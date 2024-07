FEATURED SMARTPHONES STIRI Samsung a prezentat Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 Ionut Razvan Share







Samsung a prezentat Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6. Noile produse aduc laolaltă tehnologia AI și designul inovator al pliabilelor, transformând modul în care interacționăm cu smartphone-urile noastre. De la funcția FlexCam, cu zoom automat, până la Note Assist sau Circle to Search, caracteristicile AI ne arată cum activitățile de zi cu zi pot deveni mai ușoare. Galaxy Z Flip6 a impresionat participanții cu un design elegant și compact, o baterie mai mare și o cameră de 50 MP. Dispune de un sistem de răcire avansat și funcția FlexCam pentru selfie-uri și fotografii de grup de calitate . Galaxy Z Fold6 are un ecran principal de 7,6 inch, ideal pentru multitasking. Cu un design ultra-subțire de 12,1 mm și funcții AI precum Încercuiește pentru a căuta și Traducere live, îmbunătățește experiența zilnică a consumatorilor. Disponibilitate Noile produse vor fi disponibile în România începând cu 24 iulie pe samsung.com/ro și în magazinele partenere.

