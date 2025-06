FEATURED OFERTE SMARTPHONES STIRI Smartphone-uri și produse inteligente la prețuri avantajoase pe www.mi.com/ro: reduceri de până la 2.500 lei Ionut Razvan Share







Xiaomi desfășoară, pe www.mi.com/ro, o campanie promoțională care aduce reduceri de până la 2.500 de lei la o gamă variată de produse inovatoare, cu derulare în perioada 10-30 iunie. Campania, concepută pentru a celebra momentele importante din viața fiecărui utilizator, oferă reduceri substanțiale la smartphone-uri, tablete, aspiratoare robot și trotinete electrice, alături de cadouri atractive și cupoane exclusive. Promoții pentru Smart Home și reduceri la descărcarea aplicatiei miStore Fiecare utilizator beneficiază, în plus față de reducerile afișate, de un cupon de 10% reducere pentru produsele Smart Home, aplicabil la aspiratoarele robot și trotinetele electrice din campanie. Astfel, spre exemplu, Xiaomi Robot Vacuum X20+ ajunge la doar 1.799,99 de lei după aplicarea cuponului, oferind o economie totală de 2.500 de lei. Mai mult decât atât, fiecare utilizator care descarcă aplicația miStore primește un cupon de 15% reducere, valabil pentru o gamă largă de produse. Cadouri atractive la achiziția de smartphone-uri Produsele momentului, precum Xiaomi 15 Ultra sau Redmi Note 14 Pro+ 5G, aduc, la fiecare achiziție, și cadouri gratuite, cum ar fi Redmi Watch 5 Active sau Xiaomi Band 9 Active, pentru a completa experiența tech a utilizatorilor. Printre produsele care au cel mai mare nivel al reducerii de preț se numără și: Xiaomi Robot Vacuum X10, redus de la 2.499,99 de3 lei la 1.399,99 de lei, cu un cupon de 10% care scade și mai mult prețul, la 1259,99 Lei, cu economii de 1.240 de lei. Xiaomi Pad 7 8GB+128GB, redus de la 1.999 de lei la 1.699 de lei, cu un Xiaomi Pad 7 Keyboard inclus gratuit, alături de economii de 300 de lei. POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB, redus de la 1.199 de lei la 779 de lei, cu o economie de 420 de lei.

