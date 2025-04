MOBILE NETWORKS STIRI TECH & TRENDING iGenius lansează unul dintre cele mai mari centre de date suverane pentru inteligență artificială din lume, valorificând infrastructura Vertiv, NVIDIA Accelerated Computing și Omniverse Ionut Razvan Share







Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică, a anunțat astăzi o colaborare revoluționară cu NVIDIA și cu renumitul pionier în inteligență artificială iGenius, pentru a implementa Colosseum, unul dintre cele mai mari supercomputere AI NVIDIA DGX din lume, echipat cu supercipurile NVIDIA Grace Blackwell. Programat pentru lansare în 2025 în Italia, Colosseum va redefini peisajul digital printr-un centru de date suveran pentru inteligență artificială, unic în felul său, destinat sarcinilor de lucru reglementate. Conceput pentru a răspunde cerințelor industriilor foarte reglementate, cum ar fi finanțele, domeniul sănătății și administrația publică, Colosseum va încorpora o fuziune de putere de calcul transformatoare, eficiență energetică și suveranitate a datelor, echilibrând în același timp cerințele stricte de securitate a datelor. Colosseum, o soluție NVIDIA DGX SuperPOD, reprezintă cel mai recent proges într-o colaborare de lungă durată între Vertiv și NVIDIA. Este poziționat strategic în sudul Italiei pentru a răspunde cerințelor guvernamentale regionale, marcând o etapă semnificativă în peisajul AI din Europa. „Valorificând puterea tehnologiei avansate de procesare accelerată oferite de NVIDIA și expertiza inovatoare în infrastructură oferită de Vertiv, Colosseum reprezintă o dovadă a potențialului transformator al AI-ului suveran,” a declarat Uljan Sharka, CEO iGenius. „Demonstrăm cum sistemele modulare și infrastructura adaptată software-ului deschid calea către o nouă eră a inteligenței artificiale pentru aplicații critice.” Modular prin design. Proiectat pentru eficiență Colosseum combină expertiza Vertiv în managementul infrastructurii, tehnologia de calcul accelerat și Omniverse Blueprint de la NVIDIA pentru proiectarea și operarea fabricilor AI. Implementarea va folosi platforma de infrastructură Vertiv 360AI, bazată pe arhitectura de referință pentru alimentarea cu energie și răcirea centrelor de date, special concepută pentru NVIDIA GB200 NVL72, dezvoltată împreună cu NVIDIA și lansată la sfârșitul anului 2024. Acest sistem modular și scalabil poziționează iGenius pentru a implementa unul dintre cele mai rapide supercomputere AI hyperscale și unul dintre cele mai mari pentru a sprijini AI-ul suveran. Vertiv a extins și biblioteca sa de designuri de referință pe AI Hub, incluzând designul co-dezvoltat pentru alimentarea și răcirea centrelor de date pentru NVIDIA GB300 NVL72. Prin faptul că se menține cu o generație de GPU în avans, Vertiv le permite clienților să-și planifice infrastructura înainte ca noile cipuri să ajungă pe piață, oferind designuri gata de implementare, care anticipează creșterea densității de putere pe rack și șabloane repetitive pentru fabrici de AI la scară mare. „Unitatea de calcul nu mai este cipul – este sistemul, fabrica AI”, a declarat Karsten Winther, președintele Vertiv, EMEA. „Prin colaborarea noastră cu NVIDIA și cu jucătorul vizionar în domeniul inteligenței artificiale iGenius, demonstrăm eficiența și maturitatea la nivel de sistem a livrării centrului de date ca unitate de calcul, facilitând adoptarea rapidă a infrastructurii de alimentare și răcire nativă pentru AI – un catalizator esential pentru dezvoltarea AI la scară largă.” Simulează cu NVIDIA Omniverse. Livreză cu viteză „AI-ul transformă peisajul centrelor de date, solicitând noi niveluri de scalabilitate, eficiență și adaptabilitate pentru fabricile AI globale,” a declarat Charlie Boyle, vicepreședinte al platformelor DGX la NVIDIA. „Cu ajutorul gemenilor digitali cu bază fizică, susținuți de tehnologiile NVIDIA Omniverse și designul modular al Vertiv pentru centrul de date iGenius DGX SuperPOD, Colosseum stabilește un nou standard în construirea supercomputerelor pentru era inteligenței artificiale.” Colosseum a fost co-proiectat ca un geamăn digital precis din punct de vedere fizic, dezvoltat cu tehnologiile NVIDIA Omniverse, permițând colaborarea în timp real între Vertiv, iGenius și NVIDIA, pentru a accelera deciziile la nivel de sistem și a comprima ciclul de la design la implementare. Omniverse Blueprint permite simulări în timp real, oferind inginerilor posibilitatea de a testa și rafina designurile instantaneu, în loc să aștepte procese lungi de simulare, reducând timpul de simulare de la luni la ore. Procesele de fabricație și integrare ale Vertiv reduc timpul de implementare cu până la 50% comparativ cu construcțiile tradiționale de centre de date. Acest proces colaborativ de design 3D a validat întreaga arhitectură a infrastructurii, permițând modelarea predictivă a încărcăturii termice, fluxului electric și aranjamentului site-ului — de la rack-uri de 132kW răcite cu lichid până la sisteme de alimentare modulare — înainte ca vreun modul să fie construit. Proiectate cu inteligență. Unificate prin software Soluția Vertiv de centru de date modular prefabricat pregătit pentru inteligență artificială este proiectată, fabricată, livrată, instalată și pusă în funcțiune de Vertiv. Aceasta include oferte de alimentare, răcire, management, monitorizare, servicii și întreținere, cu o capacitate de alimentare și răcire care susține inițial până la 132 kW/rack, cu posibilitatea de a crește în funcție de necesități pentru proiectele viitoare. Învelișul clădirii integrează spații IT prefabricate în interior, în timp ce în exterior sunt implementate spații de suport modulare complete. Această abordare oferă scalabilitate și eficiență energetică excepționale, transformând modul în care sunt construite și implementate centrele de date. Colosseum va utiliza NVIDIA Mission Control pentru operațiunile și orchestrarea centrelor de date și Vertiv™ Unify pentru a simplifica și sincroniza gestionarea clădirilor pentru fabricile AI. Vertiv Unify oferă: Orchestrarea în timp real a alimentării, răcirii și procesării

Sincronizarea geamănului digital pentru optimizarea în buclă închisă

Capacități pregătite pentru inteligență artificială care sprijină luarea de decizii autonome Prin integrarea tehnologiilor NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify permite actualizări în timp real între sistemele fizice și modelele digitale – permițând întreținerea predictivă, simulările și testarea scenariilor înainte de apariția riscurilor operaționale. Planul pentru fabricile AI la nivel global Colosseum este mai mult decât un centru de date. Este un șablon pentru fabricile AI suverane, scalabile și repetabile. Prin combinarea densității la scară cloud, controlului local al datelor și implementării modulare, semnalează următoarea fază a AI-ului: unde inferența trebuie să fie sigură, rapidă, conformă și distribuită. Acesta nu este un proiect unic – este un punct de referință. iGenius construiește o schiță de proiect cu Colosseum, conceput pentru a fi repetat la nivel global, cu Vertiv și NVIDIA aliniate în ceea ce privește suportul pentru platformele viitoare, inclusiv sistemele DGX GB300 și mai departe. Viitorul inteligenței artificiale suverane nu mai este teoretic – este construit acum.

