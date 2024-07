Xiaomi lansează noile MIX Fold 4 și MIX Flip

Xiaomi a lansat oficial noua gamă Xiaomi MIX, ce inovează segmentul telefoanelor pliabile, datorită tehnologiei complete care acoperă materiale, structură și funcționalitate de rețea. Noile produse stabilesc noi standarde în industrie, Xiaomi MIX Fold 4 oferind inovații cheie în arhitectura generală, balama și baterie. De asemenea, Xiaomi MIX Flip excelează în performanță, baterie și funcționalitate de rețea, respectând standardele telefoanelor non-pliabile și depășind stereotipul telefoanelor flip care oferă capabilități generale reduse. Cu ecranul său exterior mare și interactivitatea inovatoare, cele mai multe operațiuni zilnice pot fi efectuate fără probleme pe ecranul exterior, fără a deschide dispozitivul.

Xiaomi MIX Fold 4: Trei progrese majore

Noi realizări în greutate și versatilitate

Ca lider în smartphone-urile pliabile ușoare, Xiaomi și-a integrat anii de experiență în dezvoltarea Xiaomi MIX Fold 4. Acest dispozitiv incredibil a făcut progrese semnificative, sfidând părerile preconcepute că telefoanele pliabile sunt grele sau incomode.

Aici sunt fotografiile cu noile produse Xiaomi

Trei tehnologii-cheie, design ușor

Noua generație a balamalei patentate Xiaomi a obținut o reducere remarcabilă a greutății și a adus progrese în forma compactă. Utilizarea materialelor de înaltă rezistență, împreună cu un mecanism de transmisie din oțel ceramic și carbon rezistent la uzură a îmbunătățit fiabilitatea balamalei. Grosimea și greutatea generală au fost reduse semnificativ, volumul total al balamalei fiind redus cu 34%. Noul design are o grosime desfăcută de doar 4,59 mm și o grosime pliată de 9,47 mm. Acest progres revoluționar oferă utilizatorilor o experiență fără precedent.

Pentru prima dată, Xiaomi MIX Fold 4 adoptă complet arhitectura “all-carbon”. Placa flotantă a balamalei, placa de susținere a ecranului și compartimentul bateriei sunt toate turnate cu precizie din fibră de carbon T800H. Acest lucru îmbunătățește semnificativ rezistența generală și durabilitatea și reduce considerabil greutatea. Performanța excelentă la tracțiune și fiabilitatea fibrei de carbon oferă utilizatorilor o experiență mai sigură și mai ușoară, prezentând capabilitățile inovatoare ale Xiaomi de optimizare a tehnologiei materialelor.

Xiaomi MIX Fold 4 reprezintă mai multe avansuri tehnologice în procesele de fabricație. Designul inovator al plăcii de bază cu trei straturi și cinci suprafețe, combinat cu tehnologia de pulverizare cu staniu pe suprafețe mari și lipirea de înaltă precizie îmbunătățesc semnificativ stabilitatea și fiabilitatea circuitului. În plus, pentru prima dată, aplicarea tehnologiei bateriei cu formă tridimensională și procesul de așezare tridimensională utilizează spațiul neregulat din zona de ambalare a plăcii de bază COP, crescând capacitatea bateriei cu 260 mAh, la 5100 mAh. Aceste procese precise de fabricație avansează tehnologia și oferă utilizatorilor o experiență extinsă de viață a bateriei.

Performanță excepțională, baterie de lungă durată, funcționalitate puternică a rețelei și excelență generală

Echipat cu cea mai recentă platformă mobilă Snapdragon® 8 Gen 3 și un sistem inovator de răcire 3D, sistemul de răcire pe suprafață mare măsoară 11.912 mm pătrați. Acesta folosește tehnologia avansată a camerei de vapori pentru a disipa rapid căldura, care este apoi distribuită uniform prin mai multe straturi de grafit, prevenind eficient acumularea termică. Performanța robustă combinată cu răcirea excelentă asigură performanțe durabile chiar și sub sarcină mare.

