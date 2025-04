STIRI TECH & TRENDING OVES Enterprise și MSI Defense, parteneriat pentru livrarea de soluții de atenuare a amenințărilor de nouă generație, bazate pe inteligență artificială Ionut Razvan Share







OVES Enterprise, companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software complexe pentru industriile de apărare, aerospațială și securitate cibernetică, a semnat un memorandum strategic cu MSI Defense Solutions, integrator american de sisteme tactice avansate pentru apărare terestră și navală. MSI este un partener de lungă durată al Departamentului Apărării al SUA și este recunoscută pentru expertiza sa în platforme de armament stabilizate și soluții de apărare anti-dronă și anti-rachetă. Acest parteneriat strategic urmărește integrarea capabilităților platformei Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise, în sistemele de apărare de generația următoare realizate de MSI, inclusiv aplicațiile EAGLS™ pentru contracararea dronelor și rachetelor. Combinând experiența dovedită a MSI în sisteme de armament stabilizate și C-UAS EAGLS™ cu expertiza OVES Enterprise în AI și inginerie software, colaborarea răspunde unei provocări globale stringente: chiar și cele mai avansate sisteme de apărare convențională întâmpină dificultăți în a contracara noile amenințări, în special dronele autonome. Zonele de conflict recente au evidențiat limitele tot mai mari ale tehnologiilor de apărare tradiționale în fața amenințărilor agile, rapide și greu de interceptat, precum dronele autonome. În acest nou tip de câmp de luptă, integrarea inteligenței artificiale cu viteza și precizia cerute de sistemele C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft System – sistem de contracarare a dronelor) este esențială pentru eficiența operațională. EAGLS™ este proiectat să funcționeze independent sau ca parte a unei rețele de apărare extinse, utilizând componente validate precum radare 360°, rachete ghidate laser și stații de armament telecomandate. Integrarea Nemesis AI transformă platforma într-o soluție complet autonomă de contramăsuri. Nemesis AI procesează volume mari de date în timp real, recunoaște, clasifică și anticipează amenințări complexe, susținând decizii tactice la o viteză inaccesibilă sistemelor tradiționale. „EAGLS™ a fost conceput ca un sistem C-UAS ușor, mobil și asistat de radar, însă integrarea Nemesis AI îl duce la un alt nivel. Prin fuziunea dintre radar, recunoaștere vizuală în timp real și decizii AI la bord, permitem clasificarea și adresarea țintelor mai rapid și mai precis. Este vorba despre scurtarea lanțului de reacție și decizie în neutralizarea amenințărilor, reducerea sarcinii operatorului și livrarea unei soluții autonome, stratificate, la un cost accesibil, capabilă să răspundă mai rapid decât evoluția noilor amenințări cu drone, direct în zonele tactice sensibile”, spune Nguyen Trinh, CEO al MSI Defense Solutions. Parteneriatul va conduce la dezvoltarea unui sistem complet controlat de AI, capabil să intercepteze amenințări utilizând exclusiv senzori vizuali, fără dependență de radar sau GPS – o capabilitate inexistentă până acum pe piața globală. OVES Enterprise va implementa o soluție avansată de fuziune de senzori – „super sensor fusion” – care combină camere RGB, termale și neuromorfe pentru a detecta și recunoaște amenințările în timp real. După identificare, Nemesis AI va clasifica amenințarea, va notifica Battle Management System (BMS) și va genera recomandări privind metoda optimă de interceptare în funcție de arsenalul disponibil. Întregul sistem va fi alimentat de hardware AI dedicat, dezvoltat special pentru acest parteneriat, capabil să proceseze volume mari de date la viteze superioare sistemelor convenționale. În paralel, platforma va permite control inteligent al turelei, oferind viteză și precizie net superioare mecanismelor tradiționale. Astfel, sistemele MSI EAGLS™ vor putea intercepta dronele de nouă generație – rapide, autonome și capabile să evite rachetele – utilizând doar date vizuale și inteligență artificială. Într-un domeniu în care performanța este crucială, iar timpul de reacție poate decide succesul unei misiuni, acest sistem stabilește un nou standard tehnologic. „Această colaborare confirmă direcția strategică a OVES Enterprise și maturitatea platformei Nemesis AI. Ne-am propus, încă de la început, să construim o tehnologie care să fie scalabilă și relevantă în cele mai dificile scenarii operaționale, nu numai în testări controlate. Discuțiile cu partenerii de la MSI au pornit de la o nevoie reală și presantă: aceea de a face față unor tipuri de atacuri care scapă sistemelor actuale. Am reușit să demonstrăm că putem livra mai mult decât o soluție de recunoaștere – putem oferi o platformă completă, care analizează, decide și acționează într-un ritm care răspunde exigențelor reale din teren. Nemesis AI devine astfel o tehnologie cu aplicabilitate multiplă – pe drone, pe turele, în sisteme integrate de apărare – iar acest parteneriat este un pas esențial în consolidarea poziției noastre internaționale ca furnizor de soluții AI pentru apărare”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise. Sistemul va oferi capabilități avansate de recunoaștere și reacție, menținând totodată un nivel de cost optimizat, estimat la jumătate față de soluțiile similare existente pe piață. Procesarea AI va fi realizată pe un hardware dedicat, proiectat și livrat de OVES Enterprise, care permite o integrare eficientă și o independență totală față de alte platforme tehnice. Prin acest parteneriat, OVES Enterprise și MSI Defense Solutions își extind portofoliul de colaborări internaționale strategice, demonstrând aplicabilitatea reală a tehnologiilor proprietare în arhitecturi globale de apărare. Proiectul are, de asemenea, potențial de integrare în sistemele naționale de apărare ale României.

