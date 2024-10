STIRI Lenovo devine partener tehnologic oficial al FIFA Ionut Razvan Share







Lenovo și FIFA au anunțat, în cadrul evenimentului anual Lenovo Tech World, dedicat inovației, un parteneriat prin care compania multinațională devine Partener Tehnologic Oficial al FIFA – principala categorie de sponsorizare FIFA – care include Cupa Mondială FIFA 2026™ din Canada, Mexic și Statele Unite și Cupa Mondială Feminină FIFA 2027™ din Brazilia. Prin intermediul celor două turnee, Lenovo are oportunitatea de a-și consolida imaginea în rândul fanilor celui mai popular sport la nivel global. Mai mult decât atât, Lenovo va oferi tehnologii integrate și inovatoare care vor facilita accesul tuturor la acest sport și îl vor face mai atractiv, contribuind astfel la promovarea fotbalului în întreaga lume. În cadrul turneelor mondiale din 2026 și 2027 vor fi utilizate produse, servicii și soluții Lenovo, inclusiv suita de inovații care valorifică și utilizează inteligența artificială (AI), laptopuri ThinkPad, tablete, telefoane Motorola și servere. Tehnologia va îmbunătăți experiența fanilor pe stadioane și în cadrul transmisiunilor globale, va îmbunătăți analiza datelor și va facilita accesul către acestea pentru toate țările implicate în fotbal, la nivel mondial. „Fiind una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, suntem încântați să ne asociem cu cel mai popular sport la nivel mondial. Lenovo va susține cele mai mari evenimente sportive și din industria divertismentului din istorie – evenimente ce vor include mai mulți spectatori, mai multe țări și o cerere globală fără precedent în materie de tehnologie și prelucrare a datelor. Lenovo este încântată să susțină viziunea FIFA de valorificare a tehnologiei, pentru a aduce plus-valoare jocului, a îmbunătăți experiența fanilor din întrega lume și a încuraja inovații care echilibrează condițiile de joc. Suntem încântați că tehnologia noastră de top și inovațiile AI vor avea un rol semnificativ în următoarele turnee, demonstrând lumii impactul pe care îl au noile tehnologii inteligente”, a declarat CEO-ul și președintele Lenovo, Yuanqing Yang. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a adăugat: „În cadrul FIFA, ne-am angajat să promovăm fotbalul la nivel global și să îl facem mai accesibil tuturor. Suntem încântați că Lenovo ni s-a alăturat în această călătorie și că vom colabora pentru a implementa tehnologii, inovații și programe care contribuie la popularizarea acestui sport. Prin îmbinarea datelor și a tehnologiei, vom putea să ne cunoaștem mai bine fanii pentru a le crea experiențe de neegalat și de neuitat la Cupa Mondială FIFA 2026 și Cupa Mondială Feminină FIFA 2027. Prin intermediul parteneriatului cu Lenovo, vom continua să inovăm și să evoluăm, investind în tehnologie digitală și inteligență artificială pentru generațiile viitoare”. Acest parteneriat istoric reprezintă prima colaborare dintre Lenovo și FIFA și valorifică experiența Lenovo în dezvoltarea de tehnologii care susțin multe competiții sportive emblematice la nivel mondial.

Tags: