Vertiv dezvoltă împreună cu NVIDIA un plan complet pentru alimentarea și răcirea platformei NVIDIA GB200 NVL72

Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, a anunțat astăzi lansarea unei arhitecturi de referință complete de 7MW pentru platforma NVIDIA GB200 NVL72, co-dezvoltată împreună cu NVIDIA, care va permite clienților să transforme arhitecturile tradiționale de centre de date în fabrici de inteligență artificială capabile să alimenteze aplicații AI la nivel de întreprindere. Arhitectura de referință va accelera implementarea platformei NVIDIA GB200 NVL72 răcită cu lichid la nivel de rack, și suportă până la 132 kW per rack. Arhitectura adoptă o abordare integrată a designului infrastructurii pentru a optimiza viteza de implementare, performanța, reziliența, costurile, eficiența energetică și scalabilitatea pentru centrele de date de generație actuală și viitoare. „Suntem mândri să aprofundăm colaborarea noastră cu NVIDIA pentru a dezvolta centrele de date bazate pe AI de astăzi și de mâine”, a declarat Giordano (Gio) Albertazzi, CEO Vertiv. „Ca lider în infrastructura critică de alimentare și răcire, Vertiv are o poziție unică pentru a sprijini platforma NVIDIA GB200 NVL72. Portofoliul nostru de soluții de alimentare și răcire de înaltă performanță, combinat cu anvergura noastră globală, va permite clienților să implementeze centre de date AI mai rapid, mai eficient și cu o flexibilitate mai mare pentru a face față densificării, sarcinilor de lucru dinamice, modernizărilor și pentru a permite design-uri pregătite pentru viitor.” „Noile centre de date sunt construite pentru procesare accelerată și AI generativ, cu arhitecturi semnificativ mai complexe decât cele pentru procesarea generală,” a declarat Jensen Huang, fondator și CEO NVIDIA. „Cu tehnologiile de răcire și alimentare de clasă mondială de la Vertiv, NVIDIA poate realiza viziunea noastră de a reinventa procesarea și de a construi o nouă industrie de fabrici AI care produc inteligență digitală pentru a aduce beneficii fiecărei companii și industrii.” Cu infrastructura de alimentare și răcire Vertiv™ adecvată și strâns integrată cu platforma NVIDIA Blackwell, arhitectura de referință simplifică și accelerează implementarea sarcinilor de lucru AI în centrele de date noi și existente, reducând riscul și permițând standardizarea între locații. Infrastructura completă de alimentare critică a arhitecturii este concepută pentru a reduce semnificativ puterea neutilizată prin alinierea clusterelor AI la blocurile de capacitate ale centrului de date. Infrastructura hibridă de răcire cu lichid și aer valorifică impactul interdependent al celor două abordări pentru a gestiona eficient eliminarea căldurii la densitate ridicată. În plus, designul include ghiduri pentru sisteme opționale inspirate de Open Compute Project, cum ar fi rafturile de alimentare cu curent continuu (DC). Arhitectura de referință face parte din portofoliul Vertiv™ 360AI de design-uri de referință pentru centre de date existente și noi, conceput pentru a ajuta clienții să navigheze în soluții integrate de alimentare și răcire pentru AI și alte aplicații de procesare de înaltă performanță. Principalele beneficii ale arhitecturii de referință co-dezvoltate pentru designul NVIDIA GB200 NVL72 includ: Implementare rapidă și modernizată : Prin utilizarea modulelor preconfigurate și integrarea la fabrică, Vertiv™ MegaMod™ CoolChip oferă infrastructură critică AI la cheie cu până la 50% mai rapid decât construcțiile la fața locului.

: Prin utilizarea modulelor preconfigurate și integrarea la fabrică, Vertiv™ MegaMod™ CoolChip oferă infrastructură critică AI la cheie cu până la 50% mai rapid decât construcțiile la fața locului. Gestionarea eficientă a spațiului pentru alimentare : Folosind tehnologiile avansate de alimentare ale Vertiv, inclusiv sistemul UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă) Vertiv™ Trinergy™ și cabinetul cu baterii litiu Vertiv™ EnergyCore, designul oferă o fiabilitate de top în industrie și o gestionare eficientă a energiei în aproximativ 40% mai puțin spațiu comparativ cu soluțiile tradiționale.

: Folosind tehnologiile avansate de alimentare ale Vertiv, inclusiv sistemul UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă) Vertiv™ Trinergy™ și cabinetul cu baterii litiu Vertiv™ EnergyCore, designul oferă o fiabilitate de top în industrie și o gestionare eficientă a energiei în aproximativ 40% mai puțin spațiu comparativ cu soluțiile tradiționale. Răcire eficientă energetic : Integrarea tehnologiilor de răcire cu lichid și aer cu potențial scăzut de încălzire globală (GWP) la scară largă – inclusiv chiller-ul Vertiv™ AFC, sistemul de răcire cu apă răcită Vertiv™ Liebert® CW și unitățile de distribuție a agentului de răcire Vertiv™ XDU – oferă costuri anuale de răcire cu până la 20% mai mici comparativ cu soluțiile cu șuruburi fixe.

: Integrarea tehnologiilor de răcire cu lichid și aer cu potențial scăzut de încălzire globală (GWP) la scară largă – inclusiv chiller-ul Vertiv™ AFC, sistemul de răcire cu apă răcită Vertiv™ Liebert® CW și unitățile de distribuție a agentului de răcire Vertiv™ XDU – oferă costuri anuale de răcire cu până la 20% mai mici comparativ cu soluțiile cu șuruburi fixe. Gestionarea dinamică a sarcinilor de lucru : Media sarcinilor integrate prin bateriile litiu-ion și următoarea generație de UPS oferă suport pentru sarcinile dinamice ale GPU-urilor.

: Media sarcinilor integrate prin bateriile litiu-ion și următoarea generație de UPS oferă suport pentru sarcinile dinamice ale GPU-urilor. Servicii de instalare și operare: Cu o amploare, acoperire și prezență globală de top în industrie, având aproximativ 4.000 de ingineri de service pe teren, Vertiv este partenerul de încredere pentru servicii pe tot parcursul ciclului de viață și expertul în sisteme complexe atât pentru modernizare, cât și pentru construcțiile noi. Pe măsură ce companiile adoptă AI într-un ritm fără precedent, Vertiv redefinește viitorul infrastructurii critice de alimentare și răcire pentru a susține procesarea accelerată, oferind cel mai complet portofoliu de infrastructură digitală critică care permite o infrastructură pregătită pentru AI, capabilă să gestioneze cerințele unice ale AI și ale altor aplicații de procesare accelerată.