În ceea ce privește bateria de înaltă capacitate de 5100 mAh, aceasta are o nouă tehnologie a anodului din siliciu-carbon, care îmbunătățește densitatea energetică. Sistemul de gestionare a bateriei Xiaomi Surge, dezvoltat intern, controlează procesele de încărcare și descărcare, prelungind eficient durata de viață a bateriei, în timp ce încărcarea rapidă prin cablu de 67 W și încărcarea wireless de 50 W echilibrează încărcarea rapidă cu starea bateriei. Materialul luminos de nouă generație E7 și tehnologia Pol-less Plus asigură un consum redus de energie de către ecran, ajutând utilizatorii să își reducă anxietatea cu privire la rezistența bateriei.

În ceea ce privește funcționalitatea rețelei, Xiaomi MIX Fold 4 este echipat cu o arhitectură puternică a antenelor, inclusiv patru antene inovatoare de recepție de joasă frecvență și patru cipuri de îmbunătățire a semnalului Xiaomi Surge T1. Acest lucru este profund integrat cu subsistemul de rețea Xiaomi HyperOS, pentru o comunicare fluentă în diverse poziții de ținere și medii de utilizare. Xiaomi MIX Fold 4 acceptă, de asemenea, comunicarea bidirecțională prin satelit, oferind conectivitate chiar și în zonele îndepărtate, fără acoperire a semnalului celular. Acceptă complet benzile de comunicație globale de bază și include o funcție „Travel Assistant” pentru a oferi comoditate călătorilor.

Xiaomi MIX Fold 4 are două ecrane top de gamă. Ecranul interior are un panou Samsung E7 LTPO de 7,98 inci cu o rezoluție de 2488 x 2244, care acceptă o rată de reîmprospătare adaptivă de 1-120 Hz și HDR10+ pentru efecte vizuale de neegalat. Ecranul exterior este un panou C8+ de 6,56 inci cu o rezoluție de 2520 x 1080, care acceptă, de asemenea, o rată de reîmprospătare ridicată de 120 Hz și o gamă de culori P3. Ecranul interior folosește tehnologia avansată Pol-less Plus, reducând semnificativ consumul de energie, crescând în același timp luminozitatea și performanța culorilor, asigurând cea mai bună experiență vizuală posibilă în stări desfăcute și pliate.

Ambele ecrane Xiaomi MIX Fold 4 acceptă tehnologia Dolby Vision®, oferind utilizatorilor o experiență HDR extremă. Dolby Vision® îmbunătățește luminozitatea și contrastul, aducând mai multe straturi de culoare și detalii, făcând fiecare cadru viu. Utilizatorii se pot bucura de imagini de calitate cinematografică, fie că urmăresc filme sau chiar videoconferințe.

Sistem quad camera cu obiectiv optic Leica și portrete de maestru

Xiaomi MIX Fold 4 are un sistem quad-camera Leica, care acoperă toate lungimile focale. În ciuda faptului că dispozitivul este mai subțire și mai ușor, capacitățile sale de imagine au fost îmbunătățite semnificativ. Camera principală folosește un nou senzor de înaltă gamă dinamică Light Fusion 800 de 50 MP, introducând pentru prima dată tehnologia „Dual Native ISO Fusion Max” în produsele pliabile ale Xiaomi. Această tehnologie oferă o reproducere mai precisă a culorii și o păstrare mai bună a detaliilor în scene cu contrast ridicat. Obiectivul ultra-grandangular de 12 MP oferă un câmp de vedere de 120°, în timp ce obiectivul telefoto flotant Leica de 50 MP oferă efecte excelente de portret și fotografii macro. Obiectivul ultra-telefoto Leica de 115 mm, cu o structură periscopică, acceptă și fotografii de prim-plan. Acese patru obiective funcționează perfect, obținând o acoperire fără probleme pe toate lungimile focale.

Tehnologia inovatoare Xiaomi AISP, alimentată de puterea de procesare a Snapdragon® 8 Gen 3 și inteligența artificială Xiaomi HyperOS, cu viteze de procesare AI de până la 60 TOPS, acceptă scenarii complexe de imagine. Noul „Master Portrait” combină puterea PortraitLM și estetica învățată de la fotografi din viața reală, oferind un aspect „un pic mai ideal decât realitatea”, îmbunătățind frumusețea portretului fără a se îndepărta de realitate.

