). Certificată CE și FCC pentru siguranță.

Stații și suporturi de încărcare wireless (Qi2 & MFW Certified): LC-MC311 & LC-MC312 (Stații 3-în-1): Câștigătoare ale premiului Red Dot Design 2024, aceste stații elegante încarcă simultan un iPhone (15W wireless rapid, certificat Qi2), un Apple Watch (5W rapid, certificat MFW – Made for Watch) și căști AirPods. Elimină dezordinea cablurilor și oferă unghiuri de vizualizare ajustabile (LC-MC311) sau un design ultra-slim și pliabil, perfect pentru călătorii (LC-MC312). Ambele au construcție premium din metal. HD-MC13 (Suport auto magnetic): Fixează și încarcă rapid (15W wireless, certificat Qi2) iPhone-urile compatibile MagSafe direct pe grila de ventilație a mașinii. Magneții puternici N52 asigură o prindere sigură, chiar și pe drumuri denivelate, iar unghiul de vizualizare este ajustabil 360°.

Cabluri durabile și rapide: CB-NAC2 (USB-A la USB-C, 1,8m): Cablu robust cu împletitură din nylon și capete ranforsate, testat pentru peste 10.000 de conectări. Suportă încărcare rapidă 60W (QC 3.0) și transfer de date la 480Mbps. Lungimea de 1,8 metri oferă flexibilitate sporită. CB-NCC1 (USB-C la USB-C, 1m): Ideal pentru dispozitivele moderne, acest cablu USB-C la USB-C suportă încărcare rapidă 60W Power Delivery și transfer de date la 480Mbps. Învelișul din nylon împletit asigură durabilitate și flexibilitate.

Produsele AUKEY sunt disponibile imediat pentru partenerii ELKO Romania. Companiile interesate pot obține mai multe informații despre produse și condiții comerciale contactând echipa de vânzări ELKO Romania la adresa sales@elko.ro sau accesând platforma de e-commerce a companiei.

