Synology lansează soluție compactă cu 2 bay-uri și opțiune de extindere

Synology anunță lansarea modelului DS725+, o soluție de stocare compactă cu două bay-uri, gândită pentru utilizatori casnici și implementări edge. „DS725+ oferă o platformă de stocare compactă și performantă, care poate ține pasul cu cerințele în creștere ale utilizatorilor”, a declarat Anya Lin, Product Manager la Synology. „Este o alegere ideală pentru cei care au nevoie de o soluție scalabilă și versatilă.” Modelul DS725+ permite extinderea capacității de stocare prin conectarea unei unități DX525, adăugând până la 5 bay-uri suplimentare și ajungând la o capacitate brută de până la 140 TB. Pentru conectivitate, sistemul include un port 2.5GbE și un port RJ-45 de 1GbE. De asemenea, dispune de sloturi M.2 NVMe, utile atât pentru cache, cât și pentru configurații all-flash de înaltă performanță. DS725+ este conceput ca un sistem complet, ce oferă performanță constantă și fiabilitate atunci când este utilizat împreună cu hard diskurile Synology. Compatibilitatea unităților de stocare este asigurată printr-un proces riguros de testare de peste 7.000 de ore. Pentru o integrare optimă și o funcționare stabilă pe termen lung, instalarea DSM pe DS725+ necesită utilizarea unor hard diskuri compatibile*. Funcții avansate pentru utilizare profesională DS725+ rulează DiskStation Manager (DSM), sistemul de operare Synology, și integrează funcții avansate pentru gestionarea eficientă a datelor: Synology Drive transformă sistemul într-un cloud privat, cu acces cross-platform și sincronizare între locații, ideal pentru echipe distribuite.