Xiaomi MIX Fold 4 respectă știința culorii naturale și tonurile clasice ale Leica, evitând ascuțirea excesivă și algoritmii. Două stiluri fotografice Leica cu caracteristici personalizabile răspund nevoilor creative profesionale. Forma unică pliabilă aduce noi posibilități de fotografiere: selfie-uri hover fără mâini și încadrarea ecranului extern când este desfășurat, transformând telefonul pliabil emblematic într-un studio foto profesional portabil. Acest lucru demonstrează integrarea profundă a Xiaomi între tehnologia ecranului pliabil și tehnologia de imagine.

În ceea ce privește experiența inteligentă, Xiaomi HyperOS este optimizat pentru scenarii cu ecran mare și adaugă multiple funcții AI. Inovațiile precum asistentul de conferințe AI, capabilitățile multimodale și integrarea AI în aplicațiile de sistem îmbunătățesc în mod cuprinzător productivitatea utilizatorului și confortul operațional.

Fiabilitatea a fost îmbunătățită în continuare, folosind fibra compozită Xiaomi, pentru o robustețe neegalată. Cadrul din mijloc folosește aliaj de aluminiu 6M42, crescând semnificativ rezistența; ecranul exterior este echipat cu Xiaomi Shield Glass, iar ecranul interior folosește sticla flexibilă ultra-subțire UTG, oferind protecție completă a ecranului. Balamaua este actualizată cu oțel ultra-rezistent de 1800 MPa, reprezentând 82,6% din balama, cu o durată de viață de deschidere și închidere de 500.000 de ori, și a primit certificarea SGS de pliere fiabilă. De asemenea, Xiaomi MIX Fold 4 introduce noua structură Xiaomi Guardian, țesută cu fibră de sticlă S2 premium pe o bază de fibră de aramid și fibră ceramică, oferind o rezistență excelentă la abraziune, o rezistență generală crescută cu 15% comparativ cu generația anterioară, prezentând o senzație robustă, rezistentă la uzură și plăcută la atingere.

Xiaomi MIX Flip: Vârful telefoanelor flip

Xiaomi este un nume nou pe piața telefoanelor pliabile compacte, dar asigură capacități excepționale. Xiaomi MIX Flip profită de anii de experiență tehnologică a Xiaomi pentru a crea un dispozitiv compact pliabil. Acesta realizează progrese în performanță, durata de viață a bateriei și funcționalitatea rețelei, chiar și în comparație cu dispozitivele flagship tradiționale.

Un ecran exterior emblematic, cu funcționalitate ridicată

Ecranele exterioare de pe dispozitivele flip au evoluat de la display-uri mici la ecrane complete, dar utilizarea fără probleme a aplicațiilor zilnice prin intermediul ecranului exterior a necesitat eforturi suplimentare. Xiaomi MIX Flip are un ecran exterior All Around Liquid de 4 inchi cu un design quad-curbat, oferind o senzație confortabilă la mână. Interacțiunea cu ecranul exterior a fost restructurată, permițându-i să funcționeze ca un „telefon compact” cu funcționalitate ridicată, fără a deschide dispozitivul.

Ecranul exterior al Xiaomi MIX Flip respectă specificațiile moderne: rezoluție 1.5K, 460 PPI, rată de reîmprospătare de 120 Hz, luminozitate maximă de 3000 nits, Original Color Pro, compatibilitate HDR și protecție pentru ochi. Aceste specificații rămân consecvente de la ecranul interior la cel exterior pentru a asigura o experiență uniformă.

Bazat pe noul format al ecranului și pe scenariile zilnice Xiaomi HyperOS regândeste complet funcționalitățile ecranului exterior, permițând acestuia să îndeplinească cele mai multe nevoi de utilizare zilnică. Ecranul exterior al Xiaomi MIX Flip moștenește gesturile complete ale ecranului și logica de interacțiune prin glisare în jos a notificărilor/centrului de control de la flagship-urile obișnuite, fără o curbă de învățare. Acceptă rotirea automată, este potrivit atât pentru mâna stângă, cât și pentru mâna dreaptă și are o tastatură full-display aproape la fel de lată ca ecranul interior pentru o tastare confortabilă. Peste 200 dintre cele mai populare aplicații rulează perfect pe zona principală de aplicație de 3,5″, 16:9, acoperind aplicații de comunicare, divertisment, sănătate, citire, cumpărături și învățare. Datorită cadrului flexibil al Xiaomi HyperOS, aplicațiile se afișează fără obstacole sau decupare, oferind o experiență fluidă. Designul inovator al partițiilor permite widgeturilor să afișeze ora, vremea, numărul de pași, controlul muzicii și aplicațiile recent utilizate în timpul utilizării zilnice. În scenarii precum apelarea taxiurilor, livrarea de mâncare, zborurile/trenurile, widgeturile vor comuta automat pentru a focaliza afișarea notificărilor, actualizând informațiile în timp real.

