FEATURED SMARTPHONES STIRI Xiaomi prezintă noul raport ESG și își menține angajamentul față de sustenabilitate și inovație Ionut Razvan Share







Xiaomi a publicat Raportul Anual de Mediu, Social și Guvernanță (ESG) pentru anul 2024 subliniind angajamentul continuu al companiei față de sustenabilitate, accesibilitatea tehnologiei și inovația responsabilă. Raportul, ajuns la cea de-a șaptea ediție, evidențiază progresele semnificative în reducerea emisiilor de carbon, promovarea reciclării și reutilizării resurselor, precum și în dezvoltarea tehnologiilor incluzive, cum ar fi funcțiile avansate ale sistemului de operare Xiaomi HyperOS. Prin această inițiativă, Xiaomi își consolidează poziția de lider în integrarea sustenabilității în strategia sa de brand, demonstrând că tehnologia de vârf poate merge mână în mână cu responsabilitatea față de mediu și societate. Xiaomi − lider în tehnologiile fundamentale de bază Xiaomi și-a prezentat noua strategie de dezvoltare durabilă bazată pe tehnologiile fundamentale în cadrul celei de-a 29-a Conferințe a Părților la Convenția Cadru a ONU privind Schimbările Climatice (COP29), desfășurată în noiembrie 2024. Compania a pus accent pe produse incluzive și pe egalitatea tehnologică, urmărind implementarea ecosistemului „Human x Car x Home”, care îmbină AI-ul, automatizarea și designul sustenabil, pentru a oferi consumatorilor un stil de viață inteligent și ecologic. În 2024, investițiile anuale ale Xiaomi în cercetare și dezvoltare (R&D) au atins 3,15 miliarde de euro, iar brevetele depuse la nivel global au depășit 42.000. Echipa de cercetare și dezvoltare număra 21.190 de angajați, reprezentând 48,5% din totalul forței de muncă al companiei. Se estimează că în prima jumătate a deceniului 2020–2030, investițiile cumulate în R&D vor depăși 13 miliarde de euro. Începând de anul trecut au intrat în funcțiune și fabrica inteligentă Xiaomi, alături de fabrica de vehicule electrice Xiaomi. Aceste doua unități utilizează tehnologii industriale avansate, cum ar fi internetul industrial și inteligența artificială, pentru o producție eficientă, ecologică și sustenabilă. Tehnologiile hardware și software dezvoltate intern de Xiaomi au permis linii de producție flexibile, logistică automatizată și control automatizat cloud-edge-device în fabrica Inteligentă. Drept rezultat, fabrica are o rată de automatizare de 81%, depășind cu mult media industriei. Tehnologie accesibilă pentru toți utilizatorii Xiaomi își continuă angajamentul pentru o experiență digitală incluzivă, investind constant în dezvoltarea de funcționalități accesibile, astfel încât tehnologia să fie intuitivă și ușor de utilizat pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Un accent deosebit a fost pus pe grupurile-cheie de utilizatori, cum ar fi persoanele cu deficiențe de vedere, auz sau mobilitate, prin inaugurarea funcțiilor de extragere a textului, subtitrări în timp real și control prin gesturi. De exemplu, funcția TalkBack, asistentul vocal destinat persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, a fost îmbunătățită prin utilizarea capacităților OCR ale sistemului AI din Xiaomi HyperOS. Aceasta permite recunoașterea precisă și narațiunea în timp real a textului din imagini, oferind o experiență de „citire” fluidă. Xiaomi HyperOS 2, cea mai nouă versiune a sistemului, a integrat funcția de subtitrări în timp real cu funcția de recunoaștere sonoră, atingând o acuratețe a transcrierii de 93%. Totodată, Xiaomi dezvoltă tehnologii prietenoase cu persoanele în vârstă. În 2024, Xiaomi a colaborat cu mai multe instituții și a lansat proiectul „Grijă pentru sănătatea și siguranța vârstnicilor și promovarea adaptărilor la nevoile acestora”, care vizează dezvoltarea de standarde, produse, aplicații și soluții de design menite să le îmbunătățească siguranța. Combaterea și adaptarea la schimbările climatice Pe lângă scopul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru propriile operațiuni, Xiaomi solicită partenerilor săi din lanțul de aprovizionare al smartphone-urilor să stabilească ținte similare și planuri de utilizare a energiei regenerabile. Până în 2030, acești furnizori au ca obiectiv să reducă anual emisiile cu cel puțin 5% (față de 2024) și să folosească energie regenerabilă în proporție de cel puțin 25%. Până în 2050, obiectivul este atingerea unui consum 100% de energie electrică regenerabilă. În 2024, Xiaomi a finalizat măsurătorile pentru amprenta de carbon pe durata ciclului de viață pentru 18 produse reprezentative, și anume 13 telefoane și tablete, un dispozitiv de tip wearebles și 4 electrocasnice smart. De asemenea, compania a colaborat cu organizații independente de certificare, pentru a stabili un proces de evaluare a amprentei de carbon pentru produsele sale. Măsurile de combatere a schimbărilor climatice au fost implementate în toate operațiunile comerciale – de la birouri și fabrici la logistică, transport, magazine și lanțul de aprovizionare. Anul trecut, operațiunile Xiaomi au obținut certificarea ISO 50001 pentru sistemul de management al energiei și au trecut auditul anual. Xiaomi a promovat și transportul maritim și feroviar ca alternative la transportul aerian, reducând în 2024 emisiile de carbon ale Grupului cu 3.378 tone. Reciclare și reutilizare Xiaomi desfășoară programe de reciclare a deșeurilor electronice la nivel global, cu o abordare în etape, care include buy-back, recondiționare, casare de dispozitive și piese de schimb, precum și achiziția internă a prototipurilor. Planul vizează reciclarea a 38.000 de tone de deșeuri electronice în perioada 2022 – 2026, iar până la finalul lui 2024 a fost atins 95,94% din acest obiectiv. În China continentală, peste 1,3 milioane de dispozitive au fost reciclate prin programul de buy-back. Programe similare au fost lansate în nouă țări și regiuni din afara Chinei, procesând 23.353 de comenzi de buy-back. Xiaomi și-a extins activitatea de recondiționare pentru a include laptopuri, proiectoare și monitoare. Anul trecut, peste 130.000 de dispozitive au fost recondiționate, o creștere de 4,7% față de 2023. Xiaomi integrează și materiale reciclate în proiectarea și producția de smartphone-uri, vehicule electrice și electrocasnice inteligente. De exemplu, spatele modelului Xiaomi 14T conține un material bio-derivat din resturi de lămâie, cu jumătate din poliuretan provenind din materii prime bio. Aluminiul reciclat este folosit pentru cadrul interior, iar aluminiu, aur și cupru reciclate pentru componentele acustice. Fabrica inteligentă Xiaomi a implementat un sistem de gestionare integrală a deșeurilor, fără depozitare la groapă , care integrează reciclarea și eliminarea eficientă pentru a minimiza utilizarea gropilor de gunoi. În 2024, fabrica a atins o rată de redirecționare a deșeurilor de 99,35% și a primit certificarea TÜV Rheinland pentru „Zero Waste to Landfill”, cu cel mai înalt calificativ global – trei stele. Xiaomi rămâne dedicată inovațiilor și progresului rapid spre un viitor mai bun, printr-un angajament permanent și integrat de dezvoltare sustenabilă. Acestea sunt doar punctele principale ale raportului ESG pentru 2024. Pentru versiunea completă, vă rugăm să accesați acest link.

Tags: