OVES Enterprise: AI-ul românesc intră în atenția industriei germane de apărare

Inteligența artificială dezvoltată în România intră în atenția industriei germane de apărare și devine tot mai relevantă pentru ecosistemul de securitate al Uniunii Europene, într-un moment în care Europa caută soluții rapide, sigure și suverane pentru infrastructura de apărare. Soluțiile cu aplicabilitate dual-use, dezvoltate de companiile românești, devin alternative viabile pentru parteneriate în defense, într-un ecosistem care caută flexibilitate, suveranitate și scalabilitate – este concluzia evenimentului dedicat inovației în apărare oragnizat de Ambasada României la Berlin, în parteneriat cu OVES Enterprise și Asociația Federală a Industriei Germane de Securitate și Apărare (BDSV). OVES Enterprise a prezentat, în cadrul evenimentului, la care au participat peste 90 de reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor de profil și ai companiilor relevante, modul în care tehnologia sa poate contribui la transformarea paradigmei de securitate, în linie cu noile priorități strategice ale Uniunii Europene. Comisia Europeană propune ca 40% din achizițiile de apărare să fie realizate în interiorul UE, într-un efort de reînarmare ce urmărește reducerea dependenței de furnizori externi și consolidarea capacităților interne. „Cu soluția proprie Nemesis AI, nu doar livrăm tehnologie, ci schimbăm întreaga paradigmă de securitate – viteza de adaptare și suveranitatea digitală reprezintă viitorul apărării. În timp ce alții se concentrează pe arme tradiționale, noi punem accent pe sistemele inteligente care vor defini armele viitorului”, spune Mihai Filip, fondator și CEO al OVES Enterprise, arătând cum poate fi integrată inteligența artificială în sisteme critice de apărare. Discuțiile de la Berlin, care au reunit lideri ai industriei de defense, experți din domeniul tehnologiei militare și oficiali NATO, au pus în evidență rolul tot mai important al furnizorilor agili din Europa Centrală și de Est, capabili să livreze rapid tehnologii critice, cu aplicabilitate atât în zona civilă, cât și militară. România devine, astfel, nu doar un furnizor de capacitate industrială, ci și un actor relevant în definirea noilor standarde de suveranitate digitală în securitate. „România se află într-un proces dinamic de transformare a industriei sale de apărare, bazat pe tradiție și inovație tehnologică, iar unul dintre pilonii evoluției este parteneriatul cu Germania. Cooperarea strânsă cu partenerii din Europa este esențială pentru a asigura autonomie strategică și soluții integrate în fața noilor provocări de securitate”, spune Excelența Sa Adriana Stănescu, Ambasadorul României în Republica Federală Germania, care a subliniat transformarea accelerată a industriei românești de apărare, bazată pe expertiză în inginerie, producție și investiții în cercetare și dezvoltare. Totodată, ambasadorul României în Republica Federală Germania a evidențiat impactul războiului din Ucraina asupra securității regionale și necesitatea accelerării inovației, interoperabilității și autonomiei strategice în cadrul NATO și Uniunii Europene. În acest context, a fost menționat că România și-a crescut bugetul de apărare la 2,5% din PIB pentru 2025, în acord cu angajamentele asumate în cadrul NATO.