Acest ecran exterior se integrează profund în ecosistemul „Human x Car x Home”. Aplicațiile AI, Xiaomi EV și Mi Home sunt adaptate scenariului ecranului exterior, permițând utilizatorilor să își gestioneze treburile zilnice personale și să controleze starea vehiculelor electrice Xiaomi și a dispozitivelor inteligente de casă. Centrul de învățare inteligentă Xiaomi HyperMind este adaptat și ecranului exterior, învățând și înregistrând obiceiurile de utilizare a dispozitivelor inteligente de casă ale utilizatorilor și executându-le în mod proactiv. Asistentul inteligent de introducere a textului, integrat în metoda de introducere a textului pe ecranul exterior, îi poate ajuta pe utilizatori să rafineze sau să genereze text după cum este necesar, facilitând scrierea.

Multe produse pliabile compacte acceptă doar apeluri hands-free (fără mâini) când sunt închise, lucru criticat adesea de utilizatori. Xiaomi MIX Flip rezolvă cele trei probleme principale cu o abordare holistică, asigurând o calitate excelentă a apelurilor indiferent dacă este deschis sau închis:

Puterea semnalului: Arhitectura hardware a antenei Xiaomi MIX Flip, combinată cu capacitățile de reglare inteligentă ale cipului de îmbunătățire a semnalului Xiaomi Surge T1 și algoritmul de recunoaștere a prinderii, selecționează inteligent antena optimă, evitând semnalele slabe. Ieșire audio: Xiaomi MIX Flip folosește un sistem dual dipol, cu o unitate de sunet echipată cu o diafragmă atât pentru ecranul interior, cât și pentru cel exterior, acceptând apeluri cu cască atunci când este deschis sau închis. Profitând de caracteristicile fizice ale „anulării de fază opusă” a sistemului de difuzoare dipol, acesta acceptă apeluri private, împiedicând răspândirea vocii apelului în exterior și asigurând confidențialitatea în orice stare. Un microfon independent de anulare a zgomotului amplasat lângă balama și rama superioară asigură calitatea apelurilor atunci când telefonul este închis.

Performanță de flagship adevărat atunci când este desfăcut

Xiaomi MIX Flip este alimentat de platforma mobilă Snapdragon® 8 Gen 3, fiind unul dintre puținele dispozitive pliabile compacte care utilizează un chipset emblematic de ultimă generație. Pentru a asigura performanțe complete, Xiaomi a reproiectat un sistem de răcire 3D pentru Xiaomi MIX Flip: o zonă VC mare de 3500 mm² cu un design unic „în trepte” care disipă rapid căldura de la SoC; căldura este condusă uniform prin grafit bi-strat peste balama, evitând acumularea de căldură. Materialul termic izolator „aerogel” SU7 de la Xiaomi este utilizat lângă partea interioară a ecranului structurii „în trepte”, blocând eficient transferul de căldură către ecran și îmbunătățind experiența utilizatorului atunci când atinge ecranul.

Bateria Xiaomi MIX Flip are tehnologia Xiaomi Surge cu 6% conținut de siliciu în electrodul negativ. Atingând o densitate energetică de 780Wh/L și o capacitate ultra-mare de 4780mAh, depășește flagship-ul Xiaomi 14. Sistemul de gestionare a bateriei Xiaomi Surge gestionează cu precizie procesul de încărcare și descărcare, prelungind durata de viață a bateriei. Combinat cu proprietățile de auto-reglare ale bateriei, aceasta poate menține cel puțin 80% din capacitate după 1600 de cicluri². Acest lucru îi oferă lui Xiaomi MIX Flip o performanță a duratei de viață a bateriei comparabilă cu modelele non-pliabile, reducând anxietatea cu privire la baterie pentru utilizatorii de dispozitive pliabile compacte.

