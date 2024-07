AI. NEWS COMPUTING FEATURED STIRI Crayon România, creșterea cifrei de afaceri de peste 50% în primul semestru din 2024, la 24 milioane de euro Ionut Razvan Share







Furnizorul de servicii IT Crayon România, parte din grupul norvegian Crayon, a înregistrat un avans de peste 50% al cifrei de afaceri în prima jumătate din 2024, față de aceeași perioadă a anului trecut, până la aproape 24 milioane euro. În acest context favorabil, Crayon România își propune să consolideze echipa de experți în tehnologie și inovație pentru a-și accelera extinderea. Această mișcare strategică vine ca răspuns la cererea tot mai mare de soluții bazate pe Inteligența Artificială și reflectă angajamentul Crayon de a oferi servicii personalizate fiecărui client. În 2023, la doar 4 ani de la înființarea companiei, Crayon România a atins o cifră de afaceri de 38,5 milioane de euro, iar investiția constantă în competențele și dezvoltarea echipei poziționează Crayon ca partener de încredere pentru Microsoft, Veeam, IBM, Broadcom (VMware) și Oracle. „Pentru următoarea jumătate a anului 2024, ne extindem portofoliul de servicii, dezvoltând un nou departament dedicat soluțiilor de automatizare și Data & AI. Acesta este menit să ofere clienților și partenerilor noștri toate resursele necesare pentru a-și simplifica procesele interne și pentru a amplifica beneficiile oferite de Inteligența Artificială”, a declarat Răzvan Ene, Manager General, Crayon România. În primele 6 luni ale anului, Crayon România a înregistrat o dublare a numărului de parteneri activi, dar și extinderea portofoliului de tehnologii ofertate. Această realizare este o validare a calității și eficienței soluțiilor oferite, precum și a încrederii pe care partenerii o au în expertiza echipei, dar și a stabilității companiei. În prima jumătate a lui 2024, se observă o creștere semnificativă a ponderii serviciilor profesionale în profitul realizat. Crayon continuă să investească semnificativ în tehnologie, atât pentru clienți, cât și pentru angajați. Prin implementarea platformelor avansate și a trainingurilor specializate, cum ar fi Microsoft Copilot, echipa Crayon este mereu la curent cu cele mai noi inovații tehnologice. „Toate aceste investiții ne-au facilitat accesul la companii reprezentative pentru diverse sectoare ale industriei pe piața din România, iar dedicarea echipei locale a fost catalizatorul creșterii noastre organice. Prin pasiunea și eforturile depuse de fiecare coleg, împreună am reușit să câștigăm rapid încrederea noilor clienți, dar și să consolidăm relațiile cu cei existenți”, a declarat Daniela Scarlat, Sales Director, Crayon România. Investițiile inițiale în Data & AI au poziționat Crayon ca lider în furnizarea de servicii AI, cu peste 120 de proiecte livrate la nivel global. În 2024, Crayon a câștigat premiul global Partenerul Anului Microsoft la categoria sa, Scale Solutions (LSP), consolidându-și poziția de lider în sectorul serviciilor IT, deservind peste 140.000 de clienți la nivel mondial, de la IMM-uri la companii din Fortune 500.

