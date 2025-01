FEATURED SMARTPHONES STIRI Seria Samsung S25 este disponibilă în oferta EasyTech a Vodafone România Ionut Razvan Share







Noua serie Samsung Galaxy S25 completează oferta EasyTech a Vodafone România cu unele dintre cele mai dorite smartphone-uri de pe piață și continuă astfel confirmarea poziției companiei ca furnizor preferat pentru achiziția de telefoane, gadgeturi și de alte dispozitive inteligente. Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ sau Galaxy S25 sunt disponibile acum la precomandă, cu beneficii suplimentare pentru clienți și plata în până la 36 de rate lunare, de la doar 20 euro pe lună cu abonament. Clienții care plasează o comandă până la data de 6 februarie inclusiv pot beneficia de variantele cu capacitate de stocare mai mare la prețul versiunii inferioare, în limita stocului disponibil (ex. modelul Samsung Galaxy S25 Ultra cu memorie de 1TB poate fi achiziționat la prețul celui de 512GB). Mai mult, cei care achiziționează noile modele Samsung Galaxy S25 cu abonament pe o perioadă de minimum 24 de luni pot beneficia, exclusiv la Vodafone, și de oferta Disney+ cu primele 3 luni cadou, la activarea opțiunii pe o perioadă minimă de 12 luni. Din luna a patra, prețul este de 6 euro/lună. Seria Galaxy S25 își propune să stabilească un nou standard ca partener AI, cu cele mai naturale și intuitive experiențe mobile. O platformă mobilă Snapdragon® 8 Elite personalizată, unică pentru Galaxy, oferă o putere de procesare mai mare pentru inteligența artificială Galaxy[1] și o gamă și un control superior al camerei cu motorul ProVisual de ultimă generație. Actualizările aduse funcției Circle to Search cu Google[2] fac căutarea pe ecranul telefonului să fie mai utilă, rapidă și contextuală. Circle to Search recunoaște acum rapid numere de telefon, e-mailuri și URL-uri de pe ecranul utilizatorilor, permițându-le să sune, să trimită e-mailuri sau să viziteze un site web cu o singură atingere. În era inteligenței artificiale, confidențialitatea este esențială. Pe seria Galaxy S25, Personal Data Engine alimentează funcțiile AI[3] personalizate prin analizarea în siguranță a datelor pentru a oferi experiențe care reflectă preferințele și tiparele de utilizare. Toate datele sunt păstrate private, iar cheia de criptare este stocată în siguranță în Knox Vault. Seria Galaxy S25 este alimentată de Snapdragon® 8 Elite pentru Galaxy, cel mai puternic procesor de pe seria Galaxy S, oferind o creștere a performanței de 40% la NPU, 37% la CPU[4] și 30% la GPU comparativ cu generația anterioară. Această putere alimentează capacitatea seriei Galaxy S25 de a procesa mai multe experiențe AI pe dispozitiv, inclusiv sarcini AI anterior bazate pe cloud, cum ar fi Generative Edit[5]. ProScaler[6] realizează o îmbunătățire de 40%[7] a calității scalării imaginii pe ecran, încorporând în procesor tehnologia personalizată mDNIe (motor digital de imagine mobilă) folosind IP Galaxy pentru a permite o eficiență energetică mai mare a afișajului. Snapdragon® 8 Elite pentru Galaxy este, de asemenea, echipat cu Vulkan Engine și Ray Tracing îmbunătățit, ceea ce face ca jocurile mobile să fie mai fluide și mai realiste. Toate utilizările intense ale dispozitivului și procesarea AI funcționează fără probleme datorită structurii modificate de disipare a căldurii, cu o cameră de vapori cu 40% mai mare și un material de interfață termică (TIM) personalizat. Modele Galaxy S25 oferă fotografii detaliate la orice distanță, cu senzori de înaltă rezoluție și motor ProVisual. Cu un nou senzor de cameră Ultra Wide de 50MP, actualizat de la 12MP anterior, Galaxy S25 Ultra oferă claritate și strălucire excepționale. Noua serie se bazează pe „Essential Design” al Galaxy, fundamentat pe elementele „simplu, de impact și expresiv”. Galaxy S25 Ultra reprezintă cel mai subțire, ușor și durabil model din seria Galaxy S de până acum, cu o margine rotunjită pentru o prindere confortabilă care completează identitatea estetică a seriei. Acest model integrează titan și noul Corning® Gorilla® Armor 2, un material unic în felul său, mai durabil decât sticla. Acesta combină sticla ceramică Corning cu un tratament de suprafață anti-reflexie, ajutând la asigurarea unei protecții avansate împotriva căderilor și rezistență la zgârieturi[8]. Fiecare componentă externă a Galaxy S25+ și S25 include acum cel puțin un material reciclat[9], deoarece cadrul metalic încorporează pentru prima dată aluminiu armat reciclat[10]. Noua serie Samsung Galaxy S25 poate fi achiziționată acum la precomandă la Vodafone România, iar comenzile vor fi livrate începând cu data de 7 februarie. Detalii complete despre preț și stocuri sunt disponibile în magazinele Vodafone sau pe www.vodafone.ro.