Xiaomi MIX Flip împarte același design de antenă cu frecvență joasă cu Xiaomi 14 Ultra și este echipat cu cipul de îmbunătățire a semnalului Xiaomi Surge T1. Arhitectura excelentă a antenei și capacitățile de reglare profundă și învățare automată a rețelei ale Xiaomi HyperOS asigură o comunicare fluidă în orice poziție de ținere și scenariu. Acceptă conectivitate de vârf cu Wi-Fi 7 și 5G-A, ducând viteza de conectivitate la un alt nivel. În plus, acceptă complet benzi de frecvență globale și include o funcție „Travel Assistant”, oferind memento-uri în timp util cu informații cruciale în timpul zborurilor și călătoriilor cu trenul pentru călătorii de afaceri. De asemenea, Xiaomi MIX Flip oferă capabilități de afișare simultană pentru traducerea offline AI pe ambele ecrane, interior și exterior, facilitând comunicarea în timpul conversațiilor cu străinii prin afișarea traducerilor bilingve în timp real pe ambele părți.

Xiaomi MIX Flip folosește materialul compozit din fibră de la Xiaomi, oferind robustețe și protecție. Rama din mijloc folosește același aliaj de aluminiu 6M42 ca și MIX Fold 4, dublând rezistența; sticla Xiaomi Shield și sticla ultra-subțire flexibilă UTG protejează ecranele exterior și interior. Mecanismul intern al balamalei duble cu link compact folosește aceleași materiale rezistente și la uzură ca și MIX Fold 4, cu o durată de viață de pliere și desfacere de 500.000 de ori, certificată de SGS pentru pliere fiabilă. De asemenea, oferă o ediție specială Xiaomi Nylon Fiber din fibră de nylon meticulos țesută, cu o rezistență excelentă la abraziune și pete.

Imagine Leica în buzunar

Xiaomi MIX Flip este echipat cu obiectivele Summilux de generație următoare Xiaomi x Leica. Camera principală folosește senzorul Light Fusion 800 cu gamă dinamică ridicată. De asemenea, dispune de unicul teleobiectiv flotant Leica de 47 mm într-un dispozitiv pliabil compact, cu o distanță minimă de focalizare de 9 cm. Xiaomi MIX Flip include, de asemenea, platforma de fotografiere computațională cu model mare Xiaomi AISP, care acceptă scenarii avansate de imagine cu o putere de procesare de până la 60 TOPS. Noul mod „Master Portrait”, bazat pe modelul mare PortraitLM și ghidat de fotografi din viața reală, îmbunătățește frumusețea portretului dincolo de realitate, menținând în același timp autenticitatea.

Corpul compact, ecranul exterior mare și forma pliabilă aduc o libertate fără precedent capabilităților de imagine ale lui Xiaomi MIX Flip. Când este închis, ecranul exterior mare poate fi folosit cu cele două obiective optice Leica pentru fotografiere și înregistrare video și acceptă chiar și un mod oglindă pentru machiaj, permițând utilizatorilor să își verifice machiajul folosind teleobiectivul flotant. În modul hover, elimină nevoia de trepied, fiind potrivit pentru fotografii de grup, înregistrări video și fotografii timelapse. De asemenea, acceptă previzualizare pe ecranul exterior în timp ce fotografiați, permițând altora să monitorizeze și să își ajusteze starea în timp real atunci când capturarează fotografia. Xiaomi a proiectat special și „Xiaomi Photography Kit”, care, atunci când este conectat, permite fotografiere și imprimare instantanee, capturând momente memorabile.

lansarea seriei pliabile Xiaomi MIX marchează o nouă etapă, prezentând eforturile Xiaomi de a rezolva punctele dureroase exprimate de utilizatori și de a introduce tehnologie nouă. Întruchipează dorința neobosită a Xiaomi de inovare și calitate, promițând o experiență excelentă utilizatorului.

Xiaomi MIX Fold 4 este disponibil în edițiile Alb, Negru, Albastru și fibră compozită Xiaomi, cu diferite versiuni de memorie începând de la XX99 yuani. Xiaomi MIX Flip vine în ediții Alb, Negru, Violet și fibră de nylon Xiaomi.