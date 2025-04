Vodafone EasyTech își consolidează poziția “one-stop-shop” pentru tehnologie

Vodafone Romania duce la un nou nivel promisiunea EasyTech de a oferi tehnologie accesibila si continua sa dezvolte conceptul inovator de tech retail introdus in urma cu doi ani, odata cu transformarea companiei intr-un lider in tehnologie. De acum, EasyTech devine alegerea perfecta pentru toate familiile din Romania, imbinand tehnologia si serviciile telecom cu beneficii exclusive. Ofertele includ servicii de conectivitate integrate cu produse tech si solutii de asigurare pentru ecran, precum si protectie online, plus flexibilitate in achizitia mai multor dispozitive pe acelasi abonament si plata in pana la 36 de rate.

“In cei doi ani de cand am lansat promisiunea EasyTech, Vodafone a devenit un expert in produse tech si de conectivitate. Obiectivul nostru este dezvoltarea continua a ecosistemului EasyTech cu noi beneficii, devenind un ‚one-stop-shop’ pentru clientii nostri. Pe langa gama de produse in continua crestere, acestia beneficiaza de solutii de plata flexibile si consultanti de incredere, care testeaza calitatea tuturor produselor pe care le oferim si aduc tehnologia viitorului mai aproape. EasyTech este cea mai buna alegere pentru familiile din tara noastra, oferind tehnologie accesibila si intuitiva, adaptata nevoilor clientilor nostri, dar si tendintelor si seteaza un nou standard in retailul de tehnologie din Romania”, a declarat Ana Popa, Consumer Business Unit Director, Vodafone Romania.