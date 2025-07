ENTERTAINMENT STIRI TP-Link Archer BE220: Wi-Fi 7 rapid, stabil și pregătit pentru orice provocare digitală Ionut Razvan Share







Astăzi, un dispozitiv și o conexiune stabilă la internet sunt indispensabile în orice locuință. Indiferent că vorbim despre un telefon, un televizor sau un laptop, accesul la o rețea Wi-Fi rapidă și fiabilă a devenit esențial, mai ales că majoritatea gadgeturilor sunt create pentru a funcționa online și majoritatea activităților au într-o măsură sau alta nevoie de conexiune la internet. Archer BE220 de la TP-Link este soluția ideală pentru cei care vor performanță fără compromisuri. Așadar, când lucrezi de acasă, urmărești seriale, asculți muzică, te joci sau faci streaming, ai nevoie de o conexiune Wi-Fi care să țină pasul cu tine. Iar routerulde la TP-Link este soluția ideală pentru cei care vor performanță fără compromisuri. Wi-Fi 7, viteză și eficiență de ultimă generație Archer BE220 folosește din plin beneficiile tehnologiei Wi-Fi 7, oferind viteze mai mari, latență redusă și un timp de răspuns îmbunătățit. Transmisia simultană pe două benzi asigură o conexiune fluidă și stabilă, ideală pentru activități care necesită performanță ridicată, precum realitatea virtuală sau gamingul online. Cu o viteză de 3.6 Gbps pe cele două benzi de 5 GHz și de 2.4 GHz, routerul permite tuturor dispozitivelor din casă să funcționeze la potențial maxim și fără întreruperi. Acoperire extinsă, fără zone moarte Un router performant nu înseamnă doar viteză, ci și acoperire eficientă. Archer BE220 este echipat cu patru antene și tehnologie Beamforming, care direcționează semnalul acolo unde este nevoie. Dacă locuiești într-o casă mai mare sau într-un apartament cu pereți groși, compatibilitatea cu EasyMesh îți permite să extinzi conexiunea fără a te deconecta. Rețeaua creată este unitară și fără schimbări de semnal, iar conexiunea rămâne stabilă oriunde te-ai afla în locuință. Conectivitate și instalare rapidă Pe lângă performanțele wireless, Archer BE220 oferă și conexiuni prin cablu la standard Gigabit, prin cele patru porturi LAN și un port WAN. Astfel, dispozitivele fixe precum consolele de gaming, televizoarele smart sau PC-urile de birou beneficiază de stabilitate maximă. De asemenea, instalarea routerului este rapidă și simplă cu ajutorul aplicației TP-Link Tether. Tot ce trebuie să faci este să conectezi routerul, să descarci aplicația și să urmezi pașii de pe ecran. TP-Link – Gamă completă de dispozitive Wi-Fi 7 Portofoliul TP-Link Wi-Fi 7 include o gamă variată de dispozitive, concepute atât pentru a completa rețeaua existentă, cât și pentru a înlocui echipamentele mai vechi, în funcție de nevoile tale. Archer BE900 , Archer BE800 , Archer BE550 , Archer BE450 și Archer BE230 . TP-Link – Gamă completă de dispozitive Wi-Fi 7 Portofoliul TP-Link Wi-Fi 7 include o gamă variată de dispozitive, concepute atât pentru a completa rețeaua existentă, cât și pentru a înlocui echipamentele mai vechi, în funcție de nevoile tale. Archer BE900 , Archer BE800 , Archer BE550 , Archer BE450 și Archer BE230 . Ca alternativă pentru routerul Archer BE220, TP-Link oferă o gamă extinsă de routere Wi-Fi 7 care răspund diferitelor nevoi de performanță și buget:și. Deco BE85 , Deco BE65 și Deco BE25 . Pentru locuințele de dimensiuni mari cu garaj și curte, în care o acoperire Wi-Fi completă este esențială, TP-Link propune soluțiile Deco compatibile cu Wi-Fi 7:și. Aceste sisteme vin în pachete de câte două sau trei unități, concepute pentru a crea o rețea unificată și puternică, care elimină zonele fără semnal și oferă tranziții fluide. Modelele Deco se diferențiază prin viteze stabile și capacitate mare de gestionare a dispozitivelor pe o suprafață mai mare, toate gestionate simplu prin aplicația Deco. Când ai nevoie de viteză pentru zilele aglomerate de lucru, securitate sporită pentru datele tale sau pur și simplu de o rețea care merge impecabil fără bătăi de cap, TP-Link îți oferă soluția perfectă pentru o rețea rapidă și fără compromisuri. Iar cu Archer BE220, faci primul pas spre Wi-Fi 7 — mai multă viteză, stabilitate impecabilă și tehnologie de ultimă generație, gata să-ți țină toate dispozitivele conectate, fără întreruperi. Conectează-l, instalează-l ușor și bucură-te de internetul așa cum ar trebui să fie: sigur, rapid și mereu la înălțime.

