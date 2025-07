STIRI TECH & TRENDING Zyxel Networks simplifică conectivitatea sigură la distanță prin integrarea cu Tailscale Ionut Razvan Share







Zyxel Networks a anunțat un nou parteneriat cu Tailscale, principala platformă de conectivitate cu identitate nativă. Această integrare aduce o conectivitate VPN simplificată, scalabilă și sigură pentru firewall-urile din seria USG FLEX H de la Zyxel Networks, permițând întreprinderilor mici și utilizatorilor avansați să construiască rețele private peer-to-peer cu ușurință și fără costuri suplimentare. Acum disponibilă pe firewall-urile Zyxel Networks ‘ USG FLEX H Series care rulează uOS v1.32 și versiunile ulterioare, rețeaua VPN mesh WireGuard bazată pe Tailscale este complet integrată în interfața de administrare a firewall-ului. Odată activat, utilizatorii pot configura accesul securizat de la distanță în câteva minute, fără a fi nevoie de configurații complexe. Experiență VPN simplificată Firewall-urile USG FLEX H Series suportă acum o suită completă de protocoale VPN, inclusiv IPSec, SSL și WireGuard, pentru a securiza o gamă mai largă de dispozitive și puncte finale. Integrarea Tailscale permite utilizatorilor să beneficieze de o experiență de configurare simplificată, care nu necesită configurarea serverului sau redirecționarea porturilor. Dispozitivele se pot conecta automat la rețeaua privată cu câteva clicuri simple, făcând procesul accesibil chiar și celor cu experiență minimă în rețele. Control de acces protejat Cu integrarea Tailscale, utilizatorii de firewall-uri pot crea acum o rețea mesh peer-to-peer în care dispozitivele comunică direct între ele prin tuneluri criptate, în loc să ruteze printr-un server central. Această arhitectură reduce latența, sporește performanța și se scalează eficient pe măsură ce afacerile cresc. În plus, serviciul suportă o gamă largă de sisteme de operare, inclusiv Windows, macOS, Linux, iOS și Android, precum și dispozitive integrate și servicii cloud. Acest lucru permite utilizatorilor de firewall să extindă protecția VPN la toate punctele finale majore – inclusiv la dispozitivele mobile și mediile BYOD (Bring Your Own Device). Pentru un plus de confort și securitate, utilizatorii se pot conecta la Tailscale folosind furnizorii lor de identitate existenți, cum ar fi Google Workspace, Microsoft Entra ID (Azure AD), Okta, OneLogin sau JumpCloud. Autentificarea multi-factorială (MFA) poate fi implementată și prin intermediul acestor conturi, oferind un nivel suplimentar de protecție și simplificând în același timp controlul accesului și gestionarea utilizatorilor. “VPN-urile sunt esențiale pentru protejarea datelor și susținerea forței de muncă hibride, dar au fost adesea prea complexe pentru organizațiile mici cu resurse IT limitate”, a declarat Ken Tsai, Președinte Zyxel Networks. “Această integrare oferă clienților noștri o modalitate mai simplă, mai rapidă și mai inteligentă de a permite conexiuni securizate pe toate dispozitivele lor, oriunde s-ar afla.” “VPN-urile au reputația de a fi lente, greu de configurat și imposibil de gestionat. Am înființat Tailscale pentru a remedia această situație, iar acum suntem încântați să aducem această simplitate mai multor oameni prin parteneriatul nostru cu Zyxel Networks”, a declarat Avery Pennarun, co-fondator și CEO al Tailscale. “Orientarea Zyxel Networks pe piața SMB înseamnă că putem ajuta mult mai multe echipe să simplifice configurarea VPN și să se întoarcă la munca în siguranță.“

